/भरदिवसा रात्रीसारखा अंधार, पावसाबाबत शॉकिंग अपडेट, 24 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट, महाराष्ट्रात काय स्थिती?

12 ऑक्टोंबर 2026 उद्याचे हवामान : देशभरात सर्वच राज्यांमध्ये मान्सूनचा हंगाम संपला आहे. अशातच आता पावसाबाबत शॉकिंग अपडेट समोर आली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्या, 12 ऑक्टोबर रोजी भारताच्या हवामानात मोठा बदल होऊ शकतो. महाराष्ट्रासह 24 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट दिला आहे. आत हरयाणात भरदिवसा काळाकुट्ट अंधार पडला आणि जोरदार पावसाने हजेरी लावली.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आणि राजस्थानसह 24 राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 70 किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची दाट शक्यता आहे. उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांना जोरदार वादळाचा तडाखा बसू शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. जम्मू काश्मि, उत्तराखंड तसेच हिमाचल प्रदेशला हिमवृष्टीचा इशाराही देण्यात आला आहे. ईशान्य भारतात विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेमुळे हाहाकार माजण्याची शक्यता आहे. प्रवास करण्यापूर्वी हवामानाचे अपडेट्स नक्की वाचा. मच्छिमारांना किनारपट्टीवरील सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरातून वादळी वारे वाहू शकतात, ज्यामुळे पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये रात्री उशिरा वादळ आणि मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि आसपासच्या भागांवर खालच्या वातावरणात चक्रीय वाऱ्यांची निर्मिती होत आहे. हिमाचल प्रदेशवर खालच्या वातावरणात पश्चिमी वाऱ्यांची निर्मिती होत आहे. यामुळे अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, सिक्कीम, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या 24 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट जिला आहे. मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 70 किलोमीटर वेगापर्यंत सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे.
मुंबईसह राज्यातून मान्सूनने माघार घेतल्यानंतर आता सूर्य आग ओकू लागला आहे. मुंबईत पारा ३८ अंश सेल्सिअसवर गेला असून हवामान विभागाने 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. कोकण विभागातही उष्णता वाढली आहे. त्यामुळे हवामान विभागाने मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला उष्णतेचा 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. सिंधुदुर्गात काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता असली तरी तापमानं मात्र ३६ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहणार असल्याने उकाडा जाणवणार असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्रात धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहणार आहे. तसंच पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली या भागात तापमान 32 अंश सेल्सिअस राहणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटल आहे.