Marathi News
खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम; PM मोदींची 'ही' घोषणा ऐकली का?

what is PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं देशाला संबोधित करताना फार महत्त्वाची वक्तव्य केली...   

सायली पाटील | Updated: Aug 15, 2025, 02:45 PM IST
what is PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त संपूर्ण देशाला संबोधित करत एक उत्स्फूर्त भाषण केलं. देशानं आतापर्यंत गाठलेला प्रगतीचा टप्पा अधोरेखित करताना त्यांनी एका अतिशय महत्त्वाच्या योजनेकडेसुद्धा सर्वांचं लक्ष वेधलं. पंतप्रधानांनी घोषणा केलेल्या या योजनेचा थेट लाभ देशातील युवा वर्गाला होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

देशातील कोट्यवधी तरुणांसाठी केंद्राची कोणती योजना? 

'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' असं पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या योजनेचं नाव असून, याचा लाभ देशातील कोट्यवधी युवांना घेता येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा फायदा सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना मिळणार नसून खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांना मिळणार आहे. खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करत या क्षेत्रात नोकरदार युवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून केंद्राकडून मोठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे. 

समजून घ्या या योजनेचे महत्त्वाचे मुद्दे 

पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत तरुणांना पहिल्यांनाच नोकरी मिळाल्यानंतर 15000 रुपये शासनाकडून दिले जाणार आहेत. यापूर्वी केंद्रानं सदर योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटील नावानं लाँच केली होती, ज्यानंतर तिचं नामकरण करत विकसित भारत योजना अशी नवी ओळख या योजनेला देण्यात आली. ईपीएफओकडून ही योजना चालवली जाते. 

कोणाला मिळणार 15000 रुपये? 

पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेल्या या योजनेचा लाभ त्या युवा वर्गाला मिळणार आहे ज्यांना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान नोकरी मिळेल. खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून PF ची रक्कम वजा होते त्यांना मात्र या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आणखी एक अट म्हणजे इथं नोकरदार व्यक्तीचा पगार 1 लाख रुपयांहून कमी असावा. केंद्र शासनाकडून या योजनेअंतर्गत दोन भागांमध्ये रक्कम खातेधारकांच्या खात्यावर जमा केली जाईल, जिथं पहिला हफ्ता नोकरीच्या पहिल्या 6 महिन्यांच्या आतच जमा केला जाईल. 

देशातील युवा वर्ग, MSMEs आणि विविध विभागातील प्रामुख्यानं मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्विस आणि टेक्नोलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सक्रिय असणाऱ्या वर्गाला केंद्र शासनाच्या वतीनं या योजनेअंतर्गत मदत केली जाणार आहे. 

FAQ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ही भारत सरकारची रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive - ELI) योजना आहे, जी 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाली आहे. 

या योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?
पहिल्यांदा नोकरी करणारे कर्मचारी: ज्या युवकांना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळेल, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

योजनेचा लाभ कसा मिळवावा?
कर्मचारी: स्वतःहून अर्ज करण्याची गरज नाही. नियोक्ता कर्मचाऱ्याची माहिती (UAN, आधार, बँक तपशील, वेतन) EPFO च्या ECR (Electronic Challan-cum-Return) फॉर्मद्वारे सरकारकडे पाठवेल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Independence Day 2025PM Modiwhat is pradhan mantri viksit bharat rozgar yojanahow to apply viksit bharat rojgar yojanaViksit Bharat Rozgar Yojana application

