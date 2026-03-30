  इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान सरकारचा मोठा निर्णय; पेट्रोल पंपावर रॉकेल विक्रीला परवानगी! या लोकांनाच घेता येणार लाभ

इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान सरकारचा मोठा निर्णय; पेट्रोल पंपावर रॉकेल विक्रीला परवानगी! 'या' लोकांनाच घेता येणार लाभ

India Fuel Policy: इराण- इस्रायल युद्धामुळे जगभरात उर्जा स्त्रोतांबाबत चणचण निर्माण झाली आहे. या युद्धात अमेरिकेनेही उडी घातली असून याच पार्श्वभूमिवर भारताने ऊर्जा स्त्रोतांसाठी हालचाल करायला सुरुवात केली आहे. आता शासनाच्या नवीन नीर्णयाप्रमाणे पेट्रोल पंपांवर कॅरोसिन मिळणार आहे, मात्र काही अटींवर... त्या अटी कोणत्या?

प्रिती वेद | Updated: Mar 30, 2026, 10:29 AM IST
इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान सरकारचा मोठा निर्णय; पेट्रोल पंपावर रॉकेल विक्रीला परवानगी! 'या' लोकांनाच घेता येणार लाभ
(photo Credit- Social Media)

Iran US Conflict Impact: अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातही इंधन सुरक्षेबाबत हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. या परिस्थितीचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. विशेषतः एलपीजी आणि इतर इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. अशातच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला असून, त्यातून पुढील काही दिवसांत नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

रॉकेल विक्रीला विशेष परवानगी

केंद्र सरकारने सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून पेट्रोल पंपांवर रॉकेल विक्रीसाठी तात्पुरती परवानगी दिली आहे. यासाठी पेट्रोलियम सुरक्षा आणि लायसेसिंग नियमांमध्ये काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयासंदर्भात अधिकृत राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याची साखळी मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

रॉकेलचा वापर प्रामुख्याने स्वयंपाक आणि दिव्यांसाठी केला जातो. ग्रामीण आणि काही शहरी भागात अजूनही त्याची गरज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात मर्यादित साठा

नवीन नियमानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांच्या 2 पेट्रोल पंपांवर रॉकेल साठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्येक निवडलेल्या पंपावर 2500 लीटर इतका साठा ठेवता येणार आहे. म्हणजेच एका जिल्ह्यात एकूण 5000 लीटर रॉकेल उपलब्ध असेल.

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपन्यांची संख्या 3 असल्यामुळे, वेगवेगळ्या भागांत नागरिकांना हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे गरजूंना सहजपणे रॉकेल मिळू शकते.

60 दिवसांसाठी तात्पुरता निर्णय

ही परवानगी केवळ 60 दिवसांसाठीच लागू राहणार आहे. म्हणजेच सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम लक्षात घेऊन हा तात्पुरता उपाय करण्यात आला आहे. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर या निर्णयाचा आढावा घेतला जाईल.

हे ही वाचा: भारतात लागणार एनर्जी लॉकडाऊन? सरकार घोषणेसाठी कोणत्या तारखेची अन् का पाहतेय वाट? UBT नं सांगितलं

सरकारकडून इंधन सुरक्षेसाठी घेतले जाणारे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. पुढील काळात परिस्थितीनुसार आणखी उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

