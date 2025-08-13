Independence Day 2025 : 'हर घर तिरंगा' या उपक्रमात कसे सहभागी व्हाल अन् सर्टिफिकेट मिळवाल? A to Z प्रक्रिया समजून घ्याल

Har Ghar Tiranga 2025: भारत यंदा 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाची तयारी करत असताना, यावेळीही 'हर घर तिरंगा' अभियान देशभरात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे. हा राष्ट्रीय उपक्रम प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या घरी तिरंगा फडकवण्यास प्रेरित करतो, ज्यामुळे एकता, अभिमान आणि देशभक्तीची भावना बळकट होते. यावेळी सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रम आणि स्वयंसेवा गटांच्या (SHGs) सहभागाने ही मोहीम आणखी मोठी झाली आहे. विशेष म्हणजे देशभरातील हजारो महिला देखील ध्वज बनवण्यात योगदान देत आहेत. ज्यामुळे त्यांना आर्थिक सक्षमीकरण मिळत आहे.
या मोहिमेत सहभागी होणे सोपे आहे. यासाठी फक्त तीन पायऱ्या पूर्ण कराव्या लागतील-
१. तुमची माहिती भरा - नाव, मोबाईल नंबर आणि देश/राज्य निवडा.
२. तिरंगा फडकवताना फोटो काढा - अभिमानाने राष्ट्रध्वजासह तुमचा फोटो क्लिक करा.
३. तुमचा सेल्फी अपलोड करा - पोर्टलवर ड्रॅग-ड्रॉप करा, ब्राउझ करा आणि अपलोड करा किंवा कॅमेऱ्यातून थेट फोटोवर क्लिक करा.
हर घर तिरंगा २०२५ हा उपक्रम आता सुरू झाली आहे आणि १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत चालेल.
• २०२२ मध्ये लाँच - 'आझादी का अमृत महोत्सव' अंतर्गत सुरू झालेली ही मोहीम आता केवळ औपचारिकता राहिलेली नाही, तर एक वैयक्तिक भावनिक संबंध बनली आहे.
• स्वयंसेवक कार्यक्रम – सहभागी घरोघरी जाऊन ध्वज फडकवण्यास मदत करतात, ध्वज वाटप करतात आणि लोकांना सेल्फी अपलोड करण्यास प्रोत्साहित करतात.
• पुरस्कार आणि सन्मान – २ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम स्वयंसेवकांना सन्मानित केले जाईल.
• महिला सक्षमीकरण – उत्तर प्रदेशातील स्वयंसेवा गटांनी ६० लाख मोफत ध्वज बनवले आहेत, ज्यामध्ये २९,००० महिला संबंधित आहेत.
• देशांतर्गत उत्पादनात वाढ – आता देशभरातील बहुतेक ध्वज स्वयंसहायता गटांकडून बनवले जात आहेत, ज्यामुळे सरकारी पुरवठा २०२२ मध्ये ७.५ कोटींवरून २०२४ मध्ये २० लाखांवर आला आहे.
ही केवळ ध्वज फडकवण्याची मोहीम नाही, तर ती देशभक्ती आणि सामुदायिक विकासाचा संगम आहे. त्यात सामील होऊन, एकीकडे तुम्ही देशाचा आदर दाखवता, तर दुसरीकडे तुम्ही देशातील महिला आणि स्थानिक उत्पादनांना देखील प्रोत्साहन देता.
प्रश्न १. हर घर तिरंगा अभियानात कसे सहभागी व्हावे?
उत्तर - अधिकृत पोर्टलला भेट द्या आणि तुमची माहिती भरा, तिरंग्यासह फोटो काढा आणि तो अपलोड करा.
प्रश्न २. सहभागी होण्यासाठी मला काही प्रमाणपत्र मिळेल का?
उत्होतर - , तुम्हाला डिजिटल प्रमाणपत्र आणि बॅज मिळेल.
प्रश्न ३. ही मोहीम किती काळ चालेल?
उत्तर - ही १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत उपलब्ध आहे.