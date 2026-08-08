/कमावणारे हात कमी, ज्येष्ठांची संख्या अधिक! 2050 पर्यंत भारतात नेमकं काय घडणार? जाणून घ्या

भारताची लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे. आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अद्याप सुरू असतानाच देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. २०५० पर्यंत भारतातील प्रत्येक पाच नागरिकांपैकी एक जण ६० वर्षांवरील असेल. त्यावेळी देशातील ज्येष्ठांची संख्या तब्बल ३४.७ कोटी इतकी होण्याचा अंदाज आहे. यातील जवळपास ७० टक्के ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण भागात राहणार असल्याचे ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया संस्थेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे.
विकसित देशांमध्ये आर्थिक समृद्धी आल्यानंतर लोकसंख्येतील ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढले. भारतात मात्र याच्या उलट चित्र दिसत आहे. देश आर्थिक प्रगतीच्या टप्प्यात असतानाच लोकसंख्येचे वृद्धत्व वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य, देखभाल आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या संयुक्त कुटुंबव्यवस्थेमुळे ज्येष्ठांची देखभाल कुटुंबातील अनेक सदस्य मिळून करत असत. मात्र आता कुटुंबांचा आकार कमी झाला आहे. रोजगाराच्या शोधात तरुण शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. त्याचवेळी आयुर्मान वाढल्याने ज्येष्ठांची संख्या वाढत आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या देखभालीवर होत आहे. घरातील ज्येष्ठांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ कमी होत आहे. सध्या देशातील सुमारे ९४ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल कुटुंबातील सदस्यांकडूनच केली जाते.
ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यमान यंत्रणांचा एकत्रित वापर करण्याची गरज अभ्यासात व्यक्त करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत, आशा सेविका, अंगणवाडी, स्वयंसाहाय्यता गट आणि आयुष्मान आरोग्य मंदिरे यांना परस्परांशी जोडून गावपातळीवर एक सक्षम सेवा व्यवस्था उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी नव्याने मोठ्या प्रमाणावर इमारती उभारण्याऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्यावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच कामकाजाच्या वयोगटातील लोकांचे प्रमाणही घटत आहे. २००१ मध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकामागे काम करणाऱ्या वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण ८.४ होते. हे प्रमाण २०२६ पर्यंत ५.२ पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ भविष्यात तुलनेने कमी कमावत्या व्यक्तींवर अधिक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक आणि सामाजिक जबाबदारी येणार आहे.
देशातील सुमारे दोन तृतीयांश मृत्यू आता मधुमेह, हृदयविकार आणि कर्करोगासारख्या असंसर्गजन्य आजारांमुळे होत आहेत. त्यामुळे केवळ रुग्णालयांची संख्या वाढवणे पुरेसे ठरणार नाही. दीर्घकालीन आजारांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित आरोग्यसेवा त्यांच्या गावातच मिळणे आवश्यक आहे. विशेषतः वाढत्या वयासोबत आवश्यक असणारी सातत्यपूर्ण तपासणी, औषधोपचार आणि देखभाल यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे.
ज्येष्ठांची वाढती संख्या हे केवळ सामाजिक आव्हान नसून रोजगारनिर्मितीची संधीही ठरू शकते. अभ्यासानुसार, सेवा अर्थव्यवस्थेत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) २ टक्के गुंतवणुकीतून सुमारे १.१ कोटी रोजगार निर्माण होऊ शकतात. या रोजगारनिर्मितीचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील महिलांना होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठांची देखभाल, आरोग्यसेवा आणि इतर सहाय्यक सेवांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मोठी गरज भविष्यात निर्माण होणार आहे.
घरातील मुलांची, आजारी व्यक्तींची आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल करण्याची जबाबदारी आजही प्रामुख्याने महिलांवर आहे. महिला दररोज सरासरी ३०५ मिनिटे विनामूल्य देखभालीची कामे करतात, तर पुरुष या कामांसाठी केवळ ५६ मिनिटे देतात. देखभालीच्या या असमान जबाबदारीचा परिणाम महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवरही होतो. त्यामुळे भारताच्या वृद्धत्वाच्या आव्हानाला सामोरे जाताना केवळ ज्येष्ठांसाठी सेवा उभारणे पुरेसे ठरणार नाही; या सेवांमुळे महिलांवरील विनामूल्य देखभालीचा भार कमी होऊन त्यांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील, याचाही विचार करावा लागेल.
भारतासमोरचे आव्हान त्यामुळे केवळ ‘वृद्ध होत जाणारी लोकसंख्या’ एवढेच नाही. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असतानाच वाढत्या ज्येष्ठ लोकसंख्येसाठी आरोग्य, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगार यांची व्यवस्था उभारणे ही भविष्यातील मोठी गरज ठरणार आहे.