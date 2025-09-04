Swiggy, Zomato च्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! जेवण मागवण्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' जास्त पैसे

Swiggy Zomato Platform Fee : देशभरात स्विगी आणि झोमॅटोवरुन ऑनलाइन फूड असंख्य लोक मागवतात. या ग्राहकांना दोन्ही कंपनीने सणासुदीचा काळात मोठा धक्का दिला. आता यापुढे स्विगी आणि झोमॅटोवरुन ऑनलाइन फूड मागवताना तुमच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. आता घरबसल्या ऑनलाइन जेवण मागवण्यापूर्वी स्विगी आणि झोमॅटोने किती फी द्यावी लागणार आहे, ते जाणून घ्या. (Important news for Swiggy Zomato customers raises platform fee again order food )
अवघ्या काही मिनिटांत घरपोच फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या स्विगीने युजर्सना झटका दिला आहे. स्विगीने पुन्हा एकदा फ्लॅटफॉर्म फीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार स्विगीने आपली प्लॅटफॉर्म फी वाढवली असून आता ग्राहकांना प्रति ऑर्डर 15 रुपये करण्यात आली आहे. आतापर्यंतची सर्वात जास्त प्लॅटफॉर्म फी आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत स्विगीने प्लॅटफॉर्म फी तिसऱ्यांदा वाढवलेली आहे. गेल्या महिन्याता स्वतंत्र्यदिनी स्विगीने प्लॅटफॉर्म फी 14 रुपयांपर्यंत वाढवली होती. नंतर ही फी पुन्हा 12 रुपये करण्यात आली होती. सध्या सणांमुळे ऑर्डर व्हॉल्यूममध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच आता स्विगीने आपला प्लॅटफॉर्म चार्ज थेट 15 रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म Zomato ने पुन्हा एकदा ग्राहकांना धक्का दिला आहे. कंपनीने आपलं प्लॅटफॉर्म शुल्क 20% ने वाढवलं असून, आता प्रत्येक ऑर्डरवर 10 रुपयांऐवजी 12 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हा निर्णय देशभरातील सर्व शहरांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, एका वर्षाच्या आत कंपनीने तिसऱ्यांदा ही दरवाढ केली आहे. फूड डिलिव्हरी मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढली आहे. तसेच, रॅपिडो (Rapido) सारखी कंपन्याही फूड डिलिव्हरीमध्ये आपला वाटा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
1. स्विगी आणि झोमॅटोने प्लॅटफॉर्म फी का वाढवली आहे?
स्विगी आणि झोमॅटोने सणासुदीच्या काळात ऑर्डरच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि खर्च वाढल्याने प्लॅटफॉर्म फी वाढवली आहे. ही फी कंपन्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि नफा वाढवण्यास मदत करते.
2. स्विगीची नवीन प्लॅटफॉर्म फी किती आहे?
स्विगीने प्रति ऑर्डर प्लॅटफॉर्म फी 15 रुपये केली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. ही फी GST सह आहे.
3. झोमॅटोची नवीन प्लॅटफॉर्म फी किती आहे?
झोमॅटोने प्रति ऑर्डर प्लॅटफॉर्म फी 10 रुपयांवरून 12 रुपये केली आहे, जी GST व्यतिरिक्त आहे. यामुळे ग्राहकांना प्रत्येक ऑर्डरवर 14.16 रुपये (18% GST सह) द्यावे लागतील.