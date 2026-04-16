ITR उशिरा भरण्यासाठी महत्त्वाची बातमी; यापुढे 'या' चुकीला माफी नसणार, कोर्टाने ठणकावले

असंख्य लोकांना आयटीआर भरण्यास उशिर होत असतो. त्यामागील कारणही वेगवेगळी असतात. अशात एका करदात्याला आयटीआर भरण्यास उशिर झाला. त्यासंदर्भातील दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर दिल्ली उच्च करदात्याला सुनावले आहे. सदर करदात्याने आयटीआर भरण्यास उशिर का झाले याचं कोर्टात दिलेलं कारण ऐकून दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला फटकारले आहेत.
कायद्याचे अज्ञान किंवा माहितीचा अभाव हे कारण आयटीआर भरण्यास उशिर झाल्याचे कारण ग्राह्य धरलं जाणार नाही. तसंच यासाठी माफी नसणार, असं कोर्टाने ठामपणे सांगितलं आहे. कोर्टातील हे प्रकरण कॅनडामध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीय मनजित सिंह धालिवाल यांच्याबद्दल होतं. मनजित सिंह धालिवाल यांनी आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी तब्बल पाच वर्ष उशिर केला.
हे प्रकरण कोर्टात मांडण्यात आल्यानंतर मनजित सिंह धालिवाल यांच्या बचावात वकिलाने ते ज्येष्ठ नागरिक आहे. शिवाय परदेशात राहतात आणि भारतीय कर नियमांची तांत्रिक माहिती त्यांना नाही. त्यामुळे त्यांना आयकर विवरपत्र भरण्यास उशिर झाला. मनजित सिंह धालिवाल यांनी त्यांच्याकडील मालमत्ता विकली. पण त्याचे उत्पन्नावर त्यांनी विवरणपत्र भरले नाही. यासंदर्भात मनजित सिंह धालिवालने कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी दरम्याने कोर्टाने मनजित सिंह धालिवाल यांना धारेवर धरले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. कामेश्वर राव आणि न्या. विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने मनजित सिंह यांची याचिका फेटाळली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्याने कोर्टाने म्हटलं की, आयकर विवरणपत्र आता जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून ऑनलाइन भरता येतं. त्यासाठी व्यक्तीचे भारतात प्रत्यक्ष हजर असणे गरजेचे नाही. 'इग्नोरंशिया लेजिस नेमिनेम एक्सकुसॅट' (कायद्याचे अज्ञान ही सबब असू २ शकत नाही), या तत्त्वानुसार, कायदा माहीत नव्हता हे कारण न्यायालयात ग्राह्य धरलं जाणार नाही.
तसंच करदात्याने कोर्टात सादर केलेले वैद्यकीय कारणंही जुनं असल्याचे समोर आलं आहे. जर मालमत्तेचे व्यवहार करताना मनजित सिंह सक्षम होते. मग त्यांनी कर नियमांचं पालन का केलं नाही, असे खडेबोल त्यांनी करदात्याला सुनावले. तसंच करदात्यांनी वैधानिक कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. केवळ "कायद्याची माहिती नाही" या कारणास्तव विवरणपत्र भरण्यास झालेला विलंब ग्राह्य धरला जाणार नाही, असा निकाल देत करदात्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.