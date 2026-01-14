English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 2026 मध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीत पुन्हा खळबळ माजणार! एखाद्या मोठ्या कंपनीत जेवढे कर्मचारी नसतील तितक्या लोकांना 2025 मध्ये कामावरुन काढले

2026 मध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीत पुन्हा खळबळ माजणार! एखाद्या मोठ्या कंपनीत जेवढे कर्मचारी नसतील तितक्या लोकांना 2025 मध्ये कामावरुन काढले

भारतातील सर्वात मोठ्या IT कपंनीने 2025 मध्ये Airtel, IDFC, Indigo सारख्या मोठ्या कंपनीत जेवढे कर्मचारी नसतील तितक्या लोकांना कामावरुन काढले. 2026 मध्ये देखील या कंपनीत मोठी कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 14, 2026, 11:50 PM IST
2026 मध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीत पुन्हा खळबळ माजणार! एखाद्या मोठ्या कंपनीत जेवढे कर्मचारी नसतील तितक्या लोकांना 2025 मध्ये कामावरुन काढले

 TCS laid off 30,000 employees :  देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टीसीएस पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या तिमाहीत टीसीएसने 11,151 कर्मचाऱ्यांना नोकरूवरुन काढले आहे. तर दुसऱ्या तिमाहीत टीसीएसमधे 19,755 कर्मचारी कमी करण्यात आले.  सहा महिन्यांत टीसीएसमधून 30,000 हून अधिक लोकांना कमी करण्यात आले. काही लोकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले तर काहींनी स्वतःहून नोकरी सोडली. ज्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे ते काय अनुभवत असतील याची तुम्ही कल्पना करा. ही संख्या इतकी मोठी आहे की एअरटेल, आयडीएफसी, इंडिगो आणि एचएएल सारख्या देशातील मोठ्या कंपन्यांकडेही इतके कर्मचारी नाहीत. 

टीसीएसने 2025 मध्ये कंपनीव्यापी मोठ्या पुनर्रचनेची घोषणा केली होती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापराच्या दबावामुळे कंपनीने हे पाऊल उचलले. आता, टीसीएसने पुष्टी केली आहे की ही पुनर्रचनेची प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. आवश्यक असल्यास, या वर्षी 2026 कर्मचारी कपात होऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत टीसीएसने 11,151 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. यापूर्वी, सप्टेंबर तिमाहीत (1 जुलै ते 30 सप्टेंबर दरम्यान) कंपनीने 19,755 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. ही सलग दुसरी तिमाही आहे ज्यामध्ये टीसीएसने निव्वळ कर्मचाऱ्यांची कपात नोंदवली आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस, कंपनीकडे 582,163  कर्मचारी होते. यामुळे कंपनीची एकूण कर्मचारी संख्या 600,000 च्या खाली आली आहे. एकूणच, गेल्या सहा महिन्यांत कंपनीने अंदाजे 30,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे.

टीसीएस कर्मचारी कपात का करत आहे? 

क्लाउड आणि कर्सर सारख्या एआय टूल्समुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना आणि संधींना तोंड देण्यासाठी टीसीएस, आज इतर अनेक टेक कंपन्यांप्रमाणे, त्यांचे कर्मचारी कमी करत आहे.  ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या एका अलीकडील अहवालात असे दिसून आले आहे की अलिकडच्या काही महिन्यांत झालेल्या बहुतेक कपाती प्रत्यक्षात एआयमुळे नाहीत. उलट, त्या कंपन्यांचे खराब कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचे प्रयत्न आहेत, ज्याचा उद्देश खर्च कमी करणे देखील आहे. शिवाय, इतर टेक कंपन्यांप्रमाणे, टीसीएस देखील त्यांचे कामाच्या ठिकाणी नियम बदलत आहे. अलीकडेच, कंपनीने त्यांचे काम-कार्यालय नियम कडक केले आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे दिसून आले आहे की जर ऑफिस हजेरी नियमांचे सातत्याने पालन केले गेले नाही तर कर्मचाऱ्यांना 2026 च्या कामगिरी रेटिंग सायकलमधून वगळले जाऊ शकते. म्हणजेच 2026 मध्ये देखील TCS कंपनीत मोठी कर्मचारी कपात होण्याची शक्य

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
TCS laid off 30000 employeesIndias largest IT company will make a big splashटीसीएसटीसीएस कर्मचारी कपात

इतर बातम्या

केएल राहुलने न्यूझीलंड विरुद्ध ठोकलं शतक, MS Dhoni चा...

स्पोर्ट्स