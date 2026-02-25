एकांतात पाहिल्या जाणाऱ्या 'तसल्या' Apps वर केंद्र सरकारची नजर; प्लेस्टोअरवरून अचानक होतायेत गायब

India bans obscene content 5 OTT platforms : भारतीय केंद्र सरकारकडून डिजीटल क्षेत्रावर करडी नजर ठेवली जात असून काही आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त कृतींवर सरकारकडून कठोर कारवाईसुद्धा केली जात आहे. अशाच कारवाईअंतर्गत केंद्राकडून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं काही ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर 'डिजिटल कंटेंट नियमावली'च्या उल्लंघनाप्रकरणी App बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आलेल्या App मध्ये MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel आणि Jugnu अशा अॅपचा समावेश आहे. अश्लील आणि अडल्ट व्हिडीओंमुळं या अॅपवर केंद्रानं कारवाई केल्याचं म्हटलं जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सदर माध्यमांकडून नियमित कायदेशीर प्रक्रिया, योग्य यंत्रणांशी संवाद आणि त्यांच्याकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कंटेंटची कल्पना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
केंद्राकडून करण्यात आलेली ही कारवाई आयटी नियम 2021 अंतर्गत करण्यात आली असून त्याचा मूळ हेतू अश्लीलतेवर अंकुश लावणं असून, भारतीय संस्कृतीसंदर्भातील मर्यादांचं पालन करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत आहे असं म्हटलं जात आहे. दीर्घ काळापासून या अॅप आणि संकेतस्थळांसंदर्भात केंद्राकडे तक्रारी आल्या होत्या, ज्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली. डिजिटल सुरक्षिततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत या माध्यमावर महिलांचं चित्रीकरण किंवा कोणत्याही प्रकारची अश्लीलता सहन केली जाणार नाही, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची ही कारवाई प्रतिबंधात्मक नसून, डिजीटलल मनोरंजन क्षेत्राला जाग आणणारी अशी ही मोहिम असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं या सरकारी कारवाईला 'क्लीनअप ड्राईव्ह' असं म्हटलं जात आहे. सरकारच्या या कारवाईतील महत्त्वाचे मुद्दे...
आयटी नियम 2021- सरकारनं आयटी नियम 2021 अंतर्गत काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या असून, ओटीटी प्लॅटफॉर्म अनियंत्रित नाहीत हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ज्यामुशं सरकार आता फक्त तक्रारींच्या प्रतीक्षेत नसून, सक्रियरित्या लक्षही ठेवत आहे.
रचनात्मकता आणि अश्लीलता- मनोरंजन जगतामध्ये सहसा कलात्मक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेकदा अश्लील कंटेंट दाखवला जातो. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुठंही मर्यादांचं उल्लंघन होता कामा नये अशा भूमिकेवर सरकार ठाम आहे.
महिलांचा आदर- ब्लॉक करण्यात आलेल्या App मध्ये महिलांना एखाद्या वस्तुच्या रुपात दाखवण्यात आलं असून, हाच गंभीर आरोप लावण्यात आला होता. ज्यामुळं सरकारनं डिजिटल संरक्षण आणि सांस्कृतिक मर्यादेला केंद्रस्थानी ठेवलं आहे.
आर्थिक उलाढाल- या सरकारी कारवाईमुळं लहान आणि नोंदणी नसणाऱ्या App विश्वात खळबळ मादली असून, अडल्ट शोच्या माध्यातून पैसा कमवणाऱ्यांवर चाप बसेल.