रोज 2 तास Netflix आणि क्रिकेट मॅच पाहूनही 12 वीत मिळवले 99.25 टक्के; टॉपर सिद्धार्थने सांगितलं यशाचं नेमकं रहस्य

ICSE 12th Board Result: लखनऊच्या सिद्धार्थ करनने बारावीच्या परीक्षेत 99.25 टक्के गुण मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे सिद्धार्थने अभ्यासाचा फार ओझं न घेता नेटफ्लिक्स आणि क्रिकेट मॅच पाहत अभ्यासचा संतुलन राखलं. त्याने त्याच्या यशाचं रहस्य सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 30, 2026, 06:05 PM IST
सिद्धार्थ करनला बारावीच्या परीक्षेत 99.25 टक्के गुण

ICSE 12th Board Result: बोर्डाच्या परीक्षेत एखाद्या विद्यार्थ्याने घवघवीत यश मिळवलं की आपल्याला नेहमीच त्याने 14, 15 तास अभ्यास केला असेल असं वाटतं. अभ्यासात आकंठ बुडालेले विद्यार्थीच बोर्डाच्या परीक्षेत मोठं यश मिळवतात असा एक समज झाला आहे. जर तुम्ही काही यशस्वी विद्यार्थ्याच्या मुलाखती पाहिल्या तर तेदेखील 8, 10 तास अभ्यास केला असं सागंत असतात. मात्र CISCE बोर्डात शिकणारा बारावीचा विद्यार्थी सिद्धार्थ करन यात अपवाद ठरला आहे. सिद्धार्थने ISC 12 वी परीक्षेत 99.25 टक्के गुण मिळवले आहेत.

सिद्धार्थने आपण कोणताही तणाव न घेता यश मिळवलं असल्याने ते जास्त खास आहे. त्याने इतरांप्रमाणे मजा-मस्ती करत हे यश गाठलं आहे. शैक्षणिक य़श मिळवण्यासाठी तुम्हाला सतत पुस्तकात डोकं घालून बसण्याची गरज नाही हे त्याने सिद्ध केलं आहे. त्याचा दिनक्रम ऐकल्यानतर तुम्हीदेखील त्याचं कौतुक कराल. 

कसं होतं धोरण

सिद्धार्थने आपला दिनक्रम उलगडताना सांगितलं की, तो रोज 3 ते 4 तास अभ्यास करायचा. अभ्यासातून विश्रांती घेण्यासाठी तो रोज 1 ते 2 तास नेटफ्लिक्सवर आपली आवडती वेब सीरिज पाहत असे. इतकंच नाही, तो क्रिकेटच्या मैदानातही अव्वल होता. सिद्धार्थने सांगितलं की, तो आपल्या शाळेच्या संघाचा उपकर्णधार होता. 

'सूट्स' सीरिजमुळे करिअरला मिळाली वाट

सिद्धार्थचे वडील आणि आजोबा दोघेही वकील आहेत. पण नेटफ्लिक्सवरील प्रसिद्ध 'Suits' वेब सीरिज पाहिल्यानंतर त्याचं मन कायद्याच्या शिक्षणाकडे झुकू लागलं. सिद्धार्थची कॉर्पोरेट वकील होण्याची इच्छा आहे. 

हा रस्ता का निवडला? 

याचं उत्तर देताना, सिद्धार्थ ठामपणे सांगतो की त्याला कायदेशीर लढायांमधील कटकटींपेक्षा, कॉर्पोरेट विश्वातील 'आलिशान जीवनशैली' आणि त्यासोबत मिळणारी पॉवर अधिक आवडते. दहावीच्या परीक्षेत विज्ञानात 98 टक्के  गुण मिळवूनही, आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सिद्धार्थने अकरावीत 'मानव्यशास्त्र' (Humanities) शाखेची निवड केली.

सोशल मीडियापासून दोन हात लांब

सिद्धार्थने सांगितलं की, परीक्षेच्या एक महिना आधी त्याने इंस्टाग्राम आणि त्यासारखे इतर सोशल मीडिया अॅप बंद केले होते. पण त्याने आपल्यावर कधीच अभ्यासाचं ओझं वाढू दिलं नाही. त्याला जेव्हा कधी तणाव निर्माण झाला आहे असं वाटायचं तेव्हा तो आई-वडील आणि शिक्षकांकडून मदत घेत असे, जे नेहमी तयार असत.

मित्रासह रचला इतिहास

सिद्धार्थने एकट्याने हे यश मिळवलं नसून त्याच्या मित्रानेही 99.75 टक्के मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे, मित्रासोबत मिळून तो CLAT ची तयारी करत आहे आणि दोघांचंही कॉर्पोरेट वकील होण्याचं स्वप्न आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

