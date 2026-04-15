महिला आरक्षण- परिसीमनवर INDIA आघाडीत फूट? एकमताचा अभाव; समर्थन की विरोध, रेषा अजूनही धूसर

Women Reservation Bill INDIA Alliance : मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक; विरोधकांमध्ये मतभेद उघड, ‘एकत्रित भूमिका’ अजूनही अनिश्चित. विरोधकांची संयुक्त भूमिका काय?   

उर्वशी खोना | Updated: Apr 15, 2026, 01:13 PM IST
(छाया सौजन्य- AI) / INDIA Alliance Split Over Womens Reservation Mallikarjun Kharge Meeeting Today MArathi News

उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : नवी दिल्ली: विशेष संसदीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर 15 एप्रिल रोजी INDIA आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वाची बैठक मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी होणार आहे. केंद्र सरकार तीन महत्त्वाची विधेयके ज्यामध्ये महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) यांसह संसदेत मांडण्याच्या तयारीत असताना, विरोधकांची संयुक्त भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या बैठकीत शिवसेना (UBT) कडून संजय राऊत , तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडून सुप्रिया सुळे सहभागी होणार आहेत. याशिवाय INDIA आघाडीतील इतर प्रमुख पक्षांचे नेतेही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांची अधिकृत आणि एकत्रित भूमिका स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

विधेयकांवर विरोधकांची सध्याची भूमिका : 

महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकावर विरोधकांमध्ये मतभेद स्पष्ट दिसत आहेत

काँग्रेस – विरोधात

राष्ट्रीय जनता दल – विरोधात

तृणमूल काँग्रेस – विरोधात

समाजवादी पक्ष – विरोधात

डीएमके – विरोधात

शरद पवार गट (NCP) – भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही

ठाकरे गट (शिवसेना UBT) – भूमिका स्पष्ट नाही

शिवसेना (UBT) ची भूमिका आणि प्रतिक्रिया

दरम्यान, संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना प्रतिक्रिया देताना महिलांच्या प्रश्नावर राजकारण होऊ नये, असे स्पष्ट केले. मात्र, विधेयकातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम भूमिका जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ठाकरे गटाची भूमिका अद्याप ‘वेट अँड वॉच’मध्ये असल्याचे दिसते.

याच पार्श्वभूमीवर, किशोरी पेडणेकर आणि प्रियांका  चतुर्वेदि यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘मिस्ड कॉल’ मोहिमेत सहभाग नोंदवला आहे. ही मोहीम चित्रा वाघ यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, शालिनी ठाकरे यांनीही या मोहिमेत सहभाग घेतल्याने या मुद्द्याला वेगळीच राजकीय रंगत मिळाली आहे.

दक्षिणेतही हालचाली: स्टॅलिनची बैठक

दक्षिण भारतातही या विधेयकावर राजकीय हालचाली वेग घेत आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के . स्टेलीन यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. डीएमकेची भूमिका सध्या या विधेयकांच्या विरोधात असल्याचे संकेत मिळत असून, विशेषतः परिसीमन प्रक्रियेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता हा त्यांच्या विरोधाचा मुख्य मुद्दा आहे.

परिसीमन आणि महिला आरक्षण: राजकीय गणित 

केंद्र सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करून त्यांचे पुनर्वाटप सध्याच्या लोकसंख्येनुसार करण्याचा विचार आहे. याच प्रक्रियेत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाणार आहे. मात्र, यामुळे काही राज्यांना जास्त आणि काहींना कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता असल्याने विरोधकांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत.

दरम्यान, आजची INDIA आघाडीची बैठक या सर्व पार्श्वभूमीवर अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

विरोधक एकत्र येऊन सरकारविरोधात संयुक्त रणनीती आखणार का? 

महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर एकमत होणार का?

परिसीमन प्रक्रियेवर ठाम भूमिका घेतली जाणार का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आजच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. 

 
विशेष संसदीय अधिवेशनाच्या आधीच राजकीय वातावरण तापले असून, महिला आरक्षण आणि परिसीमन या दोन मुद्द्यांवर देशव्यापी राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. आजची INDIA आघाडीची बैठक विरोधकांच्या पुढील रणनीतीचा मार्ग ठरवणारी ठरणार आहे.

 

आजची बैठक का महत्त्वाची?

 

About the Author

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

