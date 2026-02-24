590 कोटींचा घोटाळा... IDFC First बँकेतून एवढा सरकारी पैसा गेला कुठे? कर्मचाऱ्यांनीच बँकेला घातला गंडा

IDFC First Bank Rs 590 Crore Scam: आयडीएफसी फर्स्ट बँकेमधील सरकारी पैशांवर डल्ला मारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या घोटाळ्यामध्ये तब्बल 590 कोटींची अपहार करण्यात आला आहे. आयडीएफसीच्या चंदीगड शाखेत हरयाणा सरकारच्या खात्यांमधून 590 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यास उघडकीस आलं आहे. हादरवणारी बाब म्हणजे याच बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी आणि बाहेरच्या काही व्यक्तींनी मिळून हरियाणा सरकारच्या खात्यांमधील ही एवढी मोठी रक्कम काही लोकांच्या खात्यात वळवली.
18 फेब्रुवारी 2026 रोजी हरियाणा सरकारच्या संस्थांना त्यांच्या खात्यांतील प्रत्यक्ष शिल्लक रकमेतील तफावत आढळून आली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. आधी खात्यातील शिल्लकमध्ये 490 कोटी रुपयांची तफावत आढळली. पुढील तपासात आणखी 100 कोटींची विसंगती समोर आली. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित शाखेतील काही कर्मचाऱ्यांनी बाहेरील व्यक्तींशी संगनमत करून हा गैरव्यवहार केला. यासाठी बनावट चेक आणि खोट्या अधिकृत पत्रांचा वापर करण्यात आला. मॅन्युअल पद्धतीने व्यवहार नोंदवून कोट्यवधी रुपये बँकेबाहेरील इतर लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये वळवण्यात आले. ही रक्कम 500 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचं तपासाअंतर्गत स्पष्ट झालं.
या घोटाळ्यासंदर्भात खुलासा झाल्यानंतर हरियाणा सरकारने आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला काळ्या यादीत टाकले आहे. याचबरोबर 'एयू स्मॉल फायनान्स' बँकेला सरकारी व्यवहारांतून काळ्या यादीत टाकले आहे. सर्व सरकारी विभागांना या बँकांमधील खाती बंद करून निधी वळवण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही याची दखल घेतली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी, या प्रकरणामुळे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेला कोणताही धोका (सिस्टेमिक रिस्क) नाही, असं सांगितलं आहे. आम्ही घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. हा घोटाळा केवळ चंदीगड शाखेतील काही ठराविक खात्यांपुरताच मर्यादित आहे. या प्रकरणी चार संशयित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून गुन्हेगारी कारवाई सुरू केली आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. तर, "आयडीएफसी फर्स्ट बँकेबाबत घडलेला हा प्रकार कोणत्याही सिस्टिमची समस्या असल्याने घडलेला नाही," असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले आहे.
"संशयित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत वरिष्ठ व्यवस्थापनाचा यात सहभाग आढळलेला नाही. प्राथमिक तपासानुसार हा कर्मचारी स्तरावरील फसवणुकीचा प्रकार आहे. बाह्य घटकही या सहभागी असल्याचे दिसते, असं बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही वैद्यनाथन यांनी सांगितले.
या घडामोडीनंतर आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शेअर्समध्ये सोमवारी जवळपास 20 टक्क्यांची घसरण झाली. शेअर्समध्ये 19.99 टक्क्यांनी घसरण होऊन 70.04 रुपये या खालच्या सर्किट मर्यादेवर बंद झाले. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे भांडवल 14 हजार कोटींनी घटले आहे. हरियाणा सरकारने एयू स्मॉल फायनान्स बँकेला सरकारी व्यवहारांमधून वगळल्याने बँकेचे शेअर्सही 7.62 टक्क्यांनी घसरले.