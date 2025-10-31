Biggest Housing Deal: मुंबई, दिल्ली नव्हे तर 'या' ठिकाणी झाली सर्वात मोठी हाऊसिंग डील! Per Sqft चा दर तब्बल 1.7 लाख!

Real Estate Property Deal in India: देशाच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी उलाढाल नोंदवली गेली आहे. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या शहरांना मागे टाकत आता गुरुग्राम आलिशान मालमत्तांच्या केंद्रबिंदू बनत आहे. नुकतीच इथे झालेली 380 कोटी रुपयांची डील सध्या उद्योग क्षेत्रात आणि प्रॉपर्टी वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
दिल्लीतील एका प्रमुख व्यावसायिक कुटुंबाने गुरुग्राममधील डीएलएफच्या ‘The Dahlias’ या सुपर-लक्झरी प्रकल्पात चार बांधकामाधीन फ्लॅट्सची खरेदी केली आहे. या फ्लॅट्सची एकत्रित किंमत 380 कोटी रुपये इतकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हे सर्व चार फ्लॅट्स एकमेकांना लागून असून मिळून सुमारे 35,000 चौ.फुट क्षेत्रफळाचं भव्य निवासस्थान तयार होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे घर पूर्ण झाल्यानंतर ते देशातील सर्वात मोठं आणि सर्वात आलिशान खाजगी निवासस्थान ठरेल.
या उद्योगपती कुटुंबाचं सुरुवातीचं लक्ष्य लुटियन्स दिल्ली परिसरातील फार्महाऊस किंवा बंगला खरेदीचं होतं. त्यांचं बजेट 350 ते 400 कोटी दरम्यान होतं. मात्र, अखेर त्यांनी ‘The Dahlias’ प्रकल्पातील चार आलिशान फ्लॅट्स खरेदी करून एकत्रित सुपर-लक्झरी अपार्टमेंट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. रिगिन ॲडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक क्षितिज जैन यांनी ही डील कन्फर्म केली असली तरी, खरेदीदाराचं नाव गुप्त ठेवण्यात आलं आहे.
हे चार फ्लॅट्स दोन शेजारील टॉवर्समध्ये असून, खरेदीदारांनी मधल्या भिंती काढून एकच प्रचंड जागा तयार करण्याचं ठरवलं आहे. ‘लोडिंग’ वजा केल्यानंतर कार्पेट एरिया सुमारे 22,750 चौ.फुट इतका होईल. म्हणजेच प्रति चौ.फुट सुमारे ₹1.7 लाख इतका दर मोजला गेला आहे जो NCR मार्केटमध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर मानला जात आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये DLF च्या ‘Camellias’ प्रकल्पातील 16,290 चौ.फुट पेंटहाऊस 190 कोटी रुपयांना विकला गेला होता. तोपर्यंत तो NCR मधील सर्वात महागडा करार होता. परंतु ‘The Dahlias’ मधील 380 कोटींची ही डील आता त्या विक्रमालाही मागे टाकते.
गेल्या दोन वर्षांत DLF च्या Camellias, Magnolias आणि आता Dahlias या प्रकल्पांनी गुरुग्रामचा चेहरा पूर्ण बदलून टाकला आहे. येथील उच्च दर्जाच्या लक्झरी प्रॉपर्टीज आता केवळ भारतीयच नाही, तर लंडन आणि दुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटशी तुलना करण्याइतक्या प्रतिष्ठित बनल्या आहेत. 2024 मध्ये गुरुग्रामने प्रथमच लुटियन्स दिल्लीला मागे टाकत सर्वात महागड्या प्रॉपर्टी डील्सचा विक्रम केला. त्याच वर्षी इथे 150 कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या तीन मोठ्या मालमत्ता विकल्या गेल्या. सीआरई मॅट्रिक्सच्या आकडेवारीनुसार, एका प्रकल्पाने एकाच तिमाहीत 100 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त विक्री नोंदवली जे NCR मार्केटसाठी ऐतिहासिक ठरलं आहे.
गुरुग्राममधील या 380 कोटींच्या डीलने भारतातील लक्झरी रिअल इस्टेटचा दर्जा आणि स्पर्धा दोन्ही नव्या उंचीवर पोहोचवले आहेत.