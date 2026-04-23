English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या हत्येत धक्कादायक ट्विस्ट; CCTV तून नवा खुलासा, पहाटे 6.28 वाजता...; बलात्कार झाल्याचं सिद्ध

Delhi IRS Officer Daughter Murder: घरामध्ये मुलीचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळला होता. यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आलं होतं. पोलिसांनी तपास केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 23, 2026, 08:29 AM IST
Delhi IRS Officer Daughter Murder: दिल्लीत 22 वर्षीय तरुणीची हत्या करण्यात आल्याने खळबळ माजली आहे. मृत तरुणी ही 1997 बॅचच्या IRS (कस्टम) अधिकाऱ्याची मुलगी असल्याने हे प्रकरण हाय-प्रोफाइल झालं होतं. राजधानीच्या कैलास परिसरात ही घटना घडली होती. घरामध्ये मुलीचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळल्यानंतर कुटुंबीयांना पोलिसांना कळवलं होतं. पोलिसांनी तपास केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. फोन चार्जरच्या सहाय्याने गळा दाबून हत्या करण्यापूर्वी तरुणीवर बलात्कार करण्यात आला होता असं पोलीस तपासात उघड झालं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

19 वर्षीय तरुणाला अटक

घटनेवेळी तरुणी घरात एकटी होती. आरोपी घरात जबरदस्तीने घुसल्याचा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही. पोलिसांनी हत्येप्रकरणी 19 वर्षीय नोकराला अटक केलं आहे. राहुल असं या नोकराचं नाव असून, त्याला एका महिन्यापूर्वी कामावरुन काढून टाकण्यात आलं होतं. 

"तपासातून निष्पन्न झालं आहे की, तो ऑनलाइन गेम्स खेळत असे आणि परिसरातील इतर नोकरांकडून किंवा शेजारच्या घरांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उसने घेत असे. पण हे घेतलेले पैसे तो परत करायचा नाही. याच कारणामुळे त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले," असं सहपोलीस आयुक्त विजय कुमार यांनी सांगितलं आहे.

हॉटेलात लपून बसला होता

द्वारका येथील एका हॉटेलात तो लपून बसला होता. तेथून त्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर बलात्कार, हत्या आणि चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पोलिसांच्या हाती सीसीटीव्हीदेखील लागलं आहे, ज्यामध्ये आरोपी पहाटे 6.28 वाजता पीडितेच्या घऱातून बाहेर पडताना दिसत आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुटुंबीय घरी पोहोचले तेव्हा तरुणी संशयास्पद स्थितीत आढळली. यानंतर पोलिसांनाा कळवण्यात आलं होतं. 

पीडित तरुणी UPSC साठी करत होती तयारी

पीडित तरुणीने DPS RK Puram मधून तिचं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं होते आणि त्यानंतर तिने IIT दिल्लीमधून पदवी प्राप्त केली होती. ती UPSC परीक्षेची तयारी करत होती. ती एक नृत्यांगनाही होती आणि तिने नृत्य स्पर्धांमध्ये अनेक पुरस्कार जिंकले होते. तिचा मोठा भाऊ एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहे, तर तिची आई डॉक्टर आहे.

पोलिस आरोपी राहुलच्या अलवरमधील निवासस्थानी पोहोचले असता, तो यापूर्वीही लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणात सहभागी होता असं उघड झालं आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपी आदल्या रात्रीच अलवरहून दिल्लीत आला होता. त्याने त्याच्याकडे असणाऱ्या अतिरिक्त चावीचा वापर करून घरात प्रवेश केला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे.

IRS अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या एका अधीक्षकाच्या शिफारशीवरून राहुलला कामावर ठेवण्यात आलं होतं असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
delhicrime news

