आज विरोधकांचे ऐक्यांचं दर्शन की 23 पक्षांच्या मतभेदांचा बाजार? 'इंडिया' आघाडीत धुसपूस

INDIA Alliance Meeting: विरोधी पक्षांच्या INDIA (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज, 8 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता, संविधान क्लब, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. काँग्रेसने दावा केला आहे की या बैठकीसाठी 23 राजकीय पक्षांनी उपस्थिती निश्चित केली आहे. लोकसभा निवडणुकांनंतर आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर 'इंडिया' आघाडीत काही मतभेद आणि तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष एकत्र असल्याचा संदेश देण्यासाठी आणि भविष्यातील राजकीय रणनीती ठरवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
“8 जून रोजी संविधान क्लब, नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या 'इंडिया' जनबंधन बैठकीत सहभागी होण्यासाठी 23 राजकीय पक्षांनी उपस्थिती निश्चित केली आहे. काही पक्ष विविध कारणांमुळे या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नसले तरी त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधातील आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताप्रमाणेच 'इंडिया' जनबंधनही आपल्या विविधतेतून एकसंघ आहे.”
काँग्रेस या बैठकीकडे विरोधकांच्या ऐक्याचे प्रदर्शन आणि मोदी सरकारविरोधातील संयुक्त लढ्याचे व्यासपीठ म्हणून पाहत आहे.
* मल्लिकार्जुन खरगे
* राहुल गांधी
* ममता बॅनर्जी
* अभिषेक बॅनर्जी
* अखिलेश यादव
* सुप्रिया सुळे
* सीपीआय (एम) कडून जॉन ब्रिटास
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
* सुप्रिया सुळे
शिवसेना (यूबीटी) बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. उद्धव ठाकरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याची शक्यता, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि जागावाटपाच्या मुद्द्यांवरून महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्यात काही प्रमाणात तणाव असल्याची चर्चा आहे.
डीएमके
तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस आणि टीव्हीके यांच्यात वाढलेल्या जवळीकीमुळे डीएमके नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे डीएमकेने या बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टीनेही 'इंडिया' आघाडीपासून काहीसे अंतर ठेवले असून बैठकीत सहभागी होण्याची शक्यता कमी आहे.
बैठकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत असंतोषाची चर्चा रंगली आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काही खासदार नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिल्लीत तळ ठोकला असून ममता बॅनर्जी देखील दिल्लीत दाखल झाल्या आहेत. पक्षातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासोबतच 'इंडिया' बैठकीत सक्रिय सहभाग घेणे हा त्यांच्या दौऱ्याचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
एकंदरीत, काँग्रेस या बैठकीकडे “'इंडिया' आघाडी अजूनही एकसंघ आहे” हा संदेश देण्याची संधी म्हणून पाहत आहे. मात्र डीएमकेची अनुपस्थिती, शिवसेना (यूबीटी)ची अनिश्चित भूमिका आणि विविध राज्यांतील मतभेद यामुळे ही बैठक 'इंडिया' आघाडीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची कसोटी मानली जात आहे.