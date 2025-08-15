English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Independence Day : पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावर मोडले दोन रेकॉर्ड; रचला नवा इतिहास

Most Independence Day Speech on Delhi Red Fort Record: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर दोन मोठे रेकॉर्ड मोडला आहे. इंदिरा गांधी यांना मोदींनी मागे सोडलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 15, 2025, 11:37 AM IST
PM Modi Independence Day Speech on Red Fort Record : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं. यावेळी मोदींनी दोन रेकॉर्ड मोडले आहेत. त्यांनी लाल किल्ल्यावरुन सलग 12 व्यांदा स्वातंत्र्यादिनाचे भाषण देऊन एक नवा विक्रम रचला आहे. (Independence Day Prime Minister Narendra Modi breaks two records at Red Fort speech record modi breaks indira gandhi record)

मोदींचा पहिला रेकॉर्ड कोणता?

15 ऑगस्टला सलग 11 वेळा देशाला संबोधित करणाऱ्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा विक्रम मोदींनी मोडला. पण अजून मोदींनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंपेक्षा मागे आहेत. जवाहरलाल नेहरु यांनी सलग 17 वेळा स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण दिले होतं. 

खरं तर, इंदिरा गांधींनी जानेवारी 1966 ते मार्च 1977 आणि नंतर जानेवारी 1980 ते ऑक्टोबर 1984 या काळात 15 ऑगस्ट रोजी 16 वेळा भाषणे दिली, त्यापैकी 11 भाषणे सलग होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी 1947 ते 1963 पर्यंत 17 वेळा राष्ट्राला संबोधित केलं. दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी 1964 आणि 1965 मध्ये दोनदा लाल किल्ल्यावरून भाषण केलं होतं. 

मोदींचा दुसरा रेकॉर्ड कोणता?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून 103 मिनिटांचं भाषण दिलं, जे इतिहासातील कोणत्याही पंतप्रधानाने दिलेले सर्वात मोठं भाषण आहे. हे भाषण करुन त्यांनी स्वत:चाच रेकॉर्ड मोडला आहे. गेल्या वर्षीही 2024 मध्ये मोदींनी 98 मिनिटांचं भाषण करुन एक नवा विक्रम रचला होता. 2015 च्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदींनी 86 मिनिटांचं भाषण देऊन देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सर्वात मोठ्या भाषणाचा विक्रम मोडला होता. 1947 मध्ये नेहरूंनी लाल किल्ल्यावरून 72 मिनिटांचं भाषण दिलं होतं.

मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी किती मिनिटं भाषण केलं?

2014 मध्ये पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून पहिल्यांदा देशाला संबोधित केलं तेव्हा त्यांनी एकूण 65 मिनिटं भाषण दिलं. त्यानंतर 2015 मध्ये त्यांनी देशाला 86 मिनिटं भाषण दिलं. देश स्वातंत्र्याचा 70 वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून 94 मिनिटं देशाला संबोधित केलं. पंतप्रधानपदाच्या काळात लाल किल्ल्यावरून दिलेले हे सर्वात मोठे भाषण आहे. 

2017 मध्ये स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी 57 मिनिटे, 2018 मध्ये 82 मिनिटं आणि 2019 मध्ये 92 मिनिटं देशाला संबोधित केले. त्यानंतर, 2020 मध्ये 86 मिनिटं, 2021 मध्ये 88 मिनिटं, 2022 मध्ये 83 मिनिटं आणि 2023 मध्ये 90 मिनिटं भाषण दिलं होतं.

