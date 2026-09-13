/महाराष्ट्रात 27 जिल्ह्यांना, भारतातील 26 राज्यांना IMD चा अलर्ट; हवामान खात्याचा अंदाज 100 टक्के खरा ठरला?

14 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : हवामान खात्याचा अंदाज 100 टक्के खरा ठरताना दिसत आहे. मान्सूनचा शेवटचा टप्पा सुरु होण्याआधी पावासाने पुन्हा एकदा दमदार कमबॅक केले आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर पुन्हा एकदा वाढला आहे. महाराष्ट्रात 27 जिल्ह्यांना, भारतातील 26 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. जाणून घेऊया उद्याचे हवामान कसे असेल.
मुंबईसह परिसरात पहाटेपासून पावसाने हजेरी लावली आहे. अनेक दिवसांपासू दडी मारलेल्या पावसाने पुन्हा एन्ट्री केली. ठाणे, नवी मुंबईत पावसाच्या हलक्या सरी बरसत आहेत. उकाड्याने हैराण झालेल्या महामुंबईकरांनी दिलासा व्यक्त केला आहे. आज आणि उद्या मुंबई, ठाणे आणि पालघरला पावसाचा अलर्ट देण्यात आला असून पावसासह ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा इशाराही हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील 27 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पावसाचा आणि काही भागांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. राज्यभरात हवामान वेगवेगळे राहण्याची शक्यता असून, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगडसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, काही ठिकाणी पाऊस आणि सरींची शक्यता आहे. हवामान विभागाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.उत्तर महाराष्ट्रात धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुणे, सोलापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्येही यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कोल्हापूर, कोल्हापूर घाटमाथा, सातारा आणि सातारा घाटमाठा येथे हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने सांगलीच्या काही भागांतही पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशीव यांचा समावेश आहे. संपूर्ण परिसरात पाऊस आणि हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, बुलढाणा, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
14 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय आणि नागालँड या 23 राज्यांसाठी अलर्ट देण्यात आला आहे. मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.