Marathi News
मुघलांनी पांढरा किल्ला बांधला होता; मग त्याला लाल रंग कोणी दिला? काय आहे त्याचा इतिहास?

Independence Day Red Fort : भारताचा अभिमान असलेल्या लाल किल्ला हा पांढरा रंगाचा होता मग त्याला लाल रंग कोणी दिला? त्याचा इतिहास काय आहे हे फार कमी लोकांना माहितीये. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 14, 2025, 12:59 PM IST
Independence Day Red Fort : यंदा आपण 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहोत. 15 ऑगस्ट 1947 साली ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून जेव्हा भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर पहिल्यांदा ध्वजारोहण करण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावर देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येतो. पण तुम्हाला लाल किल्ल्याचा इतिहास आणि त्याचा रंगाबद्दल माहिती आहे का?

कोणी बांधला लाल किल्ला?

भारताची शान असलेला लाल किल्ला 1638 मध्ये बादशहा शहाजहान यांनी बांधला त्यानंतर मुघलांनी त्यांची राजधानी आग्राहून दिल्लीला हलवला. या किल्ल्याची खासियत म्हणजे हा किल्ल्याची तिन्ही बाजू यमुना नदीने वेढलेला आहे. या किल्ल्याच्या बांधकामासाठी लाल वाळूच्या दगड्यासह पांढरे संगमरवरही दगडांचा वापरण्यात आला होता. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, त्यावेळी या किल्ल्याला मौल्यवान हिरे आणि सोन्या-चांदीने सजवण्यात आले होते. पण जेव्हा हा किल्ल्यावर इंग्रजांनी ताबा घेतला त्यावेळी त्यावरील मौल्यवान हिरे आणि धातू काढून टाकले. तसंच ही ऐतिहासिक वास्तू 30 मीटर उंच दगडी भिंतीने वेढलेली आहे. 

त्या काळात हा किल्ला बांधण्यासाठी सुमारे 1 कोट एवढी रक्कम लागली होती. त्या काळातील हा किल्ला सगळ्यात महागडा किल्ला होता. लाल किल्ल्याला दोन प्रवेशद्वार असून एक लाहोर गेट आणि दुसरा दिल्ली गेट. लाहोर गेट सामान्य पर्यटकांसाठी तर दिल्ली गेट सरकारसाठी आहे.

लाल रंग कोणी दिला?

लाल किल्ला हा 255 एकरमध्ये पसरलेला आहे. अनेक इतिहासकारांचा असा दावा आहे की, हा किल्लानंतर किंवा ब्रिटिशांनी जतन करण्याच्या उद्देशाने लाल रंगवला असावा. इतिहासकारांचा असाही विश्वास आहे की, किल्ल्याची तटबंदी फक्त लाल वाळूच्या दगडापासून बनवलेली आहे. म्हणून त्याला लाल मानले जाते. आजही लाल किल्ल्याचे बरेच भाग पांढऱ्या दगडांनी बनवलेले दिसतात. अशा परिस्थितीत असे म्हणता येईल की तो कधीही पूर्णपणे लाल झाला नाही. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीपमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
independence dayred forthistoric fortshistory

