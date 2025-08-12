Independence Day 2025 : भारताचा यंदाचा स्वातंत्र्यदिन 78 की 79 वा? का होतोय गोंधळ?

ndependence Day 2025 78 दor 79 : दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी भारतात 'स्वातंत्र्य दिन' मोठ्या अभिमानाने आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी देश स्वातंत्र्याच्या ऐतिहासिक क्षणाची आठवण करतो जेव्हा 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. पण 2025 मध्ये, जेव्हा भारत स्वातंत्र्य दिन (independence Day 2025)साजरा करण्याची तयारी करत आहे, तेव्हा एक प्रश्न लोकांना गोंधळात टाकत आहे की हा ७८ वा स्वातंत्र्य दिन आहे की ७९ वा? (78th or 79th independence Day 2025) जर तुमच्या मनातही हाच प्रश्न असेल तर चला त्याचे उत्तर जाणून घेऊया.
जेव्हा आपण पहिल्यांदाच मोजतो तेव्हा ते खूप सोपे वाटते. आपण फक्त असा विचार करतो की, जर आपण 2025 मधून 1947 वजा केला तर उत्तर 78 येते. म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे झाली आहेत. पण जेव्हा आपण स्वातंत्र्य दिन मोजतो तेव्हा पद्धत थोडी वेगळी असते आणि येथूनच गोंधळ सुरू होतो. खरंतर, भारताने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी पहिल्यांदा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. म्हणजे पहिला स्वातंत्र्य दिन त्याच वर्षी झाला. त्यानंतर, पुढचा स्वातंत्र्य दिन दरवर्षी एक एक करून आला. म्हणून जर आपण 2025 ला पोहोचलो तर आपण आधीच 78 स्वातंत्र्य दिन साजरे केले आहेत आणि 2025 मध्ये 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जाईल.
स्वातंत्र्य दिन हा फक्त एक तारीख किंवा मोजणी नाही. हा दिवस लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आणि देशवासीयांच्या बलिदानाचे प्रतीक आहे ज्यांनी स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहिले आणि त्यासाठी लढले. भगतसिंग, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या असंख्य वीरांच्या हौतात्म्याने हा दिवस खास बनवला आहे.
आजचा हा दिवस भारताच्या प्रगतीचा, विविध संस्कृतींचा, परस्पर बंधुत्वाचा आणि लोकशाहीच्या शक्तीचा उत्सव बनला आहे. स्वातंत्र्यानंतर, भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, सैन्य, शिक्षण आणि डिजिटल इंडिया अशा अनेक क्षेत्रात मोठे यश मिळवले आहे आणि हे सर्व स्वातंत्र्यामुळेच शक्य झाले आहे.
स्वातंत्र्य हे केवळ इतिहासाचे एक पान नाही, तर ते एक अशी शक्ती आहे जी आपल्याला दररोज आठवण करून देते की आपण ते किती कष्टाने आणि किती त्यागाने मिळवले आहे. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी, जेव्हा तिरंगा आकाशात फडकेल, तेव्हा तो केवळ ७९ वर्षांचा उत्सवच राहणार नाही, तर आपल्याला एक मजबूत आणि स्वावलंबी देश बनवणाऱ्या प्रवासाला श्रद्धांजली देखील असेल. हा दिवस आपल्याला अभिमानाबरोबरच जबाबदारीही देतो, जेणेकरून आपण येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हे स्वातंत्र्य अधिक मजबूत करू शकू.
स्वातंत्र्य दिन का साजरा केला जातो?
स्वातंत्र्य दिन हा 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. हा दिवस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाची आणि देशाच्या प्रगतीची आठवण करून देतो.
स्वातंत्र्य दिन कसा साजरा केला जातो?
स्वातंत्र्य दिनी देशभरात तिरंगा फडकवला जातो, राष्ट्रगीत गायले जाते, परेड आयोजित केल्या जातात, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करतात.
2025 चा स्वातंत्र्य दिन विशेष का असेल?
2025 मध्ये 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा होईल, जो भारताच्या स्वातंत्र्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा दिवस देशाच्या प्रगती, एकतेचा आणि स्वावलंबनाचा उत्सव असेल.