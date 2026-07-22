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आता यापुढे विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला तर भाजप नेत्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही - जरांगे पाटील

  भाजपचं सरकार प्रत्येकवेळी गोरगरीबांच्या लेकरांवर जाणून बुजून अन्याय करत आहे. जर या पुढच्या काळात कधी सरकारकडून जर विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयोग झाला तर महाराष्ट्रात भाजपच्या एकाही नेत्याला फिरू देणार नाही असता इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जंतरमंतर येथे दिला. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jul 22, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:59 PM IST
आता यापुढे विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला तर भाजप नेत्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही - जरांगे पाटील
Image Credit: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जंतरमंतर येथे CJPच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भेट दिली (AI Photo)

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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आता यापुढे विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला तर भाजप नेत्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही - जरांगे पाटील
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