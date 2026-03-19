LPG ATM India: भारतातील मध्यमवर्गीयांना दिलासा, आता सिलिंडरसाठी रांगा लावण्याची गरज नाही, ATM मध्ये 1 मिनिटांत मिळेल भरुन!

India 1st LPG ATM: भारतात एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे जगभर तेल आणि गॅस पुरवठा अडचणीत आला. भारतातही गॅस एजन्सीसमोर लांब रांगा लागल्या होत्या. या कठीण परिस्थितीत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने देशातील पहिला LPG ATM उघडला आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट असून, यामुळे लोकांना मिनिटात गॅस मिळणार आहे. सरकारनेही नियम बदलले आणि उत्पादन वाढवले, तरी BPCL ची ही नवी यंत्रणा मोठी मदत ठरेल.
मिडल ईस्ट युद्धाचा परिणाम भारतात एलपीजीच्या पुरवठ्यावर दिसतो. गेल्या काही दिवसांत गॅस एजन्सीसमोर गर्दी झाली होती. लोकांना सिलिंडरसाठी तासन्तास थांबावे लागत होते. यावेळी सरकारने बुकिंग वेळ वाढवली आणि किंमतीही थोड्या वाढवल्या. तेल कंपन्यांनी उत्पादन वाढवले, पण तरीही पुरवठा अडचणीत होता. यात BPCL ने गुरुग्राममध्ये LPG ATM सुरू करून नवीन सोय निर्माण केली. हे यंत्रणेमुळे लोकांना घराजवळच गॅस मिळेल आणि रांगा कमी होतील.
हा पहिला LPG ATM गुरुग्रामच्या सोहना सेक्टर-33 मधील एका मोठ्या रेसिडेंशियल टाउनशिपमध्ये बसवण्यात आला आहे. ही मशीन पूर्ण 24 तास आणि आठवड्यातील सातही दिवस चालू राहते. यात कोणतीही सुट्टी नाही. ही यंत्रणा पूर्णपणे डिजिटल आणि संपर्करहित आहे, म्हणजे हाताने काही स्पर्श करावा लागत नाही. फक्त स्क्रीनवर बोटाने काम करावे लागते. यामुळे रात्री किंवा सकाळीही गॅस घेता येईल आणि कुटुंबाला सोयीस्कर होईल.
LPG ATM वापरणे अतिशय सोपे आहे. प्रथम आपला नोंदणीकृत मोबाइल नंबर टाका. त्यावर लगेच OTP येईल, तो टाकून दुजोरा द्या. नंतर आपल्या सिलिंडरवरचा बारकोड किंवा QR कोड स्कॅन करा. पेमेंटसाठी UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगचा पर्याय उपलब्ध आहे. हे सर्व प्रक्रिया 2-3 मिनिटांत पूर्ण होते. खाली सिलिंडर आत टाका, मशीन भरा सिलिंडर देते आणि खाली सिलिंडर आपल्याकडे ठेवते. काहीही त्रास नाही!
या ATM मधून लोखंडी सिलिंडर मिळत नाहीत, तर हलके फायबर कंपोजिट सिलिंडर मिळतात. पारंपरिक लोखंडी सिलिंडर गॅससह 31 किलो वजनाचे असतात, तर हे नवीन सिलिंडर फक्त 15 किलो आहेत. त्यामुळे महिलांना किंवा वृद्धांना नेहाणे सोपे जाते. हे सिलिंडर सुरक्षित आणि मजबूत आहेत. वापरकर्त्यांना आता भारी सिलिंडर उचलण्याची गरज नाही. यामुळे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होईल.
LPG ATM मशीनमध्ये सुमारे 10 सिलिंडर भरून ठेवता येतात. गॅसचा साठा कमी झाला की मशीन आपोआप आसपासच्या गॅस एजन्सींना अलर्ट पाठवते. यामुळे वेळेवर नवीन गॅस पुरवठा होतो आणि मशीन कधीही रिकामी राहत नाही. ही स्वयंचलित प्रणाली पुरवठा सतत सुरळीत ठेवते. BPCL ने ही यंत्रणा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार केली आहे, ज्यामुळे कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही.
गॅस एजन्सींवर लोकांची अवलंबित्व कमी करणे आणि नवीन LPG पर्यायांना प्रोत्साहन देणे हा BPCL चा मुख्य उद्देश आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास देशभरात असे ATM उघडले जातील. यामुळे पुरवठा सुरूच राहील आणि सिलिंडर नेणे सोपे होईल. लोकांना 24 तास ही सुविधा मिळेल, त्यामुळे रांगा संपतील आणि गॅस संकटावर नियंत्रण येईल. एकूणच हे पाऊल सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरेल.