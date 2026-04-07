Congress Leader Comment: काँग्रेसच्या नेत्याने जाहीर भाषणादरम्यान हे विधान केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. या नेत्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर टीकेची झोड उठली असून सत्ताधाऱ्यांनीही या नेत्यावर निशाणा साधला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 7, 2026, 03:34 PM IST
'महिलांनो आपले ब्लाऊज फाडून...'; जाहीर सभेत काँग्रेस नेत्याचं महिला कार्यकर्त्यांना विचित्र आवाहन, संतापाची लाट
जाहीर सभेत नेत्याचं विधान (फोटो सोशल मीडिया आणि एआयवरुन साभार)

Congress Leader Comment: निवडणूक प्रचारादरम्यान जाहीर भाषणांदरम्यान नेत्यांचा तोल सुटणं ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. पुढील काही आठवड्यांमध्ये देशातील चार महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रचाराने जोर धरलेला असतानाच एका जाहीर प्रचारसभेमध्ये केलेल्या एका विधानाने वादाला तोंड फुटलं आहे. हा सारा प्रकार घडलाय केरळमध्ये! इडुक्की जिल्हा काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सी.पी. मॅथ्यू यांनी हे विधान केलं आहे. राजकीय विरोधकांविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी महिलांचा वापर करा असा सल्ला सी.पी. मॅथ्यू यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जाहीर भाषणात दिलं. याच भाषणाचा व्हिडीओ समोर आल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. 

नेमकं काय म्हटलं या नेत्याने?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, 'युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट'चे उमेदवार रॉय के. पॉलोस यांच्यासाठी वाझथोप्प येथे आयोजित एका निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान सी.पी. मॅथ्यू यांनी भाषण केलं. या भाषणामध्ये मॅथ्यू यांनी कथितरित्या, "जर कधी संघर्ष किंवा बाचाबाचीची परिस्थिती उद्भवली, तर महिला नेत्यांनी स्वतःचे ब्लाऊज फाडून पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी," असा विचित्र सल्ला दिला. एवढ्यावर न थांबता, "अशा प्रकारच्या डावपेचांमुळे विरोधकांवरील खटले अधिक बळकट होतील," असंही सी.पी. मॅथ्यू यांनी 'मार्गदर्शन' करताना म्हटलं. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचाही संदर्भ

सी.पी. मॅथ्यू यांनी कथितरित्या 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या'तील तरतुदींचा वापर करण्यासंदर्भातही कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना भाष्य केले. "यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती समुदायातील महिलांना सहभागी करून घेतल्यास, कायदेशीरदृष्ट्या हे खटले अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात," असं सांकेतिक विधान सी.पी. मॅथ्यू यांनी केले.

अनेक नेते मंचावर असताना घडला हा प्रकार

सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने राजकीय विरोधक आणि लोकांकडून सी.पी. मॅथ्यू यांच्यावर तीव्र शब्दांमध्ये टीका केली जात आहे. सी.पी. मॅथ्यू यांनी हे विधान केलं तेव्हा केरळ काँग्रेसचे उपाध्यक्ष जेसन जोसेफ यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते मंचावर उपस्थित होते. मात्र उपस्थित नेत्यांपैकी कोणीही अद्याप यावर कोणतीही सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.

निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार भडकवण्याचा कट

सत्ताधारी 'सीपीआय(एम)' पक्षाने या विधानांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार भडकवण्याचा आणि कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सीपीआय एमच्या नेत्यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर केला आहे. विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा हा एक हेतुपुरस्सर डाव असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. 

यापूर्वीही वादात सापडलाय हा नेता

सी.पी. मॅथ्यू वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अलीकडेच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी पक्षाच्या एका कार्यकर्त्यावर कथितरित्या हल्ला केल्याच्या घटनेमुळे ते चर्चेत आले होते.

मतदान कधी? निकाल कधी?

केरळमध्ये, काँग्रेस पक्ष हा विरोधी 'युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट'चा (UDF) एक घटक पक्ष आहे. काँग्रेस 'सीपीआय(एम)'च्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी 'लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट'च्या (LDF) विरोधात निवडणूक लढवत आहे. 9 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, 4 मे रोजी मतमोजणी केली जाणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

कर्जामुळे सर्वांसमोर राजपाल यादवच्या इज्जतीचे वाभाडे, सलमान...

मनोरंजन