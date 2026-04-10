Iran War Impact: तुमची नोकरी खाणार युद्ध? 2008 च्या मंदीसारखी अवस्था; Expert चा इशारा!

Iran War Impact On Job: इराण विरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्ध सुरू असताना जगभरात तेल आणि गॅसच्या किमती तर वाढल्याच. पण यासोबत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला मोठा आघात बसण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी यासंदर्भात इशारा दिला आहे. युद्धामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून कंपन्यांना कर्ज मिळवणे कठीण होतय. तसेच छोट्या-मोठ्या व्यवसायांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सामान्य माणसाच्या खिशावरही याचा परिणाम दिसून येईल, असा सखोल अंदाज व्यक्त होत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
बँक ऑफ इंग्लंडचे गवर्नर आणि फायनान्शिअल स्टेबिलिटी बोर्डचे प्रमुख अँड्र्यू बेली यांनी युरोपियन संसदेत बोलताना हा गंभीर इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, इराण युद्धामुळे जगातील 3 ट्रिलियन डॉलरचा खासगी कर्ज बाजार (प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केट) मोठ्या संकटात सापडू शकतो. युद्धामुळे बाजारात जी अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ती कर्ज देणाऱ्या खासगी संस्थांना थेट हादरा देऊ शकते, असे बेली म्हणाले.
खासगी कर्ज बाजार म्हणजे बँकांबाहेर कंपन्या आणि व्यवसायांना थेट कर्ज देणारी मोठी बाजारपेठ. यात 3 ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक आहे. युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या, महागाई वाढली आणि कर्जाची परतफेड करणे कंपन्यांना कठीण झाले आहे. यामुळे या बाजारातील गुंतवणूकदार पैसे काढून घेण्यासाठी धावाधाव करत आहेत. काही मोठ्या फंड्सनी आता पैसे परत करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे संपूर्ण साखळी ढासळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हे संकट बँकिंग क्षेत्रापेक्षा वेगळे असले तरी त्याची झळ संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला पोहोचू शकते.
हे संकट 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीसारखे बनू शकते, असे अँड्र्यू बेली यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यावेळी जगभरात कोट्यवधी नोकऱ्या गेल्या होत्या आणि अर्थव्यवस्था वर्षानुवर्षे खड्ड्यात होती. आता युद्धामुळे खासगी कर्ज बाजार कोलमडला तर त्याची पहिली झळ छोट्या कंपन्यांना बसेल. नोकरी गमावणे, पगार कमी होणे आणि महागाईचा तडाखा हे सर्व सामान्य नागरिकांना सहन करावे लागू शकते.
युद्धामुळे केवळ मध्य पूर्व नाही तर युरोप, आशिया आणि अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होताना दिसतोय. तेल पुरवठा खंडित झाल्याने महागाई वाढलीय. कंपन्यांना नवीन कर्ज मिळणे महाग पडत आहे. खासगी कर्ज बाजारातील समस्या वाढल्यास बँकाही सावध होतायत. यामुळे गुंतवणूक थांबेल, नवीन प्रकल्प रद्द होतील आणि विकास दर घसरेल. भारतासारख्या देशांनाही याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होईल, कारण निर्यात आणि आयात दोन्हीवर युद्धाचा परिणाम दिसत आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, हे संकट प्रदीर्घकाळ टिकल्यास 2008 पेक्षाही वेगळ्या पद्धतीने जगभरात आर्थिक मंदी येऊ शकते.
या युद्धामुळे फक्त मोठ्या कंपन्या किंवा बाजारच नाही, तर तुमची नोकरी, तुमचे कर्ज आणि तुमचे भविष्य धोक्यात आहे, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आलाय. 2008 च्या मंदीत जसे लाखो लोक बेरोजगार झाले, तसेच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारे आणि नियामक संस्थांनी आता तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांनीही सावधगिरी बाळगावी. सामान्य नागरिकांनी आपल्या आर्थिक नियोजनात बदल करावा – बचत वाढवावी, अनावश्यक खर्च टाळावा आणि आर्थिक सल्ला घ्यावा. हे युद्ध केवळ राजकीय नाही, तर आपल्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले आहे. सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे, पण वेळीच सावध राहिलो तर मोठा फटका टाळता येईल, असे आवाहन तज्ञांनी केले आहे.