/Explained: 30 जूननंतर LPG सिलेंडर कनेक्शन बंद होणार? सरकारच्या एका नियमामुळे काय बदलणार हे जाणून घ्या

LPG Connection May Be Disconnected : गेल्या काही महिन्यांपासून गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आता , 30 जूननंतर LPG सिलेंडर कनेक्शनबद्दल मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. हे एका नियामुळे (One Household One Gas Connection Rule) होणार आहे.
LPG Cylinder New Rules 2026: जागतिक तणावामुळे अनेक माहींपासून आपल्या देशात गॅस सिलेंडरबद्दल अडचण निर्माण झाली आहे. व्यवसायिक LPG सिलेंडरच्या किमती वाढवल्या आहेत तर अनेक ठिकाणी हा सिलेंडर उपलब्धच नाहीये. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेबाबत अनेक भागांत अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तणाव, इंधन पुरवठ्यातील अडथळे आणि वाढती मागणी यामुळे LPG वितरणावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस वितरण अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी आणि लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी ‘एक घर, एक गॅस कनेक्शन’ (One Household One Gas Connection Rule) ही संकल्पना पुढे आणली आहे. या नव्या नियमामुळे अनेक घरांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार ज्या भागांत पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध झाली आहे, त्या ठिकाणी LPG सिलेंडरचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार अनेक घरांमध्ये PNG आणि LPG या दोन्ही सुविधा एकाच वेळी वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे गरजूंना सिलेंडर वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
याच कारणामुळे सरकार आता अशा घरांची माहिती घेतआहे जिथे पाइप गॅस उपलब्ध असूनही सिलेंडरचा वापर सुरू आहे. भविष्यात अशा घरांचे LPG कनेक्शन बंद केले जाऊ शकते किंवा त्यांना नवीन सिलेंडर मिळणे थांबवले जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये या नियमाबाबत उत्सुकता आणि संभ्रम दोन्ही वाढले आहेत.
सरकारने नागरिकांना PNG कनेक्शनकडे वळण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत आता ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच ज्या भागांत पाइपलाइन सुविधा सुरू झाली आहे, त्या ठिकाणच्या नागरिकांनी वेळेत PNG कनेक्शन घेणे अपेक्षित आहे. अन्यथा LPG कनेक्शन बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेषतः महानगर आणि शहरी भागात PNG वापराला प्राधान्य दिले जात आहे. कारण पाइप गॅस अधिक सुरक्षित, सातत्याने उपलब्ध आणि तुलनेने सोयीस्कर मानला जातो. सिलेंडर संपण्याची चिंता राहत नाही तसेच वारंवार बुकिंग करण्याचीही गरज पडत नाही. त्यामुळे सरकार दीर्घकालीन दृष्टीने PNG वापर वाढवण्यावर भर देत आहे.
दरम्यान, नागरिकांसाठी PNG कनेक्शन घेण्याची प्रक्रिया देखील सुलभ करण्यात आली आहे. संबंधित गॅस वितरण कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्ज करताना नाव, मोबाईल नंबर, पत्ता यांसारखी मूलभूत माहिती भरावी लागते. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून नोंदणी शुल्क भरावे लागते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कंपनीकडून घराची पाहणी केली जाते आणि त्यानंतर गॅस मीटर बसवले जाते.
PNG कनेक्शनसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारखे ओळखपत्र आवश्यक असते. पत्त्याच्या पुराव्यासाठी वीज बिल, रेशन कार्ड किंवा भाडेकरार सादर करावा लागतो. काही ठिकाणी मालमत्तेची कागदपत्रे किंवा प्रॉपर्टी टॅक्स पावतीचीही मागणी केली जाऊ शकते. अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो देखील आवश्यक असतो.
या संपूर्ण उपक्रमामागे सरकारचा उद्देश गॅसचा तुटवडा कमी करणे, काळाबाजार रोखणे आणि ज्या भागांत अजून PNG सुविधा पोहोचलेली नाही त्या नागरिकांना LPG सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत घरगुती गॅस वापराबाबत मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.
मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होणार, कोणत्या शहरांमध्ये आधी लागू होणार आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होणार याबाबत अधिकृत स्पष्टता येणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता आपल्या परिसरात PNG सुविधा उपलब्ध आहे का, याची माहिती घेऊन आवश्यक ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अधिक योग्य ठरेल.