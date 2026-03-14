भारतातील कोणत्या 5 राज्यांमध्ये महिलांना मासिक पाळीची भरपगारी सुट्टी मिळते? महाराष्ट्रात अशी सुट्टी मिळते का?

भारतातील 5 राज्यांमध्ये महिलांना मासिक पाळीची भरपगारी सुट्टी मिळते. ही राज्य कोणती. जाणून घेऊया महाराष्ट्रात महिलांना अशी सुट्टी मिळते का? 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 14, 2026, 06:10 PM IST
Women Get Period Leave In   Several Indian States :  मासिक पाळी ही महिलांच्या नियमीत आयुष्यातील नैसर्गिक क्रिया आहे.  मासिक पाळी दरम्यान महिलांना अनेक अडचणी येतात.  देशभरातील नोकरदार महिला आणि विद्यार्थ्यींनी मासिक पाळी दरम्यान होणारा त्रास कमी व्हावा यासाठी सक्तीची रजा मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीला नकार दिला आहे . याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारने या मुद्द्यावर स्थानिक पातळीवर धोरण ठरवावे. भारतातील काही राज्यांमध्ये मासिक पाळीची रजा दिली जाते. 

जगातील अनेक देशांमध्ये महिलांना मासुक पाळीची रजा मिळते. या प्रमाणे आपल्या भारतातही काही राज्यांमध्ये महिलांना मासिक पाळीची सुट्टी दिली जाते. 

मासिक पाळीची सुट्टी देणारे देश

जपान 

जगात मासिक पाळीच्या सुट्टीची अंमलबजावणी करणारा जपान हा पहिला देश आहे. हा कायदेशीर अधिकार आहे, परंतु सुट्टी पगारी आहे की नाही हे कंपन्या ठरवतात.

इंडोनेशिया

इंडोनेशियामध्ये, मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना दरमहा दोन दिवसांची पगारी रजा मिळते.

तैवान

तैवानमधील रोजगारातील लिंग समानता कायद्यांतर्गत, महिला दरवर्षी तीन दिवस मासिक पाळीची रजा घेऊ शकता. 

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियामध्ये महिलांना महिन्याला एक दिवस सुट्टी मिळते. विशेष म्हणजे, जर त्यांनी ही सुट्टी वापरली नाही तर त्यांची कंपनी त्यांना अतिरिक्त भरपाई देते.

झांबिया

स्थानिक पातळीवर "मदर्स डे" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, झांबियाच्या कायद्यानुसार महिलांना पूर्वसूचना न देता दरमहा एक दिवस सुट्टी घेण्याची परवानगी आहे.

व्हिएतनाम

व्हिएतनाममधील नोकरदार महिला त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात दररोज ३० मिनिटांचा ब्रेक किंवा तीन दिवसांची सुट्टी निवडू शकतात.

स्पेन 

महिलांच्या मासिक पाळीच्या रजेसाठी कायदा करणारा  स्पेन हा पहिला युरोपीय देश आहे. स्पेनमध्ये महिलांना कामावर ठेवताना होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी, तीव्र वेदनांसाठी तीन ते पाच दिवसांची रजा देण्याची परवानगी दिली दाते.  ज्याचा खर्च कंपन्यांना सरकारतर्फे दिला जातो.

महिलांना मासिक पाळीची सुट्टी देणारी भारतातील 5 राज्ये 

कर्नाटक

कर्नाटक राज्यात महिलांना मासिक पाळीची रजा दिली जाते. एक ते दोन दिवसांची ही रजा असते. 

बिहार

बिहार राज्याने भारतातील मासिक पाळीच्या रजेसाठी परिश्रम घेतले. बिहारने 2 जानेवारी 1992 रोजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सलग दोन दिवसांची पगारी रजा सुरू केली. कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ (CUSAT) येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर, केरळमधील विद्यापीठांनी मासिक पाळीच्या रजेला परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे.

ओडिशा

मासिक पाळीच्या रजेवरील देशव्यापी चर्चेदरम्यान, ओडिशाने सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिवसाची पगारी रजा लागू केली आहे. राज्याच्या 78 व्या भारतीय राष्ट्रीय दिनानिमित्त तत्कालीन उपमुख्यमंत्री प्रभावती परिदा यांनी ही घोषणा केली.

सिक्कीम

सिक्कीम उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या नियमांनुसार, वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या शिफारशीनुसार महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची रजा दिली जाते. महिलांना दरमहा 2 ते  3  दिवसांची मासिक पाळीची रजा मिळू शकते. सिक्कीम विद्यापीठ महिला विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाची मासिक पाळीची रजा देखील देते.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

