/भारतातील सर्वात मोठा राजकीय भूकंप! 60 आमदार पक्षातू बाहेर पडले, 20 खासदार फुटले, TMC पक्षात 3 गट पडले, संपूर्ण पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात?

TMC To Merger With Congress Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये भारतातील सर्वात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. 60 आमदार पक्षातू बाहेर पडले, 20 खासदार फुटले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षात 3 गट पडले आहेत. संपूर्ण पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. असे असताना ममता बॅनर्जींना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शत्रुघ्न सिन्हा यांनी जबरदस्त प्लान बनवला आहे,
तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा विधिमंडळ पक्ष आणि संसदीय पक्ष एकाच वेळी फुटला आहे. वेगवेगळे वैचारिक मार्ग अवलंबूनही, दोन्ही पक्ष स्वतःला पक्षाची खरी राजकीय ओळख दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षातून फुटून विधानसभेत ओळख मिळवलेल्या बहुतेक आमदारांनी रचनात्मक विरोधी भूमिका बजावण्याचे आणि बंगालमधील भाजपच्या राजकारणाला विरोध करण्याचे आश्वासन दिले. पाच दिवसांनंतर, पक्षाच्या बंडखोर लोकसभा खासदारांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला. खासदारांच्या गटाने एनडीएसोबत जाण्याच निर्णय घेतला. तर, जवळपास 60 आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करत पक्षावर दावा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर, तिसऱ्या गटाचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी करत आहेत.
3 जून रोजी, पक्षातून हकालपट्टी झालेले तृणमूल आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विधानसभा अध्यक्ष रतींद्र बोस यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली. त्यांना तृणमूलच्या 80 आमदारांपैकी 58 आमदारांचा पाठिंबा होता, जो स्वतंत्र वैधानिक मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त होता. यामुळे विधानसभेत औपचारिकपणे एक स्वतंत्र गट स्थापन झाला. ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी बंडाची सुरुवात केली. तर, दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या एका गटाने मोठी बंडखोरी केली. लोकसभेच्या 28 पैकी 20 सदस्यांनी बंडखोरी केली. काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वात या गट TMC मधून बाहरे पडला. या गाटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र पाठवून एनडीएमध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
विधान परिषदेतील पराक्षवानंतर ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का बसला आहे. टीएमसीचे खासदार आणि अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा हे बंडखोर गटात सामील होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. आसनसोलचे खासदार असलेले शत्रुघ्न सिन्हा हे बंडखोर खासदारांमध्ये नसल्याचे वृत्त होते. दरम्यान, भाजपमधून टीएमसीमध्ये आलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा केली आहे. शत्रुघ्न सिन्हा बंडखोरीच्या अफवांवर मौन सोडले आहे. मी बंडखोर गटात सामील होणापर अशा अफवा पसरल्या आहेत. ममताजी कठीण काळात माझ्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आणि आज त्यांच्या कठीण काळात मी त्यांना सोडू शकत नाही असं शत्रुघ्न सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.