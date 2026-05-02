26,72,00,00,000 रुपयांचा भारतातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा; 25 बँकाना गंडा घालणाऱ्या कंपनीचा मालक UAE मध्ये सापडला

Kamlesh Parekh Sbi Bank Fraud Case : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) 2,700 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी कमलेश पारेख याला संयुक्त अरब अमिरातीमधून (UAE) भारतात प्रत्यार्पित केले आहे. कोलकाता येथील श्री गणेश ज्वेलरी हाऊस (I) या कंपनीचा देखील या घोटाळ्यात समावेश आहे. या कंपनीवर 25 बँकांच्या समूहाची अंदाजे 2,672 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने ही कारवाई करण्यात आली. आलेले आरोपी कमलेश पारेख विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आली होती.
2016 मध्ये सीबीआयने या प्रकरणाची नोंद केली. तपासादरम्यान, कंपनीचा प्रवर्तक कमलेश पारेख फरार झाला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. युएईच्या अधिकाऱ्यांनी पारेख यांना ताब्यात घेऊन भारतात प्रत्यार्पित केले. पारेख 1 मे रोजी दिल्लीत दाखल झाला. तिथे, कोलकाता येथील सीबीआयच्या बँक सिक्युरिटीज अँड फ्रॉड्स ब्रँचने (बीएसएफबी) त्याला ताब्यात घेतले.
कोलकातास्थित 'श्री गणेश ज्वेलरी हाऊस (आय) लिमिटेड' या कंपनीशी कमलेश पारेख याचे थेट कनेक्शन आहे. कमलेश पारेख याच्यावर हजारो कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याचा आरोप आहे. भारतात आल्यावर सीबीआयच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले असून, आता त्याला दिल्लीतील न्यायालयात हजर केले जाईल. तेथून पुढील कार्यवाहीसाठी आरोपीला ट्रान्झिट रिमांडवर कोलकाताला नेण्यात येईल. तपास यंत्रण अनेक वर्षापासून या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने अखेर आरोपीला अटक करण्यात आली.
2016 मध्ये या प्रकरणात पहिली तक्रार दाखल झाली. पारेख याच्या कंपनीने 25 बँकांची अंदाजे 2,672 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. या समूहाचे नेतृत्व स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) करत होती. तपासात असे उघड झाले की, कंपनीचे प्रवर्तक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी बँकांमधील निधीचा अपहार करण्यासाठी संगनमत केले होते. ऑफशोर कंपन्या आणि खात्यांचा वापर करून, एका सुनियोजित कट रचून बँकांची फसवणूक करण्यात आली. सीबीआयने 31 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. कमलेश पारेख हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे.
इंटरपोल आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या मदतीने कमलेश पारेख याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर चौकशी सुरू होताच कमलेश पारेख देशातून फरार झाला. त्यानंतर 2024 मध्ये त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. इंटरपोलच्या मदतीने त्याचा धोश घेण्यात आला. कमलेश पारेख संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) सापडला. स्थानिक यंत्रणांनी त्याला ताब्यात घेतले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि गृह मंत्रालयाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम केले. त्यानंतर UAE प्रशासनाने त्याला भारतीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले.
आरोपी कमलेशला सर्वप्रथम दिल्लीतील न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. जिथे ट्रान्झिट रिमांड मिळाल्यानंतर त्याला पुढील सुनावणीसाठी कोलकाताला नेले जाणार आहे. या प्रकरणात आणखी लोकांचा सहभाग असल्याचा सीबीआयला संशय आहे. गेल्या काही वर्षांत परदेशातून अशा 1500 हून अधिक फरार गुन्हेगारांना परत आणण्यात आले आहे. आर्थिक फसवणूक करत बँकांना गंडा घालून भारताबाहेर जाणाऱ्या फरार आरोपींना लपून राहणे शक्य नाही. भारतीय तपास यंत्रणा आकाश पाताळ एक करुन या आर्थिक गुन्हेगारांना शोधून काढत आहे.