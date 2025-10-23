'मोंथा' चक्रीवादळामुळं पुढचे तीन दिवस पावसाचा कहर; हिमवर्षाव, तूफान पाऊस अन् वृक्ष उन्मळून पडतील इतक्या ताकदीचे वारे...

Cyclone Montha : उत्तर भारतामध्ये हिवाळ्याची सुरुवात झाली असून, काही पर्वतीय भागांमध्ये हिमवर्षावही सुरू झाला आहे. त्यातच आता पुन्हा एकदा हवामानात बदल होत असून, अरबी समुद्रात सक्रिय असणारं एक नवं संकट देशाच्या किनारपट्टी भागांमध्ये थैमान घालणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार 23, 24 आणि 25 ऑक्टोबर हे तीन दिवस देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये प्रचंड पाऊस, वादळी वारे आणि पर्वतीय भागांमध्ये अतिप्रचंड बर्फवृष्टीचं पूर्वानुमान आहे. स्कायमेट या खासगी हवामान संस्थेनंही याच धर्तीवर इशारा दिल्यानं आता मध्य आणि दक्षिण भारतात यंत्रणासुद्धा सक्रिय असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रामध्ये सक्रिय असणाऱ्या वाऱ्याच्या दोन पद्धतींच्या प्रणालीमुळं तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरीमध्ये प्रचंड पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. आयएमडीनं तामिळनाडूच्या प्रामुख्यानं चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, तंजावर, पुदुकोट्टई इथं ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. यादरम्यान समुद्रात उंचच उंच लाटा उसळणार असून, दरम्यानच्या काळात मासेमारांनी खोल समुद्रात दाऊ नये असा इशारा देण्यात आला आहे. स्कायमेटच्या माहितीनुसार अरबी समुद्रात नव्यानं सक्रिय होणाऱ्या 'मोंथा' चक्रीवादळाचा थेट पकरिणाम हा भारतावर दिसून येऊ शकतो. त्यामुळं यंत्रणांनीसुद्धा सतर्क राहणं गरजेचं आहे.
मध्य भारतात प्रामुख्यानं भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, जबलपूर इथं मेघगर्जना आणि विजांच्यचा कडकडाटासह पावसाची हजेरी असेल. तर, तापमानातही मोठी घट अपेक्षित आहे. गुजरातच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या डांग, तापी, नवसारी, वलसाडमध्येही मध्यम ते हलक्या स्वरुपातील पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पश्चिमी झंझावात सक्रिय झाल्यानं हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, कांगडा, लाहौल स्पिती आणि उत्तराखंडच्या देहरादून, चमोली, उत्तरकाशीमध्येसुद्धा पाऊस आणि प्रचंड हिमवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लाहौल स्पितीमध्ये तापमान शून्याच्याही खाली जाईल ज्यामुळं पर्वतीय भागांमध्ये बोचरी थंडी अधित जोर धरताना दिसेल. एकंदरच समुद्रापासून ते पर्वतांपर्यंत देशभरात सध्या अतिशय तीव्र स्वरुपातील हवामान बदल अपेक्षित असून नागरिकांनी यादरम्य़ान सतर्क राहावं असा इशारा देण्यात आला आहे.
चक्रीवादळ 'मोंथा' म्हणजे काय आणि ते कुठे सक्रिय आहे?
'मोंथा' हे अरबी समुद्रात नव्याने सक्रिय झालेले चक्रीवादळ आहे. स्कायमेटच्या माहितीनुसार, हे चक्रीवादळ भारताच्या किनारपट्टी भागांवर (विशेषतः दक्षिण भारतावर) थेट परिणाम करू शकते, ज्यामुळे प्रचंड पाऊस आणि वादळी वारे अपेक्षित आहेत.
23, 24 आणि 25 ऑक्टोबरला देशभर काय हवामान अपेक्षित आहे?
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) नुसार, या तीन दिवसांत बहुतांश राज्यांमध्ये प्रचंड पाऊस, वादळी वारे आणि पर्वतीय भागांमध्ये अतिप्रचंड हिमवर्षाव होण्याची शक्यता आहे. तापमानातही मोठी घट होईल.
दक्षिण भारतातील कोणत्या भागांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे?
तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीमध्ये प्रचंड पावसाचा इशारा आहे. तामिळनाडूमध्ये चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, तंजावर, पुदुकोट्टई येथे ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.