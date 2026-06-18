/2027 पर्यंत उकाडा आणि फक्त उकाडा... एल निनोबाबतच्या नव्या अहवालानं वाढवली चिंता

IMD Alert News : पुढील काही तासांमध्ये देशातील हवामान कसं असेल हा प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत असतानाच जगभरातील संशोधक आणि हवामान तज्ज्ञांचं संपूर्ण लक्ष पॅसिफिक महासागरावर टिकून आहे. एल निनो या प्रणालीमुळं बदलतं ऋतूचक्र अनेक गंभीर संकेत देत आहे. ज्यामुळं येत्या काही महिन्यांमध्ये पॅसिफिक महासागरातील या स्थितीवरूनच जगभरातील हवामानाबाबतचे अंदाज लावता येणार आहेत. काही अहवालांच्या माहितीनुसार 2027 च्या अखेरपर्यंत या प्रणाचीला प्रभाव पाहायला मिळू शकतो.
नुकतंच नॉर्थ अमेरिकन मल्टी-मॉडल एन्सेम्बल (NMME) कडून सागरी तापमानाच्या पूर्वानुमानानुसार नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 2027 या काळासाठी करण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार पॅसिफिक महासागराच्या मध्य आणि पूर्वेकडील भागांमध्ये सामान्यहून अधिक तापमानाची नोंद केली जाऊ शकते. हे परिणाम फक्त दक्षिणा आशियापर्यंत दिसणार नसून, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशियाच्या काही भागांमध्येसुद्धा हे संकट परिणाम करताना दिसू शकतं. यामध्ये जंगलांमध्ये आग लागण्याचा धोका अधिक वाढेल, तर, दक्षिण पश्चिम अमेरिकेत अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. समुद्राच्या अंतर्गत हालचालींवरही या एल निनोचा परिणाम अपेक्षित असल्याचं म्हटलं जात आहे.
सहसा भारतावर एल निनोचा परिणाम कमकुवत मान्सूनच्या रुपात पाहायला मिळतो. ज्यामुळं कृषी क्षेत्रावरही परिणाम पाहायला मिळतात. मात्र यावेळी या परिणामांमध्येसुद्धा भिन्नता दिसून येईल. एल निनोच्या यापूर्वीच्या नोंदी पाहिल्यास त्यामुळं भारतात दुष्काळ, कमी पाऊस आणि अधिक उकाडा असं वातावरण पाहायला मिळालं होतं. येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत देशात एल निनो याच रुपात आणखी मजबूत होऊन त्याचा थेट परिणाम पाण्याचे स्त्रोत, शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर पडताना दिसेल.
एल निनो ही पूर्णपणे एक नैसर्गिक घटना आहे. जी त्याचवेळी विकसित होते जेव्हा पॅसिफिक महासागरातील भूमध्य रेषेनजीकच्या क्षेत्रातील पाणी सामान्यहून अधिक प्रमाणात गरम होण्यास सुरुवात होते. ज्याचा परिणाम भारतातील वातावरणावरही होतो आणि ऋतूचक्र बदलतं. कुठं दुष्काळासम वातावरण पाहायला मिलतं, तर कुठं अतिवृष्टीचा धोका वाढतो. यादरम्यान समुद्रात येणारी उष्णतेची लाट प्रवाळांवरही गंभीर परिणाम करते.
भारतातील केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार 2027 पर्यंत देशातील सरासरी पर्जन्यमान पाहता इथं दुष्काळाचाच धोका अधिक बळावताना दिसत आहे. 2026 च्या मान्सूनच्या पर्वास अधिकृत सुरुवात झाली, भारतात मान्सूनचे वारेसुद्धा दाखल झाले. मात्र कैक मैल दूर असणाऱ्या पॅसिफिक महासागरातील या एल निनोनं मान्सूनवर असा काही परिणाम केला आहे की, देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सून सक्रीयच होऊ शकला नाही. ज्यामुळं अर्धा जून कोरडाच गेला, ही दाहक वस्तूस्थिती.