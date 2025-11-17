घर सांभाळण्यासाठी IT इंजिनिअरने ठेवली 'हाऊस मॅनेजर'; देतोय महिन्याला 1 लाख पगार

नोकरी सांभाळून घर सांभाळणं ही सोप्पी गोष्ट नाही. अशावेळी आपल्याला अनेकदा मदतीची गरज लागते. चांगली मदतनीस मिळणे आणि त्यांचा पगार परवडणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. अशावेळी एक IITan CEO यासाठी चक्क आपल्या हाऊस मॅनेजरला एक लाख रुपयाचा पगार देत आहे. सोशल मीडियावर ही पोस्ट खूप व्हायरल होत आहेत.
आयआयटी पदवीधर आणि ग्रे लॅब्स एआयचे सीईओ अमन गोयल यांनी घरकाम सांभाळण्यासाठी पूर्णवेळ एक मॅनेजर ठेवली आहे. तो तिला मासिक 100000 रुपये पगार देतो. अमन गोयलची पत्नी देखील काम करते, म्हणून हे जोडपे खूप व्यस्त आहे. त्यांच्या घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे काम स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे, किराणा सामान आणणे आणि किरकोळ आणि मोठ्या दुरुस्ती करणे आहे.
अमन गोयलने ज्या महिलेला त्याच्या घरकामगार म्हणून नियुक्त केले आहे ती पूर्वी एका हॉटेलमध्ये ऑपरेशन्स प्रमुख होती. तो तिला मासिक १००,००० रुपये पगार देतो. अमन म्हणतो की हा खर्च नक्कीच जास्त आहे, परंतु त्याचा वेळ मौल्यवान असल्याने आणि तो तो परवडत नसल्यामुळे त्याने घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीला कामावर ठेवले. अमन त्याच्या पत्नी आणि पालकांसोबत राहतो. अमन म्हणाला की तो त्याच्या वृद्ध पालकांवर कामाचा भार टाकू इच्छित नाही. म्हणूनच, घर व्यवस्थापकाला नियुक्त करणे हा योग्य निर्णय असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अमनने घर व्यवस्थापकाला नियुक्त करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी याला पैशांचा अपव्यय म्हटले आहे, तर काहींना हा एक शहाणपणाचा आणि वेळ वाचवणारा निर्णय वाटला आहे. एका युझरने असेही म्हटले आहे की अमन गुंतवणूकदारांचे पैसे वाया घालवत आहे. यावर अमनने उत्तर दिले की तो त्याच्या घर व्यवस्थापकाचा पगार त्याच्या वैयक्तिक खात्यातून देतो. त्याने स्पष्ट केले की त्याने त्याचा मागील व्यवसाय विकून लाखो डॉलर्स कमावले आहेत. म्हणून, पैसे त्याचे आहेत, गुंतवणूकदारांचे नाहीत.
I actually hired a Home Manager who is a full-time person who takes care of everything from food planning, wardrobes, repairs, maintenance, Groceries, laundry, etc. Basically, she manages all the house help and service providers and frees up our time.
घर व्यवस्थापक घरातील सर्व कामकाजावर देखरेख करतो. गोयल यांनी स्पष्ट केले की घर व्यवस्थापक संपूर्ण घराचे निरीक्षण करते. स्वयंपाक, साफसफाई, दुरुस्ती, बिल भरणे, किराणा सामान खरेदी करणे आणि इतर अनेक घरगुती कामे तिच्यावर अवलंबून असतात. गोयल यांनी पुढे सांगितले की घर व्यवस्थापक सर्व घरगुती मदत देखील सांभाळते.
गोयल म्हणाले की, तो त्याच्या पालकांसोबत राहतो. कारण तो घरासाठी वेळ देऊ शकत नाही, म्हणून त्याने पूर्णवेळ घर व्यवस्थापक नियुक्त केला. तो पुढे म्हणाला, "यामुळे आमची ऊर्जा वाचते, जी आम्ही ग्रालॅब एआय सुधारण्यासाठी वापरतो." तो पुढे म्हणाला की घर व्यवस्थापक पूर्वी एका मोठ्या हॉटेल साखळीसाठी काम करत होता. "आम्ही तिला दरमहा १ लाख रुपये देतो. ते महाग वाटू शकते, परंतु आम्ही आमच्या वेळेला महत्त्व देतो आणि दरमहा १ लाख रुपये देऊ शकतो. म्हणूनच आम्ही तिला कामावर ठेवले."