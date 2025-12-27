तुमचंही इनकम टॅक्स रिफंड अद्याप आलं नाही? 'या' तारखेपर्यंत खात्यात जमा होतील पैसे, पहिलं करा 'हे' काम

Income Tax Refund :आर्थिक वर्ष 25-24 दरम्यान मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी सुधारित आयटीआर आणि उशिरा आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 जवळ येत आहे. जर आयकर विभागाने त्या अंतिम मुदतीपर्यंत तुमचा आयटीआर प्रक्रिया केली नाही तर काय होईल? असा प्रश्न निर्माण होतो?
अनेक करदात्यांना असे वाटते की एकदा त्यांचे आयकर रिटर्न (आयटीआर) दाखल केले की, त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. तर तसे अजिबात नसते. आयटीआर दाखल करणे ही, फक्त पहिली पायरी आहे. जेव्हा आयकर विभाग कायदेशीररित्या निर्धारित वेळेत रिटर्न प्रक्रिया करतो तेव्हा ते पूर्ण मानले जाते. आर्थिक वर्ष 25-24 मध्ये मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी सुधारित आयटीआर आणि उशिरा आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 जवळ येत आहे. करदात्यांना त्यांचे हक्क आणि परतफेडीच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास किंवा प्राप्तिकर विभागाकडून माहिती मिळण्यास बराच वेळ विलंब झाल्यास होणारे परिणाम समजून घेण्यासाठी आयटीआरची अंतिम मुदत अत्यंत महत्त्वाची आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट सुरेश सुराणा यांच्या मते, आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान दाखल केलेल्या आयटीआरची प्रक्रिया करणे सीपीसी आवश्यक आहे. कलम १४३(१) अंतर्गत, ज्या आर्थिक वर्षात आयटीआर दाखल केला जातो त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस नऊ महिन्यांच्या आत नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे.
जर निर्धारित मुदतीत रिटर्न प्रक्रिया केली गेली नाही तर ते सामान्यतः स्वीकारले जाते असे मानले जाते. तथापि, परतफेड करण्यास विलंब होऊ शकतो. कर तज्ञ करदात्यांना त्यांचे आयटीआर वेळेवर दाखल करण्याचा सल्ला देतात. भविष्यातील परतफेड किंवा कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी सर्व माहिती काळजीपूर्वक पडताळून पहा आणि त्यांच्या रिटर्नची स्थिती पहा.