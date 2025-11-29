2026 मध्ये भारतातील 6 मोठ्या बँक बंद होणार? बँकांच्या महाविलीनीकरणाबाबत सरकारचा मोठा प्रस्ताव

PSU Bank Merger: देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आणखी कमी होणार आहे. सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करत आहे. लहान बँकांच्या जागी एक मोठी बँक स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे. बँकांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारला बँकांची संख्या कमी करायची आहे. या सहा बँकांच्या जागी एक मोठी संस्था निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे.
बँकांचे मर्जर केल्यास वित्तीय क्षेत्र सुधारता येईल, कर्ज व्याप्ती वाढवता येईल आणि ताळेबंद आणि कामकाज देखील सुधारता येईल. या संदर्भात, आता आणखी सहा लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे.
या बँकांचा विलीनीकरण होणार
इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब अँड सिंध बँक यासारख्या सहा लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा, पीएनबी, कॅनरा बँक किंवा युनियन बँकेत विलीनीकरण केले जाऊ शकते. पुढील टप्प्यातील एकत्रीकरणासाठी सर्व सहा बँका रडारवर आहेत.
नीती आयोगाच्या अहवालात सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक सारख्या लहान बँकांचे खाजगीकरण किंवा पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली होती. राष्ट्रीय थिंक टँकचा असा विश्वास आहे की भारत सरकारने पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ बडोदा (बीओबी), कॅनरा बँक किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया यासारख्या काही मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आपल्याकडे ठेवाव्यात. इतर लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकतर खाजगीकरण किंवा विलीनीकरणाचा पर्याय निवडू शकतात किंवा सरकारचा हिस्सा कमी करू शकतात.
अहवालांनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक एसबीआय किंवा पीएनबीमध्ये विलीन होऊ शकते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया पीएनबी किंवा बीओबीद्वारे ताब्यात घेतली जाऊ शकते. एसबीआय किंवा बीओबी बँक ऑफ इंडिया ताब्यात घेऊ शकते. बँक ऑफ महाराष्ट्र पीएनबी किंवा बीओबीमध्ये विलीन होऊ शकते.
या बँकांचे यापूर्वी विलीनीकरण झाले होते.
यापूर्वी, 2017 ते 2020 दरम्यान, 10 लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. ज्यामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 झाली. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक यांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले. देना बँक आणि विजया बँक बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली आणि अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली.