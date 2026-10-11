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भरदिवसा रात्रीसारखा अंधार, पावसाबाबत शॉकिंग अपडेट, 24 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट, महाराष्ट्रात काय स्थिती?

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 12 ऑक्टोंबर 2026 उद्याचे हवामान ): भारतातील 24 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रात हवामान कसे असले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 11, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:39 PM IST
भरदिवसा रात्रीसारखा अंधार, पावसाबाबत शॉकिंग अपडेट, 24 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट, महाराष्ट्रात काय स्थिती?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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