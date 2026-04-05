Explainer: कर्मचाऱ्याला नोकरीवरुन काढले किंवा एखाद्याने नोकरी सोडली तर कंपनीला 48 तासांता 'हे' काम करावेचं लागणार; नवीन कायदा एकदम जबरदस्त

News Labour Law : नोकरदारवर्गासाठी एक चांगली बातमी आहे. भारतातील लाखो कर्मचाऱ्यां देशात नवीन कामगार कायदा लागू करण्यात आला आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. नोकरी सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैस मिळवण्यासाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. अनेक वेळ प्रतिक्षा करावी लागते. पण आता कंपनीत काम करत असाल आणि नंतर ती सोडली, फक्त दोन दिवसांत पूर्ण रक्कम मिळणार आहे. संबधीत कंपनीला दोन दिवसाच्या आत कर्मचाऱ्याला फूल अँड फायनल रक्कम देणे बंधकारक असणार आहे.
आतापर्यंत एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडल्यानंतर किंवा कामावरून काढून टाकल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांची देय रक्कम मिळायला अनेकदा 40 ते 45 दिवस लागायचे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय व्हायची. आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मोठी धडपड करावी लागते. एप्रिल 2026 पासून नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी एक मोठा बदल लागू होणार आहे. नव्या कामगार नियमांनुसार आता कंपन्यांना कोणत्याही कर्मचाऱ्याचं फुल अँड फायनल सेटलमेंट त्यांच्या कार्यालयातील शेवटच्या दिवसानंतर फक्त 2 दिवसांमध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असेल. पूर्वी या प्रक्रियेत 45 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागायचा. आता हे काम 2 दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
नोकरी सोल्यानंतर किंवा नोकरीवरुन काढल्यानंतर हातात पैसे नसल्याने अनेकदा कर्मचाऱ्यांना घराचे भाडे भरणे, मासिक खर्च भागवणे हेदेखील एक आव्हान होते. मात्र, ही अडचण आता संपणार आहे. आता संपूर्ण रक्कम दोन दिवसांच्या आत दिली जाईल. तथापि, काही विशिष्ट अटींनुसार, रक्कम देण्याची मुदत एका महिन्यापर्यंत वाढवता येऊ शकते.
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानुसार, कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांसोबत पूर्ण आणि अंतिम (FnF) सेटलमेंट केवळ दोन कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. हा नियम 'वेतन संहिता, 2019' (Code on Wages, 2019) अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली, त्याला कामावरून काढून टाकले, किंवा कंपनी बंद झाली, तर कंपनीला दोन कामकाजाच्या दिवसांत सर्व थकीत देयके चुकती करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी, या प्रक्रियेला 30 ते 90 दिवस लागत असत.
पूर्ण आणि अंतिम तडजोड म्हणजे नोकरी समाप्त झाल्यावर कर्मचाऱ्याला देय असलेल्या सर्व रकमेची गणना करणे आणि ती अदा करणे. यामध्ये केवळ पगाराचाच नव्हे, तर इतर भत्ते आणि सेवांचाही समावेश असतो.
फुल अँड फायनल मध्ये कर्मचाऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे भत्ते मिळतात?
फुल अँड फायनल मध्ये कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे भत्ते मिळतात. मागील महिन्याचा पगार कामाच्या दिवसांनुसार सुट्टीचे उरलेले पैसे, कामगिरीवर आधारित बोनस किंवा प्रोत्साहन रक्कम, प्रवास किंवा इतर खर्चासारख्या कार्यालयीन खर्चाची परतफेड, कर न भरल्याबद्दल कपात, आगाऊ पगार, कर्ज किंवा कंपनीच्या वस्तू अशा प्रकारचे भत्ते मिळतात.
नवीन कामगार कायद्यातील एका महत्त्वाच्या बदल आहे तो म्हणजे ग्रॅच्युइटी. पूर्वी, ग्रॅच्युइटी केवळ पाच वर्षांच्या सेवेनंतर दिली जात असे, आता एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीचे लाभ दिले जाणार आहेत. आता कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीचे लाभ मिळणार आहे. कंपन्यांनी 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक आहे.
केंद्र सरकारनं नवीन वेतन बिल मंजूर केल्यानंतर नोकरदारांमध्ये भीती पसरली होती. २०१९ मध्ये मंजूर केलेल्या या कायद्यात कामाची वेळ आठ किंवा बारा तास असेल असं नमूद करण्यात आलं होतं. त्यामुळे नोकरदारांच्या मनता शंका कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. मात्र सरकारनं यावर खुलासा करत कामाचे तास आठच ठेवण्याचा विचार केलाय. एवढंच नव्हे तर त्यानंतर केलेलं काम हे ओव्हर टाईम म्हणून गणलं जाणार आहे. सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार 30 मिनिटांपेक्षा अधिक काम केलं तरी त्याला ओव्हर टाईम मानलं जात नाही. मात्र नव्या कायद्यानुसार आठ तासांनंतर 15 मिनिटांपेक्षा अधिक काम केल्यास त्याला ओव्हर टाईम मानलं जाणार आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येतंय.