Swiggy, Zomato च्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! जेवण मागवण्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' जास्त पैसे

Swiggy Zomato Platform Fee: स्विगी आणि झोमॅटोवरून ऑनलाइन जेवण मागवणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता सणासुदीच्या काळात त्यांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 4, 2025, 12:15 PM IST
Swiggy Zomato Platform Fee : देशभरात स्विगी आणि झोमॅटोवरुन ऑनलाइन फूड असंख्य लोक मागवतात. या ग्राहकांना दोन्ही कंपनीने सणासुदीचा काळात मोठा धक्का दिला. आता यापुढे स्विगी आणि झोमॅटोवरुन ऑनलाइन फूड मागवताना तुमच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. आता घरबसल्या ऑनलाइन जेवण मागवण्यापूर्वी  स्विगी आणि झोमॅटोने किती फी द्यावी लागणार आहे, ते जाणून घ्या. (Important news for Swiggy Zomato customers raises platform fee again order food )

अवघ्या काही मिनिटांत घरपोच फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या स्विगीने युजर्सना झटका दिला आहे. स्विगीने पुन्हा एकदा फ्लॅटफॉर्म फीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार स्विगीने आपली प्लॅटफॉर्म फी वाढवली असून आता ग्राहकांना प्रति ऑर्डर 15 रुपये करण्यात आली आहे. आतापर्यंतची सर्वात जास्त प्लॅटफॉर्म फी आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत स्विगीने प्लॅटफॉर्म फी तिसऱ्यांदा वाढवलेली आहे. गेल्या महिन्याता स्वतंत्र्यदिनी स्विगीने प्लॅटफॉर्म फी 14 रुपयांपर्यंत वाढवली होती. नंतर ही फी पुन्हा 12 रुपये करण्यात आली होती. सध्या सणांमुळे ऑर्डर व्हॉल्यूममध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच आता स्विगीने आपला प्लॅटफॉर्म चार्ज थेट 15 रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. 

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म Zomato ने पुन्हा एकदा ग्राहकांना धक्का दिला आहे. कंपनीने आपलं प्लॅटफॉर्म शुल्क 20% ने वाढवलं असून, आता प्रत्येक ऑर्डरवर 10 रुपयांऐवजी 12 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हा निर्णय देशभरातील सर्व शहरांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, एका वर्षाच्या आत कंपनीने तिसऱ्यांदा ही दरवाढ केली आहे. फूड डिलिव्हरी मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढली आहे. तसेच, रॅपिडो (Rapido) सारखी कंपन्याही फूड डिलिव्हरीमध्ये आपला वाटा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

FAQ 

1. स्विगी आणि झोमॅटोने प्लॅटफॉर्म फी का वाढवली आहे?

स्विगी आणि झोमॅटोने सणासुदीच्या काळात ऑर्डरच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि खर्च वाढल्याने प्लॅटफॉर्म फी वाढवली आहे. ही फी कंपन्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि नफा वाढवण्यास मदत करते.

2. स्विगीची नवीन प्लॅटफॉर्म फी किती आहे?

स्विगीने प्रति ऑर्डर प्लॅटफॉर्म फी 15 रुपये केली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. ही फी GST सह आहे.

3. झोमॅटोची नवीन प्लॅटफॉर्म फी किती आहे?

झोमॅटोने प्रति ऑर्डर प्लॅटफॉर्म फी 10 रुपयांवरून 12 रुपये केली आहे, जी GST व्यतिरिक्त आहे. यामुळे ग्राहकांना प्रत्येक ऑर्डरवर 14.16 रुपये (18% GST सह) द्यावे लागतील.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
SwiggySwiggy Platform Feefee structureZomato platform feeZomato Finance

