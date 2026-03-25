Explained: समुद्राच्या हृदयात घुसून Crude Oil काढणार ही कंपनी;हॉर्मुझचं टेन्शन कायमच मिटणार? भारत 'एनर्जी बॉस' बनण्याच्या वाटेवर!

ONGC Deep-Sea Drilling: मध्य पूर्वातील तणाव आणि होर्मुज खाडी बंद होण्याची भीती असताना भारताला तेल-गॅस पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी देशातील सर्वात मोठी तेल-गॅस कंपनी ओएनजीसी (ऑयल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत आहे. कंपनी खोल समुद्रात ड्रिलिंग करून तेल-गॅस काढण्यासाठी 20 अब्ज डॉलर (सुमारे 1 लाख 70 हजार कोटी रुपये) खर्च करणार आहे. हे काम 'समुद्र मंथन मिशन' अंतर्गत सुरू होणार असून, यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या मध्य पूर्वात युद्धासारखी परिस्थिती आहे. इराणने होर्मुज खाडी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. या खाडीतून जगातील 20 टक्के तेल पुरवठा होतो आणि भारताला यातून मोठा तेल-गॅस पुरवठा मिळतो. जर ही खाडी बंद झाली तर भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी महाग होण्याची भीती आहे. अशा वेळी परदेशी तेलावर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. म्हणूनच ओएनजीसीने स्वदेशातच खोल समुद्रात तेल शोधण्याचा मोठा प्लॅन तयार केला आहे. यामुळे भारत 'एनर्जी बॉस' बनण्याच्या दिशेने पुढे जाईल आणि परदेशी पुरवठ्यावरची तणाव कमी होईल.
ओएनजीसी आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तेल शोध मोहिमेसाठी खोल समुद्रात ड्रिलिंग रिग्ज भाड्याने घेणार आहे. यासाठी कंपनी 18 ते 20 अब्ज डॉलर (1690 ते 1878 अब्ज रुपये) खर्च करेल. गेल्या महिन्यात कंपनीने यासाठी टेंडर काढले होते. हे रिग्ज ड्रिल शिप्स आणि सेमी-सबमर्सिबल प्रकारचे असतील. या यंत्रांमुळे 2 ते 3 किलोमीटर खोल समुद्रात ड्रिलिंग करता येईल. सध्या भारतात तेल उत्पादन कमी होत असल्याने हा प्लॅन खूप महत्त्वाचा आहे. यामुळे देशाला स्वतःचे तेल मिळाल्याने आर्थिक बचत होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढेल.
हे काम केंद्र सरकारच्या 'समुद्र मंथन मिशन' अंतर्गत चालवले जात आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश देशात हायड्रोकार्बन (तेल-गॅस) शोधणे आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे. ओएनजीसीने 20 मार्चला मुंबईत प्री-बिड मीटिंग घेतली. यात देशी आणि विदेशी 12 कंपन्यांनी भाग घेतला. कंपनी पाच वर्षांसाठी हे रिग्ज भाड्याने घेणार आहे. तसेच 80 दिवसांत रिग्ज कामाला लावण्याची मागणी केली आहे. यावरून ओएनजीसी किती वेगाने काम करत आहे, हे दिसून येते.
ओएनजीसीने आधीच पूर्व किनाऱ्यावरील केजी बेसिन ब्लॉकमध्ये काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर अंडमान समुद्रात अल्ट्रा-डीप वॉटर ड्रिलिंगही सुरू झाले आहे. या ठिकाणी खूप खोल समुद्र आहे, जिथे पूर्वी काम करणे कठीण होते. आता नवीन तंत्रज्ञान आणि रिग्जमुळे हे शक्य होणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात काढलेल्या टेंडरनुसार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया राबवली जात आहे. अनुभवी ऑफशोअर ड्रिलिंग कंपन्यांना बोलावण्यात आले आहे. यामुळे काम वेगाने आणि सुरक्षितपणे होईल.
ओएनजीसी एकटी काम करत नाही. ती बीपी, एक्सॉनमोबिल, टोटल एनर्जीज आणि पेट्रोब्रास सारख्या जगातील मोठ्या कंपन्यांसोबत भागीदारी करत आहे. या कंपन्या डीप वॉटर तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्यासोबत काम केल्याने खर्च जास्त असलेल्या भागातील जोखीम कमी होईल. तसेच तंत्रज्ञान आणि पैसा दोन्ही शेअर होईल. यामुळे ओएनजीसीला नवीन ठिकाणे शोधणे सोपे होईल. सरकारही या भागीदारीला पूर्ण पाठिंबा देत आहे. हे सहकार्य भारताला फायदेशीर ठरेल.
या 20 अब्ज डॉलरच्या प्रकल्पामुळे भारताला स्वतःचे तेल-गॅस मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. परदेशी आयात कमी होईल, त्यामुळे विदेशी चलन वाचेल आणि पेट्रोल-डीजलच्या किमती स्थिर राहतील. दीर्घकाळात देशाची ऊर्जा गरज पूर्ण होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. होर्मुज खाडीसारख्या संकटातही भारत 'ऊर्जा स्वावलंबी' बनेल. ओएनजीसीचे हे पाऊल केवळ कंपनीसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी गेम चेंजर ठरेल. येत्या काही वर्षांत भारत 'एनर्जी बॉस' म्हणून ओळखला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.