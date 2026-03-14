  Income Tax News: 31 मार्चपूर्वी आयकर संबंधित महत्त्वाची 8 कामे पूर्ण करा, नाहीतर खिशाला बसले कात्री

मार्च महिना आर्थिक घडामोडींसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जातो. या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेच्या आत आयकर संबंधित काही प्रमुख कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नाहीतर तुमच्या टिडीएसमधून अधिक जास्त कर कापला जाऊ शकतो.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 14, 2026, 07:34 PM IST
IMP Work to Do Before 31st March: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 31 मार्च ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण या दिवशी 2025-26 हे आर्थिक वर्ष संपते. म्हणूनच मार्च महिन्यात अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी घडत असतात. या महिन्यात टॅक्सशी संबंधित तसेच इतर प्रमुख 8 आर्थिक कामे पूर्ण करणे आवश्यक असते. जर ही कामे वेळेत नाही केली तर, तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो किंवा तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. ही 8 कामे कोणती आहेत जाणून घ्या. 

1. कर बचत गुंतवणूक 

भारत सरकारने प्राप्तिकर (Tax Regime) भरण्यासाठी नागरिकांना दोन पर्याय दिले आहेत. ज्यामध्ये जुनी ( Old Tax Regime)  आणि नवीन (New Tax Regime) अशा दोन कर आकारणीच्या पद्धतींचा समावेश आहे. जर तुम्ही जुन्या कर आकारणीच्या पद्धतीअंतर्गत येत असाल तर, कलम 80सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची मार्च महिन्याच्या 31 तारखेच्या आधी ही शेवटची संधी असते. 

 

2. पीपीएफ खात्यात रक्कम भरणे

बहुतेक कंपन्या गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करण्याची अंतिम मुदत फेब्रुवारी किंवा मार्चपर्यंत ठरवतात. जर तुम्ही कर वाचवण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातील गुंतवणूक किंवा खर्चाची माहिती दिली होती, तर आता त्याचे पुरावे जमा करणे महत्त्वाचे आहे. जसे की; लाइफ इन्शुरन्सची प्रीमियम पावती, ईएलएसएस गुंतवणूकीची स्टेटमेंट, पीपीएफ जमा केल्याच्या नोंदी, होम लोन व्याज प्रमाणपत्र, एचआरएची पावती. जर तुम्ही हे सर्व पुरावे वेळेत जमा नाही केले तर तुमच्या पुढील महिन्याच्या पगारामधून अधिक टिडीएस कापला जाऊ शकतो. 

 

3. आगाऊ कर भरणे

ज्या व्यक्तींचे वार्षित उत्पन्न कर कापून (TDS) गेल्यानंतरही 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर देण्यास पात्र ठरते, त्यांना आगाऊ कर भरावा लागतो. यासाठी 15 मार्च ही शेवटची तारीख असते, पण 31 मार्चपर्यंत राहिलेला कर न भरल्यास आयकर विभाग प्रति महिना 1 टक्के व्याज आकारतो. 

 

4. एनसीपीमध्ये गुंतवणूक करून अतिरिक्त कर वाचवता येऊ शकतो

जर तुम्हाला अतिरिक्त कर बचत करायची असेल तर, तुम्ही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये गुंतवणूक करू शकता. जे कलम 80सीसीडी(1बी) अंतर्गत 50,000 हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर सूट प्रदान करते. शेवटच्या क्षणाच्या कर बचतीसाठी हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. 

 

5. पॅन-आधार लिंकिंग

सरकारने पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. जर तुमचे पॅन कार्ड अजूनही लिंक नसेल, तर 31 मार्चनंतर ते निष्क्रिय होऊ शकते. पॅन कार्ड निष्क्रिय झाल्यास बँकिंग व्यवहार थांबतील आणि दुप्पट दराने कर कापला जाईल. 

 

6. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम आणि फॉर्म 15जी/15एच जमा करणे

कलम 80डी अंतर्गत 25,000 ते 50,000 रुपयांतर्गत कर सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही स्वतःसाठी किंवा पालकांसाठी काढलेल्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम 31 मार्चपूर्वी भरणे फायदेशीर ठरते. बँकेतील मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजावर कर कापला जाऊ नये असे वाटत असेल तर, 15जी/15एच हे फॉर्म बँकेत जमा करावे लागतात. 

 

7. होम लोनची कागदपत्रे तपासा 

जर तुम्ही होम लोन घेतले असेल, तर तुमच्या बँकेकडून किंवा कर्ज देणाऱ्या वार्षिक कर्ज स्टेटमेंट किंवा व्याज प्रमाणपत्र डाउनलोड करा. कलम 24(ब) अंतर्गत तुम्हाला यावर कर सूट मिळू शकते. तसेच होम लोनच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. 

 

8. कर नफा कसा मिळवता येईल याचा विचार करा

शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातील 1.25 लाखांपर्यंतचा नफा करमुक्त असतो. तुम्ही 31 मार्चपूर्वी हे शेअर्स विकून नफा मिळवा आणि पुन्हा तेच शेअर्स विकत घ्या. यामुळे तुमची कर बचत होईल. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

इतर बातम्या

Crime News : छातीवर टॅटू अन् अश्लील कृत्य! 25 वर्षीय तरुण क...

भारत