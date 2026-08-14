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79 की 80? भारत कितवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे? गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नाचे सोपे उत्तर

भारतात स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष पहायला मिळत आहे. जाणून घेऊया भारत कितवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे? 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:04 PM IST
79 की 80? भारत कितवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे? गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नाचे सोपे उत्तर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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