सामान्यांची Saving, FD असणाऱ्या बँकेत ₹1160000000 चा महाघोटाळा; कारस्थानी मॅनेजर, बनावट पावत्या अन् कोट्यवधींचा खेळखंडोबा!

Bank Scam News : आर्थिक फसवेगिरीची अनेक प्रकरणं दर दिवशी समोर येतात. अशाच एका प्रकरणानं भारतात सामान्यांच्या जीवाला घोर लावला असून, बँकेत पैसे ठेवणंही आता सुरक्षित नाही का? असाच प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण ठरतंय तो एक मोठा बँक घोटाळा. अनेकांच्या ठेवी आणि एफडी खाती असणाऱ्या, काहींच्या पगाराची खाती असणाऱ्या देशातील एका प्रतिष्ठीत बँकेत हा घोटाळा उघडकीस आला असून, दुसऱ्यांदा या बँकेत असंच कृत्य घडल्यानं अनेकांनाच धक्का बसला आहे.
काही काळापूर्वीच आयडीएफसी फर्स्ट बँकेमध्ये (IDFC BANK) 590 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. ज्यानंतर आता याच बँकेतून आणखी एक घोटाळा उघडीस आला असून एकच खळबळ माजली आहे. चंदीगढमधून हे आर्थिक अफरातफरीचं प्रकरण समोर येताच तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार शहर विकासासाठी ठेवण्यात आलेल्या चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) च्या कोट्यवधी रुपयांना या घोटाळ्यामार्फत सुरुंग लावण्यात आला आहे. नगर निगम फंड ट्रान्सफर प्रक्रियेद्वारे जेव्हा बँक पावत्यांची तपासणी करण्यात आली, तेव्हा या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मिळाली.
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेडचा निधी फंड नगर निगम (MC) ला हस्तांतरित केलं जाणं अपेक्षित होतं. यासाठी आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत एक विशेष खातंही सुरू करण्यात आलं होतं. मात्र इथंच घोटाळ्याची सुरुवात झाली. बँक मॅनेजरनं रक्कम जमा करण्याऐवजी नगर निगमच्या नावे फिक्स डॉपॉझिटच्या पावत्या जारी केल्या. जेव्हा नगर निगमकडून या पावत्यांची पुनर्पडताळणी करण्यात आली तेव्हा लक्षात आलं की, ₹116.84 कोटी रकमेच्या या पावत्या, एफडी पूर्णत: बनावट होत्या. बँकेच्या नोंदींमध्ये या रकमेची कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती.
सदर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नगर निगम चंडीगढ़च्या तक्रारीच्या धर्तीवर चंदीगढ पोलिसांनी तातडीनं याप्रकणी एफआयआर नोंदवली. BNS अर्थात भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम 318(4) (फसवणूक), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 316(5) अंतर्गत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकणामध्ये आता पोलीस बँक मॅनेजर, वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम (MCC) कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करत आहेत. या संपूर्ण मोठ्या घोटाळ्यामध्ये अंतर्गत सहकार्याशिवाय कोणत्याही घडामोडी शक्य नव्हता असा कयास लावला जात आहे.
प्राथमिक तपासानुसार IDFC बँकेच्या संबंधित शाखा व्यवस्थापक अर्थात बँक मॅनेजरनंच बनावट कागदपत्र तयार करत त्यावर बँकेचा शिक्का लावत नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान आता हा पैसा कोणा दुसऱ्या खात्यात टाकण्यात आला की, त्याचा उपयोग दुसरीकडेच गुंतवणुकीसाठी करण्यात आला? याचाच तपास पोलीस करत आहेत.