/दुर्लक्ष नको! HP Gas, Indane, Bharat Gas कडून अलर्ट जारी; LPG सिलेंडरधारकांसाठी महत्त्वाचं...

LPG Cylinder Latest News : चुकूनही दुर्लक्ष नको! LPG सिलेंडरधारकांसाठी महत्त्वाचं HP Gas, Indane, Bharat Gas कंपन्यांनी जारी केले महत्त्वाचे अलर्ट; काय आहेतच या सूचना? सामान्यांसाठी महत्त्वाची बातमी....
LPG Cylinder Latest News : आखाती देशांमध्ये असणारं तणावाचं वातावरण अद्यापही सरलं नसून, या तणावात बहुविध मार्गांनी भरच पडताना दिसत आहे. भारतासह बरेच देश या आगीमध्ये होरपळून निघत असतानाच हे संकट येत्या काळात आणखी बळावण्याची शक्यता खुद्द पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यानंतर व्यक्त केली जात आहे. तिथं मोदींनी काही गोष्टी न करण्याचं आवाहन नागरिकांना केलेलं असतानाच इथं गॅस सिलेंडर कंपन्यांनीसुद्धा ग्राहकांना सतर्क करणारा इशारा जारी केला आहे.
सिलेंडरच्या डिलिव्हरीमध्ये बदल...
भारतात गॅस सिलेंडरच्या डिलिव्हरीमध्ये बदल करण्यात आला असून, आता त्या धर्तीवर HP Gas, Indane आणि Bharat Gas अशा कंपन्यांकडून एका नव्या नियमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत सिलेंडर देण्यापूर्वी ग्राहकांकडून DAC म्हणजेच Delivery Authentication Code मागितला जात आहे. ही नवी प्रणाली ग्राहक सुरक्षा आणि योग्य पुरवठा निश्चित करण्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र यासोबतच सायबर गुन्हेगारीलासुद्धा वाव मिळत असून, त्याच धर्तीवर गॅस कंपन्यांनी ग्राहकांना सतर्क केलं आहे.
DAC प्रणाली नेमकं कसं काम करते?
DAC हा एक प्रकारचा सिक्योरिटी कोड किंवा ओटीपी असतो. सिलेंडर बुक केल्यानंतर ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर तो पाठवला जातो. जेव्हा सिलेंडरची डिलिव्हरी दाराशी येते तेव्हा हाच कोड सिलेंडर घेऊन आलेल्या व्यक्तीला देणं अपेक्षित असतं. Code Match झाल्यानंतर डिलीव्हरी सुनिश्चित होते. चुकीच्या पद्धतीनं होणारा सिलेंडर पुरवठा रोखण्यासह हा व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी हा नियम महत्त्वाचा ठरतो.
गॅस कंपन्यांनी ग्राहकांना कोणता इशारा दिला?
HP Gas च्या वतीनं हल्लीच सोशल मीडियावर ग्राहकांना सावध केलं. कंपनीच्या माहितीनुसार सायबर फसवणुकीसाठी अनेक ठग एलपीजी डिलीव्हरीचा बनाव रचत एक मेसेज पाठवून ग्राहकांकडून ओटीपी मागत आहेत. त्यामुळं सिलेंडर देण्याच्या बहाण्यानं कोणी ओटीपी मागितल्यास ग्राहकांना कंपनीनं सावध केलं आहे. कंपनीच्या सांगण्यानुसार हा मेसेज कायम अधिकृत sender ID 'VM-HPGASc-S' वरूनच येतो. यामध्ये 4 अंकी DAC असतो. ज्याचा वापर सिलेंडर डिलिव्हरीवेळी केला जातो.
कोणताही HP Gas कर्मचारी फोन कॉल, WhatsApp किंवा इतर कोणत्याही लिंकच्या माध्यमातून त्याबाबतचा ओटीपी मागत नाही. त्यामुळं वरील नमूद मेसेजव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्वरुपात मेसेज दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करावं किंवा तो क्रमांक रिपोर्ट करावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
Scammers may try to imitate LPG delivery messages but knowing what an authentic HP Gas message looks like can help you stay protected.— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) May 9, 2026
Before sharing your Delivery Authentication Code, always verify:
The message comes from the official sender name: VM-HPGASc-S
इंडेन आणि भारत गॅसकडूनही ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
इंडेन आणि भारत गॅस या कंपन्यांनीसुद्धा या फसवणुकीबाबतच्या कृत्यांच्या धर्तीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. इंडेन कंपनीचे मेसेज सहसा VK-INDANE किंवा VM-INDANE अशा ID वरून येतात. ज्यामध्ये बुकिंग नंबर आणि DAC कोड दिला जातो. मात्र इतरेतर स्वरुपात मेसेज आल्यास कोणतीही माहिती अतिघाईमध्ये शेअर न करण्याचा इशारा ग्राहकांना देत याकडे अजिबात दुर्लक्ष न करण्याचं सूचित करण्यात आलं आहे.