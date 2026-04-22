यासिन मलिक प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी, जन्मठेपेची शिक्षा मृत्यूदंडामध्ये बदलण्याची मागणी

पटियाला हाऊस कोर्टाने यासिन मलिक याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णया विरोधात एनआयए ने दिल्ली हायकोर्टात अपिल करून यासिन मलिक याला मृत्युदंड शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 22, 2026, 09:28 AM IST
Yasin Malik : दहशतवादाला निधी पुरवणे, भारतीय सैन्य आणि कश्मीरी पंडीत विरोधात हिंसाचार करणे यांसह अनेक आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या काश्मिरी फुटीरतावादी नेते यासीन मलिक याच्यावर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी पटियाला हाऊस कोर्टाने यासिन मलिक (Yasin Malik) याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णया विरोधात एनआयए ने दिल्ली हायकोर्टात अपिल करून यासिन मलिक याला मृत्युदंड शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. एनआयए ने 'अतिशय दुर्मिळ' प्रकरणात मलिक याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे, तर मलिक सध्या तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.

एनआयएचं काय म्हणणं आहे?

2017 च्या दहशतवादी निधीपुरवठा प्रकरणात पटियाला हाऊस कोर्टाने यासीन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली परंतु ही शिक्षा मृत्युदंडात बदलण्याची मागणी करणारी याचिका एनआयएने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

यासिन मलिकची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : 

यासीन मलिकवर काश्मीरमध्ये दगडफेक करणे
दहशतवादी संघटनांसाठी निधी उभारणे 
भारतीय सैनिक व काश्मिरी पंडितांविरुद्ध हिंसाचार केल्याचा आरोप आहे.

यासिन मलिक भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120B (गुन्हेगारी कट), 121A (भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा कट) तसेच UAPA (बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : Kedarnath Temple: मंदिर बंद असतानाही जाळणारा दिवा ते पाण्यात बुडबुडे, केदारनाथ मंदिराबद्दलची 'ही' रहस्य तुम्हाला माहित आहेत का?

 

25 मे 2022 रोजी, पटियाला हाऊस न्यायालयाने यासीन मलिकला यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.त्यानंतर एनआयए ने पटियाला हाऊस कोर्टाच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात अपील केले. याबाबत हायकोर्टाने एनआयए ला उत्तर सादर करण्यास सांगितले. यापूर्वी यासिन मलिक याला कोर्टात प्रत्यक्ष हजर करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती परंतु सुरक्षेचे कारण देत तपास यंत्रणांनी यासिन मलिक याला कोर्टात आणण्यास नकार दिला.  त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी 22 एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलली होती. तो पर्यंत एनआयएला उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली आहे.

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

अभिषेक शर्माने शतक ठोकल्यावर केलेल्या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय...

स्पोर्ट्स