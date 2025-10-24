English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

365 दिवसांत भारतात 2000000 लोकांचा तर संपूर्ण जगात 79000000 लोकांचा मृत्यू झाला; कारण जाणून धक्का बसेल, विश्वास बसणार नाही

365 दिवसात 79 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये भारत आणि चीनमध्ये 20 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, हा धक्कादायक खुलासा एका जागतिक अहवालात करण्यात आला आहे. लोकांच्या मृत्यूचे कारण अतिशय धक्कादायक आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 24, 2025, 09:13 PM IST
365 दिवसांत भारतात 2000000 लोकांचा तर संपूर्ण जगात 79000000 लोकांचा मृत्यू झाला; कारण जाणून धक्का बसेल, विश्वास बसणार नाही

Global Air Pollution Deaths:  जगातील हवेचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेने स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर रिपोर्टने एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात अत्यंत धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. 2023 मध्ये भारत आणि चीनमध्ये 20 लाख लोकांचा मृत्यू वाईट हवेत श्वास घेतल्याने झाला आहे. याशिवाय बांगलादेश, पाकिस्तान, नायजेरियासारख्या देशांमध्येही 200,000 मृत्यू झाले आहेत. इंडोनेशिया, म्यानमार, इजिप्तमध्येही परिस्थिती वाईट आहे आणि येथे एका वर्षातच 1,00,000 लोक खराब हवेमुळे मरण पावले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की वायू प्रदूषण आता जगात अकाली मृत्यूचे दुसरे सर्वात मोठे कारण बनले आहे आणि उच्च रक्तदाब अजूनही पहिल्या क्रमांकावर आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बोस्टनस्थित हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिट्यूटने प्रकाशित केलेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की जगातील 36 टक्के लोक गंभीर वायू प्रदूषणाचे बळी आहेत. या समस्येमुळे डिमेंशियासारखे आजारही उद्भवत आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की 2023 मध्ये वायू प्रदूषणाशी संबंधित आजारांनी जगभरात 7.9 दशलक्ष लोकांचा बळी घेतला. अशा प्रकारे, जगातील प्रत्येक 8 मृत्यूंचे कारण वायू प्रदूषण होते. यापैकी 4.9 दशलक्ष लोक असे होते जे हवेत पीएम 2.5 वाढल्यामुळे आजारांना बळी पडले. महत्त्वाचे म्हणजे यातील 2.8 दशलक्ष लोक असे होते जे सहसा घरीच राहत असत.

जगातील बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या भारत आणि चीनमध्ये सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. 2023  मध्ये दोन्ही देशांमध्ये 20 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. अहवालात म्हटले आहे की वायू प्रदूषणामुळे 90 टक्के मृत्यू आशियामध्ये झाले. यापैकीही कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये परिस्थिती आणखी वाईट आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की वायू प्रदूषणामुळे हृदयरोग, स्मृतिभ्रंश आणि मधुमेह यासारख्या समस्या देखील उद्भवत आहेत. असा अंदाज आहे की 2023 मध्येच 1.16 कोटी वर्षांचे निरोगी मानवी आयुष्य कमी होईल. वायू प्रदूषणामुळे लोकांचे फुफ्फुस आजारी पडत आहेत आणि ते गंभीर समस्यांना बळी पडत आहेत.

याशिवाय, 25 टक्के हृदयरोगांचे कारण वायू प्रदूषण आहे. 25 टक्के लोकांना डिमेंशियाने ग्रासले आहे असे वायू प्रदूषण देखील म्हटले जाते. खराब हवेची गुणवत्ता देखील मधुमेहाचे कारण बनत आहे. आता प्रश्न असा आहे की सर्वात वाईट हवेचा सामना कोण करत आहे. या देशांमध्ये भारत, चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, ब्राझील आणि काही आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. साधी गोष्ट अशी आहे की वाढत्या लोकसंख्येमुळे घरे आणि बाजारपेठेच्या गरजा वाढल्या आहेत. जंगले नष्ट झाली आहेत, त्यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे.

FAQ

1 हा अहवाल कोणता आहे आणि कोणी प्रकाशित केला?
 हा 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर २०२३' नावाचा अहवाल आहे, जो बोस्टनस्थित हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिट्यूटने (Health Effects Institute) प्रकाशित केला आहे. या अहवालात २०२३ मधील वायू प्रदूषणाचे जागतिक परिणाम आणि मृत्यूंचे आकडे सादर केले आहेत.

2 २०२३ मध्ये वायू प्रदूषणामुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला?
 २०२३ मध्ये वायू प्रदूषणाशी संबंधित आजारांनी जगभरात ७.९ दशलक्ष लोकांचा बळी घेतला. यापैकी ४.९ दशलक्ष लोक पीएम २.५ (PM2.5) प्रदूषणामुळे मरण पावले, ज्यात २.८ दशलक्ष लोक घरगुती प्रदूषणाचे बळी ठरले. जगातील प्रत्येक ८ मृत्यूंपैकी एक वायू प्रदूषणामुळे झाला.

3 भारत आणि चीनमध्ये वायू प्रदूषणाची परिस्थिती काय आहे?
भारत आणि चीनमध्ये २०२३ मध्ये २० लाख लोकांचा मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे झाला. या दोन्ही देशांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असल्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. जगातील ९० टक्के वायू प्रदूषण-संबंधित मृत्यू आशियाई देशांमध्ये झाले, ज्यात भारत आणि चीनचा मोठा वाटा आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
In 365 days 2000000 people died in Indiaworldwide Global Air Pollution Deathsवायू प्रदूषण

इतर बातम्या

सोन्याची खाण असलेला ग्रह, संपूर्ण पृथ्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्...

विश्व