CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Explained: समुद्राच्या हृदयात घुसून Crude Oil काढणार ही कंपनी;हॉर्मुझचं टेन्शन कायमच मिटणार? भारत एनर्जी बॉस बनण्याच्या वाटेवर!

Explained: समुद्राच्या हृदयात घुसून Crude Oil काढणार ही कंपनी;हॉर्मुझचं टेन्शन कायमच मिटणार? भारत 'एनर्जी बॉस' बनण्याच्या वाटेवर!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 25, 2026, 09:45 PM IST
ओएनजीसी क्रूड ऑईल

ONGC Deep-Sea Drilling: मध्य पूर्वातील तणाव आणि होर्मुज खाडी बंद होण्याची भीती असताना भारताला तेल-गॅस पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी देशातील सर्वात मोठी तेल-गॅस कंपनी ओएनजीसी (ऑयल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत आहे. कंपनी खोल समुद्रात ड्रिलिंग करून तेल-गॅस काढण्यासाठी 20 अब्ज डॉलर (सुमारे 1 लाख 70 हजार कोटी रुपये) खर्च करणार आहे. हे काम 'समुद्र मंथन मिशन' अंतर्गत सुरू होणार असून, यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

जगासमोर होर्मुज खाडीचं संकट

सध्या मध्य पूर्वात युद्धासारखी परिस्थिती आहे. इराणने होर्मुज खाडी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. या खाडीतून जगातील 20 टक्के तेल पुरवठा होतो आणि भारताला यातून मोठा तेल-गॅस पुरवठा मिळतो. जर ही खाडी बंद झाली तर भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी महाग होण्याची भीती आहे. अशा वेळी परदेशी तेलावर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. म्हणूनच ओएनजीसीने स्वदेशातच खोल समुद्रात तेल शोधण्याचा मोठा प्लॅन तयार केला आहे. यामुळे भारत 'एनर्जी बॉस' बनण्याच्या दिशेने पुढे जाईल आणि परदेशी पुरवठ्यावरची तणाव कमी होईल.

ओएनजीसीचा 20 अब्ज डॉलरचा मेगा प्लॅन

ओएनजीसी आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तेल शोध मोहिमेसाठी खोल समुद्रात ड्रिलिंग रिग्ज भाड्याने घेणार आहे. यासाठी कंपनी 18 ते 20 अब्ज डॉलर (1690 ते 1878 अब्ज रुपये) खर्च करेल. गेल्या महिन्यात कंपनीने यासाठी टेंडर काढले होते. हे रिग्ज ड्रिल शिप्स आणि सेमी-सबमर्सिबल प्रकारचे असतील. या यंत्रांमुळे 2 ते 3 किलोमीटर खोल समुद्रात ड्रिलिंग करता येईल. सध्या भारतात तेल उत्पादन कमी होत असल्याने हा प्लॅन खूप महत्त्वाचा आहे. यामुळे देशाला स्वतःचे तेल मिळाल्याने आर्थिक बचत होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढेल.

इराणची 1 कोटी रुपयांच्या नोटेची भारतात किंमत किती? बाजारात घेऊन गेलात तर लाज वाटेल!

सरकारचे 'समुद्र मंथन मिशन' 

हे काम केंद्र सरकारच्या 'समुद्र मंथन मिशन' अंतर्गत चालवले जात आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश देशात हायड्रोकार्बन (तेल-गॅस) शोधणे आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे. ओएनजीसीने 20 मार्चला मुंबईत प्री-बिड मीटिंग घेतली. यात देशी आणि विदेशी 12 कंपन्यांनी भाग घेतला. कंपनी पाच वर्षांसाठी हे रिग्ज भाड्याने घेणार आहे. तसेच 80 दिवसांत रिग्ज कामाला लावण्याची मागणी केली आहे. यावरून ओएनजीसी किती वेगाने काम करत आहे, हे दिसून येते.

अंदमान आणि केजी बेसिनमध्ये काम सुरू

ओएनजीसीने आधीच पूर्व किनाऱ्यावरील केजी बेसिन ब्लॉकमध्ये काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर अंडमान समुद्रात अल्ट्रा-डीप वॉटर ड्रिलिंगही सुरू झाले आहे. या ठिकाणी खूप खोल समुद्र आहे, जिथे पूर्वी काम करणे कठीण होते. आता नवीन तंत्रज्ञान आणि रिग्जमुळे हे शक्य होणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात काढलेल्या टेंडरनुसार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया राबवली जात आहे. अनुभवी ऑफशोअर ड्रिलिंग कंपन्यांना बोलावण्यात आले आहे. यामुळे काम वेगाने आणि सुरक्षितपणे होईल.

35 दिवसांचा शट डाऊन जाहीर; पेट्रोल पंपमध्ये खडखडाट? भारतातील मोठी रिफायनरी का होतेय बंद?

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत भागीदारी

ओएनजीसी एकटी काम करत नाही. ती बीपी, एक्सॉनमोबिल, टोटल एनर्जीज आणि पेट्रोब्रास सारख्या जगातील मोठ्या कंपन्यांसोबत भागीदारी करत आहे. या कंपन्या डीप वॉटर तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्यासोबत काम केल्याने खर्च जास्त असलेल्या भागातील जोखीम कमी होईल. तसेच तंत्रज्ञान आणि पैसा दोन्ही शेअर होईल. यामुळे ओएनजीसीला नवीन ठिकाणे शोधणे सोपे होईल. सरकारही या भागीदारीला पूर्ण पाठिंबा देत आहे. हे सहकार्य भारताला फायदेशीर ठरेल.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठा फायदा

या 20 अब्ज डॉलरच्या प्रकल्पामुळे भारताला स्वतःचे तेल-गॅस मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. परदेशी आयात कमी होईल, त्यामुळे विदेशी चलन वाचेल आणि पेट्रोल-डीजलच्या किमती स्थिर राहतील. दीर्घकाळात देशाची ऊर्जा गरज पूर्ण होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. होर्मुज खाडीसारख्या संकटातही भारत 'ऊर्जा स्वावलंबी' बनेल. ओएनजीसीचे हे पाऊल केवळ कंपनीसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी गेम चेंजर ठरेल. येत्या काही वर्षांत भारत 'एनर्जी बॉस' म्हणून ओळखला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

