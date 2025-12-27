2026 मध्ये भारतात नव्या 4 ते 5 बँका निर्माण करण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लान; 12 मोठ्या बँकाचे महाविलीनीकरण

Public Sector Bank Merger : 2026 मध्ये भारताच्या बँकिग सेक्टरमध्ये मोठी क्रांती होणार आहे. 2026 मध्ये भारतात नव्या 4 ते 5 बँका निर्माण करण्यासाठी सरकारने मोठा प्लान तयार केला आहे. 12 मोठ्या बँकाचे महाविलीनीकरण केले जाणार आहे. सरकार पुढील वर्षापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया वेगवान करणार आहे.
2074 पर्यंत भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला गती देण्यासाठी सरकारने देशात मोठ्या बँका निर्माण करण्याच्या दिशेने कामाला गती देण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील वर्षी त्याचे परिणाम दिसून येतील. चार किंवा पाच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बँका निर्माण करण्यासाठी लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. यामुळे देशांतर्गत बँकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास मदत होईल.
गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर भाष्य केले. भारताला अनेक मोठ्या, जागतिक दर्जाच्या बँकांची आवश्यकता आहे. या दिशेने काम आधीच सुरू झाले आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी चर्चा सुरू केली आहे. सध्या, 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. देशातील सर्वात मोठी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही मालमत्तेच्या बाबतीत जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये स्थान मिळवणारी एकमेव बँक आहे. ती 43 व्या क्रमांकावर आहे. खाजगी क्षेत्रातील HDFC बँक 73 व्या क्रमांकावर आहे. सरकारने यापूर्वी मोठ्या बँका निर्माण करण्यासाठी दोन विलीनीकरण प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत.
ऑगस्ट 2019 मध्ये, चार मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण जाहीर करण्यात आले. यामुळे 2017 मध्ये बँकांची एकूण संख्या 27 वरून 12 झाली. 1 एप्रिल 2020 पासून, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली आणि अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियात विलीन झाली. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा निव्वळ नफा 2025-26 च्या अखेरीस ऐतिहासिक 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. 2024-25 मध्ये तो विक्रमी 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. 2023-24 मध्ये या बँकांनी 1.41 लाख को