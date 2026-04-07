Explained: डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी खरी ठरली तर भारतावर काय होऊ शकतो परिणाम?

Donald Trumps Threat Impact on India: धमकी देणारे ट्रम्प नेमके काय करु शकतात? इराणवर हल्ला झाला तर भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 7, 2026, 10:06 PM IST
भारतावर परिणाम

Donald Trumps Threat: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणला विध्वंसाचा इशारा दिलाय. एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असं त्यांनी आपल्या धमकीवजा इशाऱ्यात म्हटलंय. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणमधील विविध पायाभूत सुविधांवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. इस्रायली लष्कराने याला दुजोरा दिला असून इराणी माध्यमांनी खर्ग बेटावर मोठे स्फोट झाल्याचे सांगितले आहे. इराणमधील डझनभर ठिकाणे या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आली आहेत. ट्रंप यांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला करण्यासाठी 48 तासांची मुदत दिली होती. जी उद्या सकाळी भारतीय वेळेनुसार संपणार आहे. या मुदतीपूर्वीच हल्ले झाल्याने बाजारात चिंता वाढली आहे. धमकी देणारे ट्रम्प नेमके काय करु शकतात? इराणवर हल्ला झाला तर भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

हल्ल्यांचा थेट परिणाम 

ट्रम्प यांच्या या धमकीने जगभर चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ट्रंप यांचे पुढचे पाऊल काय असेल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. मात्र, अमेरिकेने इराणविरुद्ध कोणतीही अनपेक्षित कारवाई केली तर भारतासह जगभरच्या शेअर बाजारांत मोठी घसरण होईल, यात शंका नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता मध्यपूर्वेत युद्धाची ठिणगी पेटली आहे आणि तिचा परिणाम आर्थिक बाजारांवर दिसू लागला आहे.

आतापर्यंतची बाजारातील हानी

28 फेब्रुवारी रोजी मध्यपूर्व युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात 10 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. काही आशियाई बाजारांत तर यापेक्षा जास्त पडझड झाली. विदेशी गुंतवणूकदार सतत विक्री करत आहेत, ज्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत आहे. या सगळ्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अमेरिकन बाजारांची कमकुवत सुरुवात

7 एप्रिल रोजी अमेरिकेचे शेअर बाजार कमकुवत स्थितीत उघडला. भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7.30 वाजता उघडलेल्या बाजारात मोठी घसरण दिसली. नास्डॅक निर्देशांक 313 अंक म्हणजे 1.41 टक्के खाली गेला. डॉ जोंस 0.61 टक्के म्हणजे ३८१ अंक घसरला, तर एस अँड पी 0.89 टक्के कमकुवत झाला. ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे अमेरिकन बाजारांवर दबाव वाढला असल्याचे दिसते.

भारतीय बाजारात चढ-उतारानंतरही काही प्रमाणात स्थिरता

भारतीय बाजारात आज बराच उतार-चढाव पाहायला मिळाला. निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशांक कमकुवत उघडले आणि सुरुवातीला घसरण वाढली. मात्र दुपारनंतर बाजारात काही प्रमाणात रिकव्हरी दिसली. शेवटी सेन्सेक्स 0.69 टक्के म्हणजे 509 अंक घसरून 74616 वर बंद झाला. निफ्टी 0.68 टक्के म्हणजे 155 अंक खाली जाऊन 23,123 वर स्थिरावला. तरीही भारतीय बाजारात सलग तिसऱ्या सत्रात सकारात्मक कल दिसला.

तज्ज्ञांनी काय दिला इशारा?

 ट्रम्प यांचे पाऊल अनपेक्षित असेल तर जगभरच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा धक्का बसू शकतो, असे बाजार तज्ज्ञ सांगतात. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही जगाची महत्त्वाची तेल वाहतूक मार्ग आहे. येथे काहीही झाले तर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील आणि त्याचा परिणाम शेअर बाजार, रुपया आणि महागाईवर होईल. गुंतवणूकदारांनी सध्या सावध राहणे गरजेचे आहे.

पुढील शक्यता काय?

ट्रम्प यांची धमकी प्रत्यक्षात उतरली तर शेअर बाजारात ‘सुनामी’ सारखी घसरण येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्याच्या हल्ल्यांमुळे आधीच बाजार दबावाखाली आहेत. जगभरातील गुंतवणूकदार आता ट्रंप यांच्या पुढील हालचालींकडे डोळे लावून बसले आहेत. भारतीय बाजारात रिकव्हरी दिसत असली तरी आंतरराष्ट्रीय घटनांचा परिणाम कायम राहील. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावेत, असे सल्ला दिला जात आहे. 

ट्रम्प नक्की काय करू शकतात?

अमेरिकन लष्कर आणि इस्रायल सोबत मिळून इराणमधील डझनभर ठिकाणांवर (खर्ग बेटासह) आधीच हल्ले झाले आहेत. पुढे हे हल्ले वाढवून संपूर्ण वीज उत्पादन, पुल, तेल टँकर्स आणि बंदरं उद्ध्वस्त करु शकतात. फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरवर नव्हे, तर इराणच्या लष्करी ठाण्यांवर, तेल उत्पादन केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात बॉम्बिंग करु शकतात. नवीन कठोर निर्बंध (सँक्शन्स) लावणे, ज्यामुळे ईरानचे तेल निर्यात बंद होऊ शकते.संपूर्ण इराणी वीज व्यवस्था नष्ट करु शकतात. ट्रंप यांचा स्वभाव अनपेक्षित असल्याने, ते एका रात्रीत मोठा निर्णय घेऊ शकतात. 

जगावर काय परिणाम?

युरोप, आशिया, चीनसह सर्व देशांना महागाई आणि मंदीचा धक्का बसेल. युद्ध वाढल्यास तेल उत्पादक देश (सौदी, UAE) देखील प्रभावित होतील. जगभर पुरवठा साखळी खंडित होऊन अन्न, वस्तू महाग होतील.

भारतावर काय परिणाम?

भारत जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. जो 85 टक्के तेल आयात करतो. तेल महाग झाल्याने पेट्रोल-डिझेल, गॅस, वीज बिल वाढेल. रुपया कमकुवत होईल आणि डॉलर महाग होईल.महागाई वाढल्याने RBI व्याजदर वाढवू शकते, ज्यामुळे कर्ज महाग होईल.शेअर बाजार (निफ्टी-सेन्सेक्स) आणखी घसरे. विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढून घेतील.उद्योग, वाहतूक, शेती सर्वांवर परिणाम झाल्याने अर्थव्यवस्था मंदावेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

