/यंदाचा स्वातंत्र्यदिन 79 की 80 वा? दरवर्षी का होतो गोंधळ? आज खरं कारण आणि उत्तर जाणून घ्या!

दरवर्षी 15 ऑगस्ट जवळ आला की एक प्रश्न पुन्हा चर्चेत येतो—भारत यंदा नेमका कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार? 2026 मध्येही हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे पूर्ण होत असताना यंदाचा स्वातंत्र्यदिन 80 वा कसा? यामागे कोणताही विरोधाभास नसून वर्षांची मोजणी आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याची क्रमांकवारी यातील फरक आहे. चला, हे गणित सहा मुद्द्यांत समजून घेऊया.
भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. याच दिवशी देशाचा पहिला स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला. मात्र त्या दिवशी स्वातंत्र्याला एक वर्ष पूर्ण झाले नव्हते. त्यामुळे 1947 हे सुरुवातीचे वर्ष मानले जाते आणि त्या दिवशी झालेला सोहळा पहिला स्वातंत्र्यदिन ठरतो. राष्ट्रीय पोर्टलनुसार 15 ऑगस्ट हा दिवस भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ऐतिहासिक क्षणाची आठवण करून देतो.
15 ऑगस्ट 1948 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र तो देशाचा दुसरा स्वातंत्र्यदिन सोहळा होता. म्हणजेच पहिल्या वर्षी '0 वर्षे पूर्ण' आणि 'पहिला सोहळा', तर पुढील वर्षी '1 वर्ष पूर्ण' आणि 'दुसरा सोहळा' अशी मोजणी सुरू झाली. यामुळेच स्वातंत्र्याला पूर्ण झालेली वर्षे आणि साजरा होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनाचा क्रमांक यामध्ये एकचा फरक राहतो.
हेच गणित पुढे नेले तर 15 ऑगस्ट 2025 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे पूर्ण झाली होती. पण त्या दिवशी देशाने 79 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यामुळे 2026 मधील आकड्यांबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी 2025 चा हा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. अधिकृत सरकारी नोंदींमध्येही 2025 च्या स्वातंत्र्यदिनाचा उल्लेख ७९ वा स्वातंत्र्यदिन असा करण्यात आला होता.
आता मुख्य प्रश्नाचे उत्तर अगदी सोपे आहे. 15 ऑगस्ट 2026 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याला 79 वर्षे पूर्ण होतील. मात्र 15 ऑगस्ट 1947 पासून मोजल्यास 2026 मधील हा 80 वा स्वातंत्र्यदिन सोहळा असेल. त्यामुळे '79 वर्षे पूर्ण' आणि '80 वा स्वातंत्र्यदिन' ही दोन्ही माहिती एकाच वेळी बरोबर आहे. हा फरक केवळ मोजणीच्या पद्धतीमुळे निर्माण होतो.
हे समजून घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या वाढदिवसाचे उदाहरण घेता येईल. जन्माच्या दिवशी वय शून्य असते, पण तो पहिला वाढदिवस नसतो. त्याचप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1947 हा स्वातंत्र्याचा पहिला दिवस होता. त्यानंतर 1948 मध्ये एक वर्ष पूर्ण झाले आणि दुसरा स्वातंत्र्यदिन आला. त्यामुळे पूर्ण झालेली वर्षे = 2026 - 1947= 79, तर स्वातंत्र्यदिनाचा क्रमांक = 79 + 1 = 80 असे साधे गणित आहे.
स्वातंत्र्यदिन हा केवळ आकड्यांचा विषय नाही; तो भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची, बलिदानाची आणि लोकशाही प्रवासाची आठवण करून देणारा राष्ट्रीय दिवस आहे. 15 ऑगस्टला देशभर ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध उपक्रम होतात. राष्ट्रीय पातळीवरील मुख्य सोहळा नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होतो. येथे पंतप्रधान राष्ट्रध्वज फडकावून देशाला संबोधित करतात. भारताच्या स्वातंत्र्याला 79 वर्षे पूर्ण + 80 वा स्वातंत्र्यदिन सोहळा. त्यामुळे 79 की 80 या प्रश्नाचे उत्तर दोन्ही आहे—फक्त आपण 'पूर्ण झालेली वर्षे' मोजतोय की 'साजरे झालेले स्वातंत्र्यदिन' हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.