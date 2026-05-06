  • ₹200000000000 चा यूरिया घोटाळा उघड, भारतातील शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी लूट; झी न्यूजच्या छुप्या कॅमेऱ्यातून Exposed!

India Biggest Loot: 'झी न्यूज'ने आपल्या गुप्त कॅमेऱ्यात या लूटमारीचे सर्व पुरावे गोळा केले आहेत. यामध्ये सामील असलेल्या मोठ्या कंपन्यांची नावे आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश 'ऑपरेशन किसान'च्या पुढील भागात केला जाणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 6, 2026, 08:39 PM IST
यूरीया घोटाळा

India Biggest Loot: भारताचा शेतकरी ज्या खतासाठी तासनतास रांगेत उभा राहतो, कडाक्याच्या थंडीत आणि उन्हात ज्याची प्रतीक्षा करतो, तेच सरकारी अनुदानित यूरिया खत शेतकऱ्यांच्या शेताऐवजी प्लाईवुड कारखान्यांच्या नफ्यासाठी वापरले जात असल्याचा खळबळजनक खुलासा 'झी न्यूज'ने आपल्या 'ऑपरेशन किसान' मधून केला आहे. हा केवळ भ्रष्टाचार नसून देशाच्या तिजोरीवर पडलेला 20 हजार कोटी रुपयांचा दरोडा आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

शेतकऱ्यांच्या हक्कावर प्लाईवुड कंपन्यांचा डल्ला

शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या यूरियाचा वापर पिकांच्या वाढीसाठी होतो. मात्र, प्लाईवुड, एमडीएफ (MDF) आणि बोर्ड बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यूरियाची गरज भासते. उद्योगांसाठी लागणारा 'टेक्निकल ग्रेड' यूरिया महाग असल्याने, अनेक नामवंत प्लाईवुड कंपन्यांनी आपला नफा वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा स्वस्त सरकारी यूरिया चोरण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. रात्रीच्या काळोखात मिनी ट्रक्समधून यूरियाच्या पिवळ्या गोण्या थेट कारखान्यांच्या गोदामात उतरवल्या जात असल्याचे झी न्यूजच्या गुप्त कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.

किमतींमध्ये आढळली तफावत

या घोटाळ्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे किमतीतील प्रचंड अंतर. केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खत अनुदानावर (Subsidy) खर्च करते.
अनुदानित यूरियामध्ये एका गोणीची मूळ किंमत सुमारे 3800 रुपये असते, परंतु सरकार ती शेतकऱ्यांना केवळ 266 रुपयांत उपलब्ध करून देते (अंदाजे 6 रुपये प्रति किलो).इंडस्ट्रियल यूरिया हा उद्योगांना मिळणारा अधिकृत यूरिया 80 रुपये प्रति किलो इतका महाग असतो. या किमतीतील फरकामुळे खत माफियांची नजर शेतकऱ्यांच्या स्वस्त खतावर असते.

यूरिया लुटीचे मुख्य केंद्र

हरियाणातील यमुनानगर हे देशातील प्लाईवुडचे मोठे केंद्र (Hub) मानले जाते. झी मीडियाच्या चमूने बनावट ग्राहक बनून या भागात तपास केला असता, तेथे यूरिया विक्रीचे एक समांतर जाळे सक्रिय असल्याचे आढळले. दलालांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागात सर्व काही 'सेटिंग'ने चालते. सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून हा काळाबाजार बिनदिक्कतपणे सुरू आहे.

एक सुनियोजित 'सप्लाय चेन' 

हा घोटाळा काही सुट्या घटनांपुरता मर्यादित नसून हे एक संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.खत वितरक हे कागदोपत्री शेतकऱ्यांना विक्री दाखवतात.दलाल आणि ट्रान्सपोर्टर रात्रीच्या वेळी माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवतात. यानंतर प्रशासन म्हणजेच काही भ्रष्ट अधिकारी जे जाणीवपूर्वक या हालचालींकडे दुर्लक्ष करतात.चंदीगड किंवा दिल्लीहून तपास पथके येणार असल्यास, स्थानिक यंत्रणेद्वारे या कंपन्यांना आधीच सावध केले जाते, असेही तपासात समोर आले आहे.

देशाचे आणि शेतकऱ्यांचे तिहेरी नुकसान

या चोरीमुळे देशाचे मोठे नुकसान होत आहे. दरवर्षी सरकारी तिजोरीचे सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.खताचा साठा कारखान्यांकडे वळवला गेल्याने ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना खताची टंचाई भासते. हा सर्व व्यवहार रोखीने आणि बेकायदेशीररीत्या होत असल्याने सरकारला मिळणाऱ्या जीएसटीवर (GST) पाणी सोडावे लागत आहे.

काय होणार कारवाई?

'झी न्यूज'ने आपल्या गुप्त कॅमेऱ्यात या लूटमारीचे सर्व पुरावे गोळा केले आहेत. यामध्ये सामील असलेल्या मोठ्या कंपन्यांची नावे आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश 'ऑपरेशन किसान'च्या पुढील भागात केला जाणार आहे. अन्नदात्याच्या अन्नावर डल्ला मारणाऱ्या या माफियांच्या विरोधात आता सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

