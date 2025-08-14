English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग... राष्ट्रगीतातल्या 'उत्कल'चा अर्थ काय? 99% भारतीयांना कल्पनाच नाही

Meaning Of Utkal From Jana Gana Mana: राष्ट्रगीतामधील जवळपास सगळेच शब्द तुम्हाला अर्थासहीत ठाऊक असतील किंवा त्यांचा अंदाज बांधता येईल. मात्र याला अपवाद असलेला एकमेव शब्द म्हणजे उत्कल! या शब्दाचा अर्थ काय होतो माहितीये का?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 14, 2025, 11:22 AM IST
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग... राष्ट्रगीतातल्या 'उत्कल'चा अर्थ काय? 99% भारतीयांना कल्पनाच नाही
तुम्हाला माहितीये का या शब्दाचा अर्थ? (फोटो- एपीवरुन साभार)

Meaning Of Utkal From Jana Gana Mana: भारताचा स्वातंत्र्यदिन म्हणजेच 15 ऑगस्टची तयारी तशी मागील काही दिवसांपासूनच सुरु आहे. अगदी प्रशासकीय स्तरापासून ते सोसायट्यांमध्येही ध्वजारोहण आणि इतर लगबग दिसून येत आहे. अनेक कॉर्परेट कार्यालयांमध्ये एक दिवस आधी म्हणजेच 14 तारखेलाच स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो. स्वातंत्र्य दिन असो किंवा प्रजासत्ताक दिन असो राष्ट्रगीत म्हटल्याशिवाय हे दिवस पूर्ण होत नाहीत. तसं चित्रपट पाहायला गेल्यानंतरही आपल्याला राष्ट्रगीत म्हणण्याची संधी मिळते. मात्र राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी राष्ट्रगीत म्हणण्याचा उत्साह काही औरच असतो. आपलं राष्ट्रगीत अत्यंत मोजक्या शब्दांमध्ये बराच अर्थ सांगणारं आहे. मात्र या राष्ट्रगीतामधील 'उत्कल' शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहितीये का?

राष्ट्रगीत पहिल्यांदा कधी सादर झालं?

आपलं राष्ट्रगीत हे नोबेल पुरस्कार विजेते कवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेल्या एका दीर्घ कवितेमधील एक कडवं आहे. पहिल्यांदा हे गीत सार्वजनिकपणे 27 डिसेंबर 1911 या दिवशी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कोलकाता येथील अधिवेशनात सादर करण्यात आलं होतं. भारतीय संविधान सभेने 24 जानेवारी 1950 रोजी याला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली. राष्ट्रगीत गाण्यासाठी सामान्यपणे 52 सेकंदांचा वेळ लागतो.

बराच अर्थ सहज कळतो

राष्ट्रगीत भारताच्या अंगभूत शक्तीला व ऐतिहासिक वैभवाला उद्देशून लिहिल्याचं टागोर यांनी या गीताबद्दल म्हटलं आहे. आपल्या राष्ट्रगीतामधील अनेक शब्दांचा अर्थ सहज कळतो. म्हणजे राष्ट्रगीतामध्ये पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, बंग या सर्व शब्दांचा अर्थ सहज समजतो. ही सर्व राज्य किंवा प्रांतांचे उल्लेख आहेत. मात्र यामध्ये 'उत्कल' असा एक उल्लेखही आहे. आता हा उत्कल म्हणजे नेमका कोणता प्रांत हे आजही 99 टक्के भारतीयांना ठाऊक नाही. त्याबद्दलच आजच्या स्वातंत्रदिनानिमित्त जाणून घेऊयात...

आधी आपलं राष्ट्रगीत एकदा वाचून घेऊयात...

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारतभाग्यविधाता|

पंजाब सिंधु गुजरात मराठा,
द्राविड उत्कल बंग|

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधी तरंग|

तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मागे|
गाहे तव जयगाथा|

जनगणमंगलदायक जय हे,
भारतभाग्यविधाता|

जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे|

मराठीत राष्ट्रगीताचा अर्थ काय होतो?

टागोर यांनी हे गीत भारताच्या अंगभूत शक्तीला आणि ऐतिहासिक वैभवाला उद्देशून लिहिलं आहे. जे कडवं राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारण्यात आलं त्याचा मराठीत अर्थ पुढीलप्रमाणे होतो - तू जनतेच्या हृदयाचा स्वामी आहेस. भारताचा भाग्योदय करणारा आहेस. तुझा जयजयकार असो! पंजाब , सिंध , गुजरात , महाराष्ट्र , द्राविड , उत्कल, बंग या सर्वांना तुझा नामघोष जागृत करतो, जागे करतो. गंगा-यमुनेच्या प्रवाह संगीतात तुझा नामघोष निनादितो. उसळी मारणाऱ्या समुद्राच्या लाटाही तुझ्या नामाचा गजर करतात. हे सर्व तुझ्यापाशी आशीर्वाद मागत आहेत, तुझी किर्ती गात आहेत. तू सर्व लोकांचं मंगल करणारा आहेस. तुझा जयजयकार. त्रिवार जयजयकार.

उत्कल शब्दाचा अर्थ काय?

आता शिल्लक राहिला तो मूळ प्रश्न म्हणजे उत्कल शब्दाचा अर्थ काय? तर राष्ट्रगीतामधील 'पंजाब सिंधु गुजरात मराठा' या चार प्रांताचा उल्लेख सहज लक्षात येतो. यामागील सिंधु म्हणजे सध्या पाकिस्तानातील सिंध प्रांत आहे. तर पुढल्या ओळीतील, 'द्राविड उत्कल बंग'मधील द्राविड हा शब्द दक्षिण भारतातील प्रांतासाठी वापरण्यात आला आहे. तर बंग हा शब्द बंगाल प्रांतासाठी म्हणजेच आताच्या अगदी बंगालादेशसहीत सर्व प्रांताशाठी वापरण्यात आल्याचं लक्षात येतं. मात्र उत्कल हा शब्द कोणत्या राज्यासाठी वापरण्यात आलाय हे अनेकांना पटकन सांगता येत नाही. तर हा उत्कल शब्द ओडिशा राज्यासाठी राष्ट्रगीतात वापरला आहे.

उत्कलचा अर्थ काय?

उत्कल हे ओडिशा राज्याचं प्राचीन नाव आहे. उत्कल शब्दाचा अर्थ 'उत्कृष्टतेची भूमि' किंवा 'कला संपन्न भूमि' असा होतो. आता हे हा शब्द ओडिशासाठी वापरल्याचं लक्षात घेतल्यास सात शब्दांमध्ये संपूर्ण भारताचा उल्लेख टागोरांनी केल्याचं लक्षात येतं. पूर्वेकडून सुरुवात केली तर बंगाल, ओडिशा, खाली दक्षिणेचा उल्लेख द्राविड, उत्तरेतील पंजाब आणि सिंध म्हणजे आताचा अख्खा पाकिस्तान, पश्चिमेला गुजरात आणि मराठा म्हणजे महाराष्ट्र असा सारा भारतीय भूभाग भारताचा जयघोष करतो असं राष्ट्रगीतात म्हटलं आहे.

FAQ

1. राष्ट्रगीताचा स्वातंत्र्यदिनाशी काय संबंध आहे?
उत्तर: स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रगीत म्हणणे हा राष्ट्रीय सणांचा अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्रगीत राष्ट्रीय उत्साह वाढवते आणि चित्रपटगृहांमध्येही ते म्हणण्याची संधी मिळते, पण राष्ट्रीय सणांवरील उत्साह वेगळा असतो.

2. भारताचे राष्ट्रगीत कोणी लिहिले आणि ते पहिल्यांदा कधी सादर झाले?
उत्तर: राष्ट्रगीत नोबेल पुरस्कार विजेते कवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिले आहे. ते पहिल्यांदा 27 डिसेंबर 1911 रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कोलकाता अधिवेशनात सादर झाले.

3. राष्ट्रगीताला अधिकृत मान्यता कधी मिळाली?
उत्तर: भारतीय संविधान सभेने 24 जानेवारी 1950 रोजी या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली.

4. राष्ट्रगीत गाण्यासाठी किती वेळ लागतो?
उत्तर: राष्ट्रगीत गाण्यासाठी सामान्यपणे 52 सेकंद लागतात.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
स्वातंत्र्य दिनindependence dayIndependence Day 2025

इतर बातम्या

बेकायदेशीर IPTV विरोधात मोठी कारवाई! दहशतवादी कारवायांसाठी...

टेक