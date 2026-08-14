/79 की 80? भारत कितवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे? गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नाचे सोपे उत्तर

which independence day is celebrated in 2026: दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी भारतात स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जातो. पण दरवर्षीप्रमाणे एकच प्रश्न सर्वांना गोंधळात टाकतो तो म्हणजे कितवा स्वातंत्र्या दिन? या वर्षीही हाच प्रश्न पडला असून इंटरनेटवर याचा शोध घेतला जात आहे. 79 वा की 80 वा? भारत या वर्षी आपला कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे? जाणून घेऊया उत्तर.
भारत 15 ऑगस्ट 2026 रोजी आपला 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. मात्र, 15 ऑगस्ट 1947 ते 15 ऑगस्ट 2026 या काळात भारताच्या स्वातंत्र्याला 79 वर्षे पूर्ण होतील. यामुळेच लोकांमध्ये 79 आणि 80 बद्दल संभ्रम निर्माण होतो.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. शासकीय नोंदींमध्येही भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याची तारीख 15 ऑगस्ट 1947 अशीच नोंदवली आहे.
भारताचा नेमका कितवा स्वातंत्र्या दिन आहे त्यामागील गणित समजले, तर दरवर्षी निर्माण होणारा गोंधळ होणार नाही. भारत 15 ऑगस्ट 2026 रोजी आपला 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहे. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. 15 ऑगस्ट 1947 हीच भारताच्या स्वातंत्र्याची तारीख म्हणून नोंदवली गेली. खरे तर, जर 1947 हे पहिले स्वातंत्र्य दिन मानले, तर 2026 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याचा 80 वा वर्धापनदिन साजरा होईल. इतकेच नव्हे, तर स्वातंत्र्यानंतरची वर्षे मोजल्यास एकूण 79 वर्षे होतात.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, या वर्षी भारताचा 80 वा स्वातंत्र्यदिन आहे. स्वातंत्र्या मिळून 79 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. 15 ऑगस्ट 2026 रोजी देशाच्या स्वातंत्र्याला 79 वर्षे पूर्ण होतील. तथापि, स्वातंत्र्य दिनाचा पहिला वर्धापनदिन 1948 मध्ये साजरा करण्यात आला, तर पहिला स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 1947 रोजी साजरा करण्यात आला होता. म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी पहिला स्वातंत्र्य दिन, 15 ऑगस्ट 1948 ला दुसरा स्वातंत्र्य दिन. तर, 15 ऑगस्ट 2025 ला 79 वा स्वातंत्र्य दिन, 15 ऑगस्ट 2026 ला 80 वा स्वातंत्र्य दिन. यामुळेच 2026 ला 80 वा स्वातंत्र्य दिन म्हटले जात आहे.
जवळपास 200 वर्ष ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला, अनेक शूर वीरांनी यासाठी बलिदान दिले. दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी देशभरात ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि देशभक्तीपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर, दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर साजरा होणारा स्वातंत्र्य दिनाचे सोहळा एक विशेष आकर्षण ठरते.
स्वातंत्र्य दिन 2026 ची संकल्पना अर्थात थीम युवा थीमला समर्पित आहे. या वर्षीच्या कार्यक्रमांमध्ये "वंदे मातरमची 150 वर्षे" आणि "विकित भारत 2047 साठी युवा शक्ती" यांसारख्या संकल्पनांवरही प्रकाश टाकला जाईल.