/CBSE पोर्टल हॅक करणाऱ्या तरुणाचं नशिब पालटलं, पदवी नसतानाही मिळणार मोठी संधी; देशातील प्रतिष्ठित संस्थेने दिली ऑफर!

Nisarg Adhikari: सायबर सुरक्षा क्षेत्रात वय किंवा पदवीपेक्षा कौशल्य अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे निसर्ग अधिकारी. बारावीत शिक्षण घेत असताना त्यांने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसईच्या ऑनलाइन प्रणालीतील सुरक्षेतील त्रुटी शोधून काढली होती. याची चर्चा संपूर्ण देशात झाली. आता निसर्गच्या या कामाची दखल देशातील प्रतिष्ठित संस्थांनी घेतली.पदवी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची IIT कानपूरमध्ये इंटेलिजन्स इंजिनिअर म्हणून निवड झाली आहे. त्यांच्या यशाची चर्चा देशभरात होतेय.
निसर्ग अधिकारी यांना लहानपणापासूनच संगणक आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्राची विशेष आवड होती. इतर विद्यार्थी परीक्षांच्या तयारीत व्यस्त असताना तो विविध वेबसाइट्स आणि डिजिटल प्रणालींची सुरक्षा समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होता. स्व-अभ्यास, ऑनलाइन साधने आणि सततच्या प्रयोगांच्या माध्यमातून त्यांनी एथिकल हॅकिंग आणि सायबर सुरक्षा कौशल्ये विकसित केली. या जिद्दीमुळेच त्याने अल्पवयात मोठे यश मिळवले.
बारावीमध्ये असताना निसर्ग यांनी CBSE च्या OSM (Online School Management) पोर्टलमधील एक महत्त्वाची सुरक्षा त्रुटी शोधून काढली. या त्रुटीचा गैरवापर झाला असता संवेदनशील माहिती धोक्यात येऊ शकली असती. मात्र त्याने जबाबदार नागरिकाची भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली. त्यांच्या या कृतीमुळे संभाव्य सायबर धोका टळला आणि त्यांच्या तांत्रिक कौशल्याची देशपातळीवर दखल घेण्यात आली.
CBSE पोर्टलमधील त्रुटी शोधल्यानंतर निसर्ग यांना विविध तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील संस्थांकडून प्रशंसा मिळाली. अनेक तज्ज्ञांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. त्यांनी विविध प्रकल्पांवर काम करत प्रत्यक्ष अनुभव मिळवला. याच अनुभवामुळे त्याची ओळख एक कुशल एथिकल हॅकर आणि सायबर सुरक्षा संशोधक म्हणून निर्माण झाली.
सामान्यतः मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकरीसाठी पदवी आवश्यक मानली जाते. मात्र निसर्ग यांच्या बाबतीत त्यांच्या कौशल्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले. IIT कानपूरने त्यांची इंटेलिजन्स इंजिनिअर पदासाठी निवड केली. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे पारंपरिक अर्थाने पूर्ण पदवी नसतानाही त्यांच्या ज्ञान, अनुभव आणि कामगिरीच्या आधारावर ही संधी मिळाली. यामुळे कौशल्याधारित भरतीचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
निसर्ग अधिकारी यांचा प्रवास आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. योग्य दिशा, सातत्यपूर्ण मेहनत आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची तयारी असेल तर वय किंवा पदवी ही यशाची अडथळा ठरत नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले. डिजिटल युगात कौशल्यविकास, सायबर सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सतत शिकत राहण्याची गरज असल्याचा संदेश त्यांच्या यशातून मिळतो.