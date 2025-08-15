Independence Day 2025 : सिंधू करार एकतर्फी...; लाल किल्ल्यावरुन PM मोदी काय म्हणाले? पाहा भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

Independence Day 2025 PM Narendra Modi Speech : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करुन 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या (Independence Day 2025) देशवासियांना शुभेच्छा दिल्यात. यंदा मोदींनी 12 व्या वेळी तिरंगा फडकवला आहे. आज ऑपरेशन सिंदूरचा 100 वा दिवस पूर्ण झाल्यामुळे मोदींनी ऑपरेशन सिंदूरबाबतही नरेंद्र मोदींनी (PM MODI Speech) भाष्य केलं. मोदी म्हणालेत की, ऑपरेशन सिंदूरच्या वीर जवानांना सलाम करण्याची संधी मिळाली. तर वीर जवानांनी शत्रूंना कल्पनेपेक्षाही मोठी शिक्षा दिली या शब्दात भारतीय जवानांचं कौतुक केलं.
मोदी म्हणतात, "आम्ही ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मेड इन इंडियाचे चमत्कार पाहिले आहेत. शत्रूलाही काही सेकंदातच त्यांचा नाश करणाऱ्या दारूगोळ्याने धक्का बसला. जर आपण स्वावलंबी नसतो तर आपण ऑपरेशन सिंदूर इतक्या मोठ्या प्रमाणात राबवू शकलो असतो का? गेल्या 10 वर्षांत, आपण संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे आपले लक्ष्य ठेवले आहे आणि आज आपण त्याचे परिणाम पाहत आहोत."
मोदी म्हणालेत की, 'आता रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही. आता देशाला कळले आहे की सिंधू करार किती अन्यायकार आणि एकतर्फी होता. भारतातून निघणाऱ्या नद्यांचे पाणी शत्रूच्या शेतांना सिंचन करत आहे आणि माझ्या देशाची जमीन पाण्याशिवाय तहानलेली आहे. हा कसला करार होता? गेल्या सात दशकांपासून देशातील शेतकऱ्यांचे अकल्पनीय नुकसान झाले आहे. भारत आणि त्याच्या शेतकऱ्यांचा भारताच्या हक्काच्या पाण्यावर एकमात्र अधिकार आहे. भारत भविष्यात सिंधू करार सहन करणार नाही कारण तो दशकांपासून ते सहन करत आहे. शेतकरी आणि राष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही हा करार स्वीकारत नाही.'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, "आपण आता 'समुद्र मंथन'कडेही वाटचाल करत आहोत. हे पुढे घेऊन, आपल्याला समुद्रातील तेल आणि वायूचे साठे शोधण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करायचे आहे. म्हणून, भारत राष्ट्रीय खोल पाण्याचे अन्वेषण अभियान सुरू करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत की, "या दिवाळीत, मी तुमच्यासाठी दुहेरी भेट घेऊन येणार आहे. गेल्या आठ वर्षांत, आम्ही जीएसटीमध्ये एक मोठी सुधारणा केली आहे. आम्ही पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणत आहोत. यामुळे संपूर्ण देशभरातील करांचा भार कमी होईल."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, "आपण सर्वजण अंतराळ क्षेत्रातील कामगिरी पाहत आहोत आणि आपल्याला अभिमान आहे. ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला आयएसएस वरून परतले आहेत आणि येत्या काही दिवसांत ते भारतात येत आहेत. अंतराळात, आपण आत्मनिर्भर भारत म्हणून गगनयानची तयारी करत आहोत."
पंतप्रधान मोदींनी तरुणांसाठी मोठी घोषणा केली असून ते म्हणालेत की, पंतप्रधान विकास भारत योजना आजपासून, 15 ऑगस्टपासून लागू होत आहे. सरकारकडून 15,000 रुपये दिले जातील, असं नरेंद्र मोदींनी जाहीर केले.
मोदी पुढे म्हणाले की, आम्ही सुधारणा योग्यरित्या अंमलात आणण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार केला आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यासाठी ही शक्ती स्थापन करण्यात आली आहे. देशाला विकसित करण्यासाठी सुधारणा नव्याने अंमलात आणण्यास ही शक्ती मदत करेल. आपण जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहोत आणि एक वेळ येईल जेव्हा लाल किल्ल्यावरून तुम्हाला हा संदेश दिला जाईल. आज महागाई नियंत्रणात आहे आणि आपला साठा मजबूत आहे, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि जागतिक रेटिंग एजन्सी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत आहेत आणि आपल्या देशातील शेतकरी, महिला आणि देशवासीयांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळावा यासाठी आम्ही सतत काम करत आहोत.
मोदी पुढे म्हणालेत की, आज जगभर तंत्रज्ञानाबद्दल चर्चा आणि विकास होत आहे. आज मी इथे कोणावरही टीका करण्यासाठी आलो नाहीये. पण चार-पाच दशकांपूर्वी आपल्या देशात सेमीकंडक्टरबद्दल चर्चा होत होती, पण कोणीही लक्ष दिले नाही आणि ती कल्पना रद्द करण्यात आली. पण आम्ही हा अपराध दूर करण्यासाठी काम केले आहे आणि जमिनीवर 6 युनिट्स उभारत आहोत आणि वर्षाच्या अखेरीस आम्ही मेड इन इंडिया चिप्स आणू.
ज्योतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त आपण कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. मागासवर्गीयांना प्राधान्य देऊन आपल्याला बदल घडवायचा आहे. आपल्याला प्रत्येक मागासवर्गीय व्यक्तीच्या जीवनात तो आणायचा आहे. आज जेव्हा मी देशात खेळांना चालना मिळते तेव्हा माझे हृदय आनंदाने भरून येते. आपण राष्ट्रीय क्रीडा धोरण आणि खेलो इंडिया धोरण घेऊन आलो आहोत. आपल्याला शाळेपासून ऑलिम्पिकपर्यंत एक परिसंस्था निर्माण करायची आहे. आपल्याला या परिसंस्थेत लघु उद्योगांचाही समावेश करायचा आहे, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देश सुदर्शन चक्र अभियान सुरू करणार आहे. हे सुदर्शन चक्र एक शक्तिशाली शस्त्र प्रणाली असेल, जी केवळ शत्रूचा हल्लाच नष्ट करणार नाही तर शत्रूवर अनेक पटींनी प्रहार करेल.