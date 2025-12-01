तिकीट बुकिंगनंतर आता रेल्वेने केला आणखी एका नियमात बदल, 1 जानेवारीपासून होणार लागू , जाणून घ्या

नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेने प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी रेल्वे नियमात एक मोठा बदल केला आहे. जुलै महिन्यात तत्काळ तिकिटांच्या नियमांपासून ते तिकीट बुकिंगसाठी OTP चा नवीन नियम लागू करण्यात आला. आता रेल्वेने नॉनएसी स्लीपरकोचमध्ये एसीकोचप्रमाणे सेवा देण्याची घोषणा केली आहे. नवीन नियमांनुसार आता एसी कोचसारखेच स्लीपर कोचमधील प्रवाशांना चादर आणि उशीची म्हणजेच बेडरोलची सुविधा मिळणार आहे. आधी रेल्वेकडून फक्त एसी कोचमध्ये बेडरोलची सुविधा दिली जात होती, पण आता या नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. या बदलामु़ळे सामान्य स्लीपरकोचमधील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होणार आहे.
रेल्वेच्या नवीन नियमांनुसार आता स्लीपर क्लासमध्ये प्रवाशांना स्वच्छ आणि सॅनिटाइज्ड केलेली चादर आणि उशीची सुविधा दिली जाणार आहे. या सुविधेची सुरुवात दक्षिण रेल्वेच्या चेन्नई विभागाने केली आहे. भारतीय रेल्वेने एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2026 पासून ही सुविधा दिली जाणार आहे. स्लीपर कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना स्वच्छ चादर आणि उशीची सुविधा प्रवासादरम्यान मिळेल. या बेडरोलमध्ये एक चादर, एक उशी आणि एक उशीचा कव्हर असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे दिल्या जाणाऱ्या बेडरोलची किंमत सामान्य प्रवाशाच्या खिशाला अगदी परवडणारी असेल. या सुविधेसाठी प्रवाशांना तिकिटाच्या किंमतीसह फक्त 20 ते 50 रूपये खर्च करावे लागणार आहेत. रेल्वेने एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार स्लीपर कोचमध्ये बेडरोल हवे असेल तर 50 रुपये भरावे लागतील. 50 रूपये किंमत असलेल्या बेडरोलमध्ये एक चादर, एक उशी आणि उशीचा कव्हर मिळणार आहे, तर 20 रूपयांच्या बेडरोलमध्ये फक्त चादर असेल. तसेच, जर तुम्हाला फक्त उशी आणि उशीचा कव्हर हवे असेल, तर 30 रूपये भरावे लागतील. पण या बेडरोलमध्ये जाड ब्लँकेट नसेल.
रेल्वेने ही सेवा सुरूवातीला फक्त अधिक लांब प्रवासासाठी सुरू केली आहे. तसेच प्रथम 10 ट्रेनमध्ये ही सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.
जर तुम्ही खाली दिलेल्या यादीतील ट्रेनच्या स्लीपर प्रवास करत असाल किंवा करणार असाल तर तुम्हाला बेडरोलची सुविधा मिळेल:
1. नीलगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12671/12672)
2. मंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12685/12686)
3. मन्नारगुडी एक्सप्रेस (16179/16180)
4. तिरुचेंदुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20605/20606)
5. पालघाट एक्सप्रेस (22651/22652)
6. सिलंबु सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20681/20682)
7. तांबरम-नागरकोइल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22657/22658)
8. त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12695/12696)
9. अल्लेप्पी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22639/22640)
10. मंगलोर एक्सप्रेस (16159/16160)
भारतीय रेल्वेने केलेला हा बदल प्रवाशांसाठी खूपच दिलासादायक आहे. सध्या स्लीपरमध्ये बेडरोल नसल्याने प्रवाशांना स्वतःची चादर आणि उशी घेऊन प्रवास करावा लागतो, ज्यामुळे असुविधा जाणवते. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही सुविधा स्वच्छता आणि आराम वाढवण्यासाठी आहे. चेन्नई विभागाने ही योजना यशस्वीपणे राबवली असून, लवकरच इतर विभागांतही विस्तार होईल. प्रवाशांना तिकिट बुकिंगवेळीच ही सुविधा ऑप्शन म्हणून उपलब्ध होईल. ही सुविधा लागू झाल्याने प्रवास अधिक आरामदायी होईल आणि पर्यटन वाढेल. मात्र, जाड ब्लँकेट नसल्याने हिवाळ्यात प्रवाशांना अतिरिक्त तयारी करावी लागेल. रेल्वेने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, ही सुविधा तिकट बुकिंगदरम्यानच राखा आणि स्वच्छतेची काळजी घ्या. हा बदल रेल्वेच्या ‘प्रवाशप्रथम’ धोरणाचा भाग आहे. यामुळे सामान्य प्रवाशांना एसी सारखी सुविधा कमी खर्चात मिळेल.