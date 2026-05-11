/केवळ सोनं खरेदी थांबवून, पेट्रोल वाचवून नाही भागणार, कोणत्या वस्तू भारताला आणतील संकटात? Expertsनी सांगितलं

india Future: वाढत्या आयात बिलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताला 'आत्मनिर्भर भारत' मोहीम अधिक तीव्र करावी लागणार आहे.
india Future: भारतीयांनी पुढील वर्षभर सोने खरेदी थांबवा, पेट्रोलचा कमी वापर करा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलंय. भविष्यातील संकटाला सामोरे जाण्यासाठी ही तयारी आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. दरम्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या वाढत्या आयात बिलाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सहसा कच्च्या तेलाच्या आणि सोन्याच्या किमती वाढल्या की भारताचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होते, असा समज आहे. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार, आता केवळ सोने किंवा पेट्रोलियम उत्पादनेच नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्यतेल आणि चांदी यांसारख्या वस्तूंच्या आयातीत झालेली प्रचंड वाढ भारताची डोकेदुखी वाढवत आहे. याबद्दल तज्ञांनी काय म्हटलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारताची आयात केवळ ऊर्जा साधनांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. बदलत्या जीवनशैलीमुळे आणि तांत्रिक गरजांमुळे आयातीचे स्वरूप बदलले आहे. पेट्रोलियम उत्पादने अजूनही अव्वल स्थानी असली, तरी इतर चैनीच्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीत झालेली वाढ ही चिंतेची बाब ठरत आहे. यामुळे भारताची व्यापारी तूट रुंदावत चालली असून, रुपयाच्या मूल्यावरही त्याचा दबाव दिसून येत आहे.
स्मार्टफोन, लॅपटॉप, सेमीकंडक्टर चिप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची मागणी भारतात झपाट्याने वाढत आहे. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत स्थानिक उत्पादनाला चालना दिली जात असली, तरी अजूनही अनेक सुटे भाग आणि हाय-एंड गॅजेट्ससाठी आपण चीन आणि इतर देशांवर अवलंबून आहोत. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची ही वाढती आयात सोन्याच्या आयातीला टक्कर देऊ लागली आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे सिग्नल आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या खाद्यतेल ग्राहकांपैकी एक आहे. आपली घरगुती गरज भागवण्यासाठी आपण पाम ऑइल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत होणारी थोडीही वाढ भारताच्या आयात बिलात हजारो कोटींची भर घालते. कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी सध्यातरी खाद्यतेल हे परकीय चलन खर्च होण्याचे एक मोठे कारण ठरत आहे.
नेहमी सोन्याची चर्चा होत असली, तरी यंदा चांदीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. औद्योगिक वापरासोबतच विशेषतः सोलर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक वाहने दागिन्यांसाठी चांदीची मागणी प्रचंड वाढली आहे. गेल्या काही महिन्यांत चांदीच्या आयातीत झालेली टक्क्यांमधील वाढ ही सोन्यापेक्षाही अधिक आहे. गुंतवणूकदार आता सोन्याला पर्याय म्हणून चांदीकडे पाहू लागल्याने आयात बिलावर याचा थेट परिणाम झाला आहे.
भारतीय संस्कृतीत सोन्याला असलेले महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर गगनाला भिडलेले असतानाही, भारतातील सोन्याची मागणी कमी झालेली नाही. सण-उत्सव आणि लग्नसराईच्या काळात सोन्याची आयात वाढल्याने परकीय चलनाचा साठा मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडत आहे. सरकारने आयात शुल्कात बदल करूनही मागणीवर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही.
जेव्हा एखादा देश निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करतो, तेव्हा व्यापारी तूट निर्माण होते. सध्या पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मौल्यवान धातूंच्या एकत्रित आयातीमुळे भारताची ही तूट वाढत आहे. यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका असतो, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या रेटिंगवर आणि गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर होऊ शकतो.
या वाढत्या आयात बिलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताला 'आत्मनिर्भर भारत' मोहीम अधिक तीव्र करावी लागणार आहे. विशेषतः सेमीकंडक्टर मिशन, पाम ऑइल मिशन आणि खाणकामातील सुधारणा यावर भर देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आपण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसतच राहील.