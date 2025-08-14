Indepenedence Day : 1906 ते १९४७ पर्यंत तिरंग्यात झाले अनेक बदल, कधी मिळालं राष्ट्रध्वजाला अंतिम स्वरुप

१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याला ७८ वर्षे पूर्ण होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून तिरंगा ध्वज फडकवतील आणि त्यानंतर ते १४० कोटी भारतीयांना संबोधित करतील. देशातील १४० कोटी जनता देशाचा राष्ट्रध्वज, तिरंगा अभिमानाने फडकताना पाहतील. आपला तिरंगा लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे.
या वर्षी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी देश ७८ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. यासह, गुरुवारी वसाहतवादी ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे पूर्ण होतील. या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभाची थीम 'राष्ट्र प्रथम, नेहमीच प्रथम' आहे, जी आझादी का अमृत महोत्सव उत्सवाचा एक भाग आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ पासून, भारताच्या प्रत्येक पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून तिरंगा ध्वज फडकवला आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावरून पहिल्यांदाच तिरंगा फडकवला होता आणि सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून सलग ११ व्यांदा तिरंगा फडकवतील.
आपल्या तिरंग्याची खास गोष्ट म्हणजे त्याचा प्रत्येक रंग अर्थपूर्ण आहे आणि त्यासोबतच, त्यात स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासही आहे. प्रत्येक देशासाठी, त्याचा राष्ट्रध्वज सर्वोपरि आहे आणि आपला तिरंगा लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. आपल्या तिरंग्याच्या रचनेची कहाणी देखील अशाच एका स्वातंत्र्यसैनिकाच्या स्वाभिमानाशी जोडलेली आहे.
आपला राष्ट्रीय ध्वज म्हणजेच तिरंगा हा भारतीय स्वातंत्र्ययात्रेचे एक महत्त्वाचे प्रतीक आहे. तिरंग्याची खास गोष्ट म्हणजे त्याचा प्रत्येक रंग अर्थपूर्ण आहे आणि त्यासोबतच, त्यात स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासही आहे. प्रत्येक देशासाठी, त्याचा राष्ट्रध्वज हा सर्वोपरि आहे आणि आपला तिरंगा लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे.
तिरंगा हा तीन रंगांनी बनलेला आहे - भगवा, पांढरा आणि हिरवा आणि त्याच्या मध्यभागी निळ्या रंगाने बनलेला अशोक चक्र आहे. येथे आपण तुम्हाला तिरंग्याचे सध्याचे स्वरूप कसे विकसित झाले ते सांगू. यासोबतच, आपण त्याच्या इतिहासाबद्दल देखील जाणून घेऊ.
राष्ट्रध्वजाची कल्पना १९०६ मध्ये झाली. भारताच्या राष्ट्रध्वजाची कल्पना १९०६ मध्ये झाली. भारताचा पहिला अनधिकृत ध्वज ७ ऑगस्ट १९०६ रोजी कोलकाताजवळील बागान चौक येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात फडकवण्यात आला. हा ध्वज स्वामी विवेकानंदांच्या शिष्या सिस्टर निवेदिता यांनी तयार केला होता. या ध्वजावर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल रंगाच्या तीन आडव्या पट्ट्या होत्या.
१९१७ मध्ये, गृहराज्य चळवळीदरम्यान, अॅनी बेझंट आणि बाल गंगाधर टिळकांनी दुसरा ध्वज फडकवला. या ध्वजावर चार आलटून पालटून लाल आणि हिरव्या रंगाचे पट्टे आणि सप्तर्षींच्या आकाराचे सात तारे होते. वरच्या उजव्या कोपऱ्यात पांढरा चंद्रकोर आणि तारा होता, तर डाव्या कोपऱ्यात युनियन जॅक होता.
असहकार चळवळीदरम्यान, पुन्हा एकदा राष्ट्रध्वजाचा विचार करण्याची गरज भासू लागली. १९२१ मध्ये काँग्रेसच्या विजयवाडा अधिवेशनात आंध्र प्रदेशचे पिंगली वेंकय्या यांनी महात्मा गांधींना एक नवीन ध्वज डिझाइन सादर केले. या ध्वजात लाल, पांढरे आणि हिरवे असे दोन पट्टे होते, जे हिंदू-मुस्लिम एकतेचे प्रतीक मानले जात होते. ध्वजाच्या मध्यभागी एक चरखा ठेवण्यात आला होता, जो स्वराज्य आणि स्वावलंबनाच्या कल्पनेचे प्रतीक होता.
१९३१ मध्ये, पिंगली वेंकय्या यांचा ध्वज बदलण्यात आला आणि ध्वजातील लाल रंगाच्या जागी भगवा रंग आणण्यात आला. यासह, ध्वजात अनेक बदल केल्यानंतर, जुलै १९४७ मध्ये, संविधान सभेने स्वतंत्र भारताचा नवीन ध्वज औपचारिकपणे स्वीकारला. पिंगली वेंकय्या यांचा १९३१ चा ध्वज बदलण्यात आला, ज्यामध्ये चरख्याऐवजी चक्राचा समावेश करण्यात आला. या ध्वजाला तिरंगा असे नाव देण्यात आले.
भगवा रंग: भगवा शक्ती आणि धैर्य दर्शवितो.
पांढरा रंग: पांढरा रंग शांती आणि सत्याचे प्रतीक आहे.
हिरवा रंग: भारताच्या समृद्धी आणि हिरवळीचे प्रतीक आहे.
मध्यभागी अशोक चक्र: चक्राचा अर्थ जीवनाच्या सतत हालचालीचे सूचक आहे.